HOROSCOP – Joi, 20 septembrie 2018

HOROSCOP Sagetatorii sunt pregatiti sufleteste sa dea startul unei actiuni noi in care vor investi tot ce au mai bun in ei. Afla si tu ce iti rezerva astrele!

HOROSCOP BERBEC

Un prieten apropiat intelege cel mai bine prin ce treci si merita sa-l asculti, pentru ca stie ce spune. El iti vorbeste din propriile sale experiente, a trecut si el de mai multe ori prin ceea ce te macina pe tine acum, deci nici nu are rost sa-ti bati capul sa gasesti singur solutii cand el iti ofera deja o reteta verificata ce a avut efect. Chiar daca, pe moment, ai dori sa treci si tu prin aceeasi lectie, ca sa inveti din propriile greseli, ar merita sa urmezi sfaturile primite pe tava, ca sa nu pierzi timp pretios mai apoi sa repari oalele sparte. E minunat sa ai pe cineva alaturi, gata sa-ti impartaseasca din ceea ce stie.

HOROSCOP TAUR

Discuta cu o persoana a carui intelepciune o pretuiesti, cum ar fi un prieten mai in varsta, un parinte, un mentor, pentru ca ceea ce are sa-ti spuna are efecte mobilizatoare asupra ta. El stie ce spune, iti vorbeste dintr-o aprofundata cunoastere a unor domenii in care tu esti inca incepator. Urmeaza-i exemplu, mergi in urma sa cu incredere, pentru ca ai enorm de invatat de la acest om. Iti e cu ceva mai presus, cu un pas inainte prin studiu si deschidere spirituala, si daca incerci sa-i semeni in aceasta privinta, vei avea numai de castigat. Tot ce-ti impartaseste va sta la baza evolutiei tale.

HOROSCOP GEMENI

Elibereaza-te cat mai repede de lista de sarcini pe care ti-ai propus-o pentru astazi, ca sa gasesti cateva minute doar pentru sufletul tau. Fa ceva din ceea ce te relaxeaza, te incarca de energie pozitiva, te face sa zambesti sau te ajuta sa respiri in voie, deci aminteste-ti de hobbyurile tale, de muzica ce te linisteste, de filmele preferate si ofera-ti un bonus de asemenea natura! Te vei simti remontat chiar si dupa o zi plina la serviciu! Tot ce iti inspira libertate (de miscare, de gandire) e activitatea perfecta pentru aceasta zi, semn ca te apleci mai mult catre tine, catre nevoile tale cele mai intime. Lasa-i pe ceilalti pe planul doi: azi tu esti vedeta!

HOROSCOP RAC

Asculta-ti vocea interioara care iti atrage atentia asupra unor semne defavorabile anumitor actiuni. Daca vezi ca tot ce vrei sa faci nu se leaga, ar fi bine sa te opresti inainte de a fi prea tarziu. Ti se pun atat de multe bete in roate incat ar trebui sa te gandesti daca nu cumva sunt semnale de alarme ca nici nu ar mai trebui sa duci mai departe acest drum care nu vrea sa inainteze, oricat te-ai stradui. Acorda atentie avertismentelor care apar sub diverse forme (ganduri, presentimente, senzatii, coincidente) si tine cont de ele!

HOROSCOP LEU

Nu te deranjeaza nimic in jurul tau, abordezi o atitudine relaxata indiferent ce ai auzi de la ceilalti. Desi nimeresti de multe ori in medii tensionate in care planeaza animozitati si neintelegeri, parca nici nu le vezi. Perfect, ramai asa de detasat pana la capat ca sa nu-ti strici ziua din cauza nervilor altora. Simte-te bine si ocupa-te de ceea ce-ti face tie placere, fara a asculta problemele interminabile care ii framanta pe ceilalti. Le ai si tu pe ale tale, fara indoiala, dar azi faci complet abstractie de motivele de suparare de pana mai ieri. Tu vrei doar o zi lejera si… asa vei avea!

HOROSCOP FECIOARA Interventia nefasta a unui inamic iti strica tie tot cheful de a duce mai departe ce ai inceput. Descoperi, poate prea tarziu ca sa mai poti repara, urmarile unor gesturi incorecte, ale unor dezinformari rau-intentionate, ale unor inselaciuni ascunse in spatele unor aparente gesturi de prietenie, si esti dezamagit sa vezi de ce au fost altii in stare pentru a te face sa gresesti. E o lectie buna pentru tine si o vei tine minte multa vreme, ca nu cumva sa te mai increzi altadata in astfel de oameni. Pareau de incredere, dar iata care era adevarata lor fata!

HOROSCOP BALANTA

Te-ai gandit vreodata, cu adevarat profund, care e misiunea ta pe aceasta lume? Cu siguranta, da, dar ar trebui s-o faci si azi intr-un moment de meditatie, pentru ca raspunsul ar putea fi cel putin surprinzator si deschizator de sensuri. Poate un vis cu conotatii spirituale intense, poate o discutie cu ton extrem de grav cu o persoana pe care o admiri si o respecti, poate o strafulgerare din subconstient te pun in fata unei alegeri majore de destin. Simti nevoia sa te dedici mai mult oamenilor, sa pui in slujba altora ceea ce stii sau faci, deci un prim pas ar fi sa gasesti calea prin care poti ajunge la cat mai multa lume deodata.

HOROSCOP SCORPION

Inima ta zambeste multumita, de parca s-a aranjat exact asa cum ai vrut tu o serie de aspecte care ti-au dat batai de cap in ultima vreme. Ai motive de satisfactie deplina, pentru ca orgoliul tau este magulit, caci solutia la care s-a ajuns a fost una demult indicata de tine. E o placere – usor malitioasa ce-i drept – sa le spui altora ca asa le-ai spus si tu candva, dar nu au vrut sa te asculte. Acum au ajuns, finalmente, la parerea ta si e normal sa jubilezi. Nu le mai tine predici acum, multumeste-te cu ideea ca ai avut dreptate si ca ti se recunoaste intr-un final superioritatea.

HOROSCOP SAGETATOR

Vrei sa fii lasat sa decizi singur ce ai de facut, de aceea esti pregatit sufleteste sa dai startul unei actiuni noi in care vei investi tot ce ai mai bun in tine. Inteligenta, curaj, idei, creativitate, energie, chef de munca, toate acestea vor conduce la un succes de zile mari. Cu atat mai mare va fi mandria ta cu cat vei sti ca tot ce ai realizat e numai si numai contributie proprie. Preferi actiunile independente in care nimeni nu-ti spune ce trebuie sa faci, ci poti sa alegi singur ce e mai bine. Doar asa vei da randament maxim.

HOROSCOP CAPRICORN

Prietenul la nevoie se cunoaste, asa se spune, si azi vei descoperi ca asa si este! Ai pe cineva alaturi exact cand ai mai mare nevoie de sprijin, de o vorba buna, de un sfat, pentru ca cel care iti sare astazi in ajutor a trecut si el printr-o situatie similara si te intelege cel mai bine. Asculta parerea sa, pentru ca iti vorbeste din experienta proprie, caci nu-i este deloc straina situatia prin care treci tu, el a gasit demult solutia la problema de fata si merita sa-i urmezi indrumarile, pentru a nu pierde si tu timp pretios cu experimente inutile. El iti transmite direct solutia salvatoare: urmeaz-o!

HOROSCOP VARSATOR

Nu te simti in stare sa faci fata disputelor aprinse in jurul tau astazi si preferi sa stai in banca ta, dar, oricat de tolerant ai fi, oricat de dornic de armonie si pace, tot iti va sari si tie la un moment dat tandara. Sunt subiecte mult prea interesante ca sa stai pe margine, ca atare vei rezista tu cat vei rezista fara sa te implici, dar tot vei deschide gura sa-ti exprimi punctul de vedere, diametral opus celor deja vehiculate in competitia inceputa. Daca ai putea sa taci, ar fi perfect, pentru ca ceilalti nu vor intelege corect opiniile tale si s-ar putea sa se alieze impotriva ta. Tacerea e de aur… in unele situatii!

HOROSCOP PESTI

Lucrurile bune si rele se repeta ciclic in viata oricui, ca atare ai parte de un eveniment pe care l-ai mai intalnit de cateva ori inainte, dar nu ai stiut sa profiti suficient de bine atunci. Acum iti dai seama ca norocul nu te mai asteapta ci, daca nu pui imediat mana pe el, pleaca sau este castigat de altul mai spontan in reactii. Merita sa profiti din plin de sansa care ti se ofera pentru a cata oara, deci nu mai sta pe ganduri sa te intrebi ce se ascunde in spatele acestui moment de varf. Nimic altceva decat un motiv de bucurie pe care trebuie sa-l traiesti la intensitate maxima acum!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com