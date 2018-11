HOROSCOP – Joi, 22 noiembrie 2018

HOROSCOP BERBEC

Chiar daca acum, pe moment, dai piept cu unele hopuri, nu te lasa influentat de ele, ci mergi mai departe cu incredere maxima in reusita finala. Nicio ascensiune nu e usoara, ca atare inarmeaza-te cu mari resurse de energie pozitiva si de optimism, pentru ca esti pe drumul cel bun catre telul propus. Nu renunta la micile hartoape de pe parcurs, care nu au alt rost decat de a-ti pune tie tenacitatea la incercare, ca sa demonstrezi ca meriti pe deplin ceea ce vei obtine la capat. Daca te-ai opri la orice fleac, probabil nu vei mai ajunge la scopul cel mare. Cu incredere in tine nimic nu va fi greu!

HOROSCOP TAUR

Esti invitat sa te alaturi unei cauze desi nu simti ca interventia ta ar duce, din prima, acolo unde speri. Nu te teme sa incerci, considera-l doar un antrenament, experimentezi ceva inainte de a ajunge la rezultatele visate. Nimeni nu e reusit sa inventeze ceva de mare valoare dintr-o singura incercare, ca atare alatura-te acestui proiect fara a astepta vreo rasplata. E inca o incercare din atatea altele, dar care va pune o caramida in plus la experienta ta de viata. Tocmai pentru ca stii ca nu esti foarte bine pregatit sau nu ai experienta necesara, lucreaza ca voluntar, fara sa ceri bani sau alte merite.

HOROSCOP GEMENI

Apreciezi mult buna intelegere din grupul mai larg de persoane in care te afli, la baza acestei armonii depline aflandu-se unele interese sau preocupari comune care va ajuta sa va imprieteniti usor. Nimeni nu comenteaza ideile celuilalt, ci va stimulati unii pe altii sa dati ce aveti mai bun din voi. Pastreaza cat mai mult timp aceasta minunata intelegere, pentru ca ea va decide in final si rezultatele comune din care fiecare are ceva de castigat. Nici urma de invidie, de rautate, de egoism aici, ci va completati reciproc in perfecta compatibilitate. Mai rar asa un colectiv unit!

HOROSCOP RAC

Daca te detasezi un pic de situatia in care te simti blocat, vei reusi sa vezi lucrurile de sus, ca intr-o imagine de ansamblu foarte clara. Imagineaza-ti ca esti un vultur care se inalta deasupra tuturor si, de acolo de sus, vede exact cum stau lucrurile: de unde vin, incotro pot merge, practic se deschide o paleta larga de posibilitati pe care, de la nivelul solului, n-o poti vedea. Ca atare ofera-ti aceasta sansa de a te ridica deasupra hopurilor actuale pentru a descoperi ca dincolo de piedica ce te tine acum captiv, e o lume larga ce merita explorata. Nu te crampona in banalul hop, ci fii sigur ca dincolo de el e lumea ta!

HOROSCOP LEU

Se stie ca esti un om extrem de creativ, original si inventiv, deci de ce nu te folosesti de aceste atuuri? Ai la dispozitia ta instrumente de-a dreptul magice de a rezolva lucrurile foarte usor, dar trebuie sa-ti iei inima in dinti ca sa te opui curentului impus de altii. Nu conteaza ca unii te vor considera ciudat sau nu-ti vor intelege metodele total diferite de ale lor, ci aici e important sa-ti atingi scopurile prin fortele proprii. Uneori, e mult mai bine sa te abati de la reguli, legi sau calea deja trasata de altii. Succesul e ca la cules de ciuperci: ciupercile bune nu sunt cele care cresc langa carare, ci in adancul padurii! Nu incerca doar caile batatorite de altii inainte, ci ofera-ti libertatea de a te juca un pic.

HOROSCOP FECIOARA

Stai de vorba cu partenerul tau si vorbeste sincer. Spune-i ce doresti de la el, spune-i cum vezi tu relatia voastra, spune-i sincer ce gandesti tu despre el, pentru a putea construi relatia pe un fundament foarte solid si sincer. A-ti imagina lucruri care nici macar nu exista la celalalt ar fi o atitudine gresita, pentru ca asa ori il poti creiona intr-o aura ideala si el nu este deloc asa, ori poti imagina despre el tot felul de scenarii iluzorii negative, si nici asta nu este! Priviti-va ochi in ochi cu luciditate, fara iluzii si fara asteptari absurde, aratati-va si calitatile si defectele cu mai mult curaj, ca sa stiti amandoi cu ce capital intrati fiecare in relatie.

HOROSCOP BALANTA

Privesti cu o claritate de invidiat situatia in care esti implicat, ca nici tie nu-ti vine a crede cat de limpede vezi lucrurile. Se pare ca ai inteles perfect pe ce nivel de afli, nici un dubiu nu-ti da tarcoale, si, cand vorbesti despre aceasta problema, dai dovada de maturitate si inteligenta. Ai invatat enorm din procesul intreg de educatie prin care ai trecut si te bazezi pe o bogata experienta acumulata in anii anteriori. Parca ai fi un invatat, un intelept cu un bagaj de informatii si cunostinte extrem de bogat si de documentat, si stii exact ce trebuie spus sau facut in orice situatie cu care te confrunti. Totul face parte dintr-un plan pe care l-ai construit prin munca si studiu.

HOROSCOP SCORPION

Incearca sa mai micsorezi un pic ritmul in care inaintezi spre un scop maret, pentru ca viteza aceasta te face sa pierzi din vedere aspectele frumoase ale evolutiei tale. Nu-ti cere nimeni sa ajungi rapid la tinta propusa, pentru ca uneori calatoria spre destinatia finala e cea frumoasa, cea generatoare de motive de fericire, nu neaparat rezultatele culese la capat. Ca atare las-o mai moale, nu mai pedala cu atata inversunare ca sa ajungi repede-repede la telul propus, ci bucura-te de tot ce descoperi pe parcurs, de detaliile care apar in fiecare zi, de oamenii pe care ii intalnesti pe traseu. Nu sari peste etape: toate au un rol pozitiv!

HOROSCOP SAGETATOR

Mintea ta e plina de idei si toate au ca numitor comun lupta pentru adevar. Constiinta isi lasa amprenta pe tot ce faci si consideri ca nu te poti abate de la calea cea buna nici macar un pas. Nu poti accepta sa faci niciun fel de compromis, privesti lucrurile cu maxima seriozitate doar din prisma adevarului, si daca observi chiar si cea mai mica urma de iluzie, de minciuna, de abatere de la reguli, iei masuri imediate. E mai bine sa iei acum aceste decizii radicale, decat sa accepti sa continui un drum stiind ca esti nevoit sa comisi si unele greseli, dar ceva din interiorul tau nu te lasa sa calci pe alaturi. Doar pe calea corecta, asadar!

HOROSCOP CAPRICORN

Iubirea e sursa celor mai frumoase si mai intense emotii de care ai parte acum, de aceea daruiesti cu la fel de multa pasiune inapoi celui drag! Va simti perfect impreuna, nimic nu mai conteaza decat sa va stati unul altuia in preajma, de parca fiecare isi extrage energia si fericirea din compania celuilalt. Esti in stare sa spui ca iubirea e la cote maxime acum si o oferi pe tava partenerului, pentru ca stii ca si el are la fel de multa de oferit inapoi. Faci parte dintr-un schimb continuu si abundent de senzatii, emotii, trairi si cuvinte frumoase, incat spui ca iubirea te inalta si te trimite direct in al noualea cer. Bucura-te de aceasta rara stare de euforie!

HOROSCOP VARSATOR

Ca sa te eliberezi de o povara pe care o tot duci pe umeri, e mai bine sa accepti acum un compromis. Nu mai amana, nu mai tergiversa decizia, chiar daca nu te incanta prea tare momentul, dar ai sa vezi ca, dintr-o data, ti se clarifica orizonturile si inima-ti devine mai usoara pentru ca ai reusit sa faci sacrificiul. Uneori e nevoie si de asemenea gesturi, chiar daca nimanui nu-i place sa accepte conditii defavorabile, dar de data aceasta se va dovedi a fi cel mai bun lucru pe care il poti face. Spui da la o propunere la care altadata ai fi spus cu tarie nu, dar te vei simti mult mai bine dupa aceea!

HOROSCOP PESTI

Privesti spre viitor cu multa nerabdare, convins ca esti in fata unui drum plin de oportunitati. Vei avea de unde alege, pentru ca se deschide in fata ta o paleta foarte larga de optiuni, de variante, de cai de acces, deci vei avea de unde selecta! Nu te opri la prima usa care apare in cale, pentru ca tocmai ai intrat pe taramul tuturor posibilitatilor, deci ar mai putea aparea alte cateva zeci de variante la fel de interesante. Poate chiar vei putea merge o vreme in paralel cu mai multe solutii in buzunar, ca la final sa o alegi pe cea mai buna, deci ar fi bine sa nu te grabesti sa dai ultimul raspuns daca esti intrebat: pe care o vrei? Ia-le pe toate, daca se poate!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com