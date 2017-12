HOROSCOP – Joi, 21 decembrie 2017

HOROSCOP Indiferent cum e vremea de afară, vărsătorii au o atitudine senină, de parcă toate ar evolua spre bine în viața lor. Pentru nativii din leu sfaturile cele mai bune nu vin de la alții, mai invățați, pentru că și ei știu foarte bine ce au de făcut. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Ai planificat demult o calatorie si i-a sosit vremea! Pleci la drum cu bucurie, cu mari sperante fata de ceea ce vei gasi la destinatie, dar desi este o deplasare organizata pana in cele mai mici detalii, nu fi atat de sigur ca-ti vor iesi ca la carte. Multe surprize se pot ivi pe parcurs, deci n-ar strica sa ai un plan de rezerva in minte.

Nici nu stii cum apare o situatie neprevazuta pe parcurs ce te obliga sa faci alegeri complet noi, iar spiritul tau prevazator isi va spune cuvantul. Daca ti-ai facut lectia de acasa, vei schimba usor macazul din mers.



HOROSCOP TAUR

Privesti spre viitoarele etape ale unui proiect cu imensa nerabdare si entuziasm. Daca ai putea sa-ti pastrezi acest tonus pana la capat, roadele promitatoare pe care le astepti se vor ivi si mai repede, deoarece reusita acestui plan depinde enorm de resursele pozitive pe care le investesti.

Alunga orice urma de suspiciune sau de teama si ia-l pe pot in brate in fata oricarei provocari! Vei vedea cu bine incep sa se aseze toate la locul lor numai datorita acestei atitudini de invingator!



HOROSCOP GEMENI

Discutia pe care o ai azi cu ceilalti membri ai familiei are darul de a face lumina asupra unor perspective de care nu erai prea sigur. Acum aveti cu totii starea necesara si timpul potrivit pentru a discuta despre ceea ce urmeaza sa se intample si va mai clarificati aspectele incerte.

De acum inainte vei primi mult mai obiectiv sensul spre care va indreptati si veti fi recunoscatori acestei zile care v-a asezat fata in fata cu sinceritate pentru a va prezenta fiecare intentiile si asteptarile. Era nevoie de aceste lamuriri!



HOROSCOP RAC

Uneori norocul vine din doua directii diferite si nu stii ce sa alegi si exista aceasta posibilitate si astazi: sa fii in fata unei decizii in care, orice ai alege, tot bine ar fi, ca atare poti lasa un pic lucrurile si la voia intamplarii. Daca un lucru n-a mers bine prima oara din cauza unui mic ghinion, acum ar putea iesi excelent, pentru ca ai parte de a doua sansa!

Profita de ocazie pentru ca totusi, ulciorul nu merge de multe ori la apa. Daca ti se ofera a doua oara, nu trebuie s-o ratezi, ca totusi nimic nu merge vesnic! Daca nici de data aceasta nu-ti iese, atunci e greu de crezut ca esti atat de baftos incat sa apara si a treia oara!



HOROSCOP LEU

Sfaturile cele mai bune nu vin de la altii, mai invatati, pentru ca si tu stii foarte bine ce ai de facut. Ai suficienta experienta de viata, ai trecut prin destule ca sa gasesti in interiorul tau cheia problemei de astazi. Poate nici nu e prima oara cand te confrunti cu ea, ca atare fa putina liniste in mintea si sufletul tau, pentru ca ele iti soptesc incotro e mai bine sa mergi.

Intuitia e cel mai bun prieten, iar de data aceasta iti ofera solutii palpabile, nu doar simple avertismente. Inchei ziua cu problema rezolvata doar pentru ca ai ascultat intocmai ce te ghideaza vocea ta interioara.

Citeste si: Horoscop financiar complet pentru decembrie 2017 si inceputul lui 2018

HOROSCOP FECIOARA

Nimic nu se vindeca peste noapte, orice rana (fizica sau emotionala) are nevoie de timp ca sa se refaca. Asa esti si tu acum, in faza de recuperare dupa un moment critic ce a lasat urme, dar din care ai mai invatat ceva important despre viata.

Nu privi cu frica si cu resentimente inapoi la sursa suferintei tale, ci cu recunostinta ca s-a intamplat asa, pentru ca acum ai sansa de a reconstrui totul.

Se ridica alt om din cenusa celui care a ars, si poti s-o iei incet-incet de la capat. Vei primi toate resursele necesare ca sa-ti revii si apoi sa treci la etapa urmatoare, dar primul lucru necesar e sa-ti faci timpul prieten, nu dusman. Respecta-l, trece in ritmul care-ti prieste tie!



HOROSCOP BALANTA

Prietenii iti sunt alaturi si te inconjoara cu sentimente sincere si inaltatoare. Ei devin sursa ta de energie pozitiva, motivul fericirii tale de astazi, pentru ca stii ca nu esti singur si esti sustinut neconditionat de oameni care cred in tine.

Pe oriunde ai merge azi, esti primit cu bratele deschise, cu bucurie sincera, cu un zambet larg pe chip, semn ca dai numai peste oameni care te indragesc si te apreciaza!

Schimbul de vorbe frumoase, de incurajari si laude sta la baza unor relatii excelente cu cei pe care ai curaj sa-i numesti cei mai buni prieteni. Nu ai parte de asemenea schimb de energii pozitive in fiecare zi: profita de atmosfera aceasta amicala!



HOROSCOP SCORPION

Fii mai tolerant cu cei din jurul tau, mai ales cu cei care fac parte dintr-o cu totul alta generatie decat tine sau formati in alt sistem de valori decat tine, pentru ca nu puteti vedea lucrurile la fel. De data aceasta atragi alaturi de tine oameni conservatori, demodati, care o tin pe a lor, orice le-ai propune.

Da, trebuie sa-ti sustii punctul de vedere, dar fa-o cu intelepciune, flexibilitate, deschidere, ca sa nu generezi conflicte inutile. Parerile sunt impartite, orice ai face, deci tine cont de varietatea mentalitatilor adunate la un loc.

HOROSCOP SAGETATOR

Nu te lasa atras in discutii cu tenta religioasa, pentru ca, la urma urmei, fiecare crede in cine vrea si cum stie el mai bine. Nimeni nu poate sa-ti spuna tie ca e bine sau e rau, ce e pacat si ce nu. Traiesti printre oameni si nimeni nu are dreptul sa te judece pentru felul cum gandesti, simti, te comporti.

Nimeni nu e perfect, nici tu nu esti, dar ai in schimb dreptul sa intri in relatie cu divinitatea in stilul tau personal. Te rogi cum stii tu, discuti cu Dumnezeu cum stii tu, mergi la biserica daca si cand vrei tu… Deci ce rost au discutiile despre credinta?



HOROSCOP CAPRICORN

Nu stii ce sa faci in situatia in care te afli: sa-i pui punct definitiv si sa te apuci de altceva, sau doar s-o treci pe o linie moarta o vreme ca sa te mai ocupi altadata de ea?

Decizia e dificila, pentru ca stii ca renuntarea ar insemna sa nu te mai intorci niciodata acolo, or, mintea ta iti transmite ca s-ar putea sa nu fie chiar un capitol incheiat complet, ci ar mai putea avea si o urmare, candva, in viitor

N-ar fi rau sa tii cont de presimtirile tale – cum ca ai mai putea relua vreodata acest capitol dupa ce va sta o vreme in stand-by – deci lasa loc de intoarcere: nu spune inca, de tot, adio!



HOROSCOP VARSATOR

Indiferent cum e vremea de afara, tu ai o atitudine senina, de parca toate ar evolua spre bine in viata ta. Pastreaza acest tonus optimist cat mai mult timp, pentru ca el va fi cheia tuturor reusitelor tale viitoare!

Poate o problema, pe care o tot cari dupa tine de lunile trecute, isi gaseste azi rezolvarea, ceea ce iti inspira un sentiment de liniste si de calmare a spiritelor dupa o perioada extrem de agitata. Vezi ca a meritat sa astepti si, mai ales, sa speri ca totul se va rezolva?

Realitatea iti arata concret ca nicio problema nu dureaza vesnic si, mai devreme sau mai tarziu, orizonturile se limpezesc!



HOROSCOP PESTI

Spune da schimbarilor, oricat de drastice, ba chiar riscante par! Tu esti un curajos din fire, nu te sperii atat de usor cand vezi ca se darama sub ochii tai tot edificiul, deci e chiar indicat sa razi totul si s-o iei de la capat. Esti in fata unei mari provocari, asa e, dar tie iti place. O accepti cu incredere ca va aduce apoi ceva mult mai bun.

Esti constient ca uneori, ca sa creezi o lume mai buna trebuie mai intai s-o darami pe cea veche, si intr-un astfel de moment decisiv esti si tu. Nu te temi de schimbare, ci o accepti cu bratele deschise, asumandu-ti toate riscurile.



Acest horoscop este oferit de acvaria.com