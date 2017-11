HOROSCOP – Joi, 2 noiembrie 2017. Ce ți-au rezervat astrele!

HOROSCOP Cu tovarașul potrivit alături, nativii din taur sunt gata să dea startul unui proiect nou, entuziasmant. Pe capricorni îi enervează rutina acestei zile, dar încearcă sa se concentreze asupra proiectelor începute, chiar dacă nu mai au nimic nou de oferit. Iată ce le-au rezervat astrele celorlalte zodii!

Nu te mai gandi atat de mult la un eveniment despre care stii oricum ca se apropie, pentru ca fiecare gand care duce acolo, naste in tine numai stari negative. Oricum se va produce, fie ca il transformi in obsesie sau nu, deci lasa lucrurile sa se scurga fara a mai analiza totul pe toate fetele in ton fatalist.

Se vede ca esti puternic influentat de cineva din anturaj care iti prezinta acel moment in cele mai sumbre tonuri, si cum nici tu nu esti, de felul tau, o fire mai optimista, iata ca totul se transforma intr-o mica depresie. Lupta cu aceasta pasa proasta si nu te lasa coplesit de ea!

Cu tovarasul potrivit alaturi, esti gata sa dai startul unui proiect nou, entuziasmant, care va implica mari resurse de energie si ambitie din partea amandurora. Impreuna, totul va merge excelent, pentru ca fiecare investeste ce are mai bun si ce stie mai bine!

Va completati perfect unul pe altul, va sustineti reciproc, va sfatuiti in permanenta, iar aceasta buna colaborare se va lasa cu succese de care veti beneficia laolalta. Singuri, fiecare separat, nu ati avea aceleasi rezultate, dar in tandem totul evolueaza mult mai usor!

Relatia de iubire infiripata nu demult evolueaza foarte bine, spre o zona care deja iti da sperante si mai mari ca veti forma in curand un cuplu cu tot ce inseamna el!

Esti fericit, ai incredere in cel de langa tine, si cand mai auzi de la cei din jur si cuvinte de lauda la adresa omului pe care-l iubesti sau povesti care il pun intr-o lumina excelenta, cum sa nu visezi si mai departe? Va sustineti bine unul pe altul, primesti din partea sa garantii ca si el simte si viseaza la fel ca tine, deci merita sa te implici intru totul!

Un mare hop apare in calea ta si nu te lasa sa duci mai departe ce ai inceput. Culmea e ca piedica nu depinde absolut deloc de tine, ci e o interventie nefasta din partea unei persoane ce se va dovedi a fi un inamic de temut pentru tine.

Spune nu la orice, iti taie aripile spre ceea ce ti-ai propus, si tot ce poti face e sa privesti neputincios cum iti strica toate planurile. Considera ziua ca o proba de incercare, dar sa nu crezi ca o vei depasi usor, pentru ca starea negativa pe care o revarsa inamicul ascuns in calea ta va fi mai puternica decat vointa ta de a-l ignora.

Este o zi de mare succes, orice ti-ai pune in minte, ti-ar iesi de minune! Indrazneste cat mai sus, nu te multumi cu lucruri marunte, pentru ca azi parca te-ai afla sub o aripa protectoare ce te ajuta sa faci orice, oricat de dificil ar parea. Daca ai un mare plan profesional in gand, hai, da-i startul acum!

Daca ti-au picat ochii pe o persoana anume la care pana acum doar visai, hai, fa un pas in fata si cucereste-l! Toate sunt la cote maxime azi si esti ajutat de noroc, de curaj, de energie pozitiva pentru o reusita de proportii de care vei fi mandru.

Cauta pe cineva care sa-ti semene pentru a-ti fi alaturi intr-un proiect important. O persoana la fel de energica, de puternica, de implicata ca ti tine ar fi de folos pentru a lua startul cu dreptul, pentru ca primesti de la acesta aceeasi dorinta de actiune, generatoare de energie pozitiva.

Cel care iti sare acum in ajutor isi arata astfel cat de mult apreciaza prietenia ta, pentru ca si tu i-ai fost, cu alte ocazii, alaturi in acelasi mod. Uniti-va fortele si porniti acum, in tandem, umar la umar, spre un viitor succes din care fiecare are ceva de castigat, deci aveti acelasi interes.

Ceea ce decizi azi va avea efecte pe termen lung, tocmai de aceea trebuie sa spui ultimul cuvant dupa o analiza foarte atenta si prudenta a datelor de care dispui. Greu vei mai putea schimba dupa aceea calea aleasa, deci nu deschide gura pana nu esti sigur ca ai inteles situatia.

Posibil sa fii influentat in sens pozitiv de o alta persoana care iti ofera, de pe margine, informatii folositoare, detalii clarificatoare sau un stimulent excelent de a nu mai sta pe ganduri si sa spui odata ce ai decis. Porneste pe noua cale cu incredere ca ai facut alegerea cea mai buna si nu te gandi ce-ar fi fost daca ai fi ales altceva.

A sosit momentul sa iei o pauza inainte de a extrage concluzia finala la proiectul care se apropie de sfarsit. Nu te grabi sa iei acum o decizie categorica, pentru ca e posibil sa mai descoperi ceva de rezolvat chiar pe ultima suta de metri.

O zi de detasare, departe de iuresul evenimentelor, poate fi de folos pentru a mai trece totul odata in revista si a intelege mai bine nivelul la care ai ajuns. Poate chiar cea mai buna informatie apare exact acum, la final, la timp pentru a schimba complet tot cursul planurilor tale, ca atare nu spune hop pana nu sari!

Esti impins de la spate de termene limita, dar, desi esti o fire iute de obicei, acum parca esti strans cu usa, si nu dai randament sub asemenea presiune. Cineva te bate la cap sa te grabesti, sa nu pierzi vremea, sa termini totul acum, dar tu ai mai avea inca multe de rezolvat inainte de a incheia un proiect in desfasurare.

Consideri ca graba poate strica tot ce ai construit, de aceea o lasi mai moale, in ciuda tuturor stimulentelor impulsive de pe margine. Esti convins ca a lucra sub tensiune poate genera erori majore si preferi sa-ti iei ragazul necesar pentru a te ocupa de tot pe indelete, fara sa-i lasi pe ceilalti sa te streseze. Grabeste-te incet!

Te enerveaza rutina acestei zile, dar incearca sa te concentrezi asupra proiectelor incepute, chiar daca nu mai au nimic nou de oferit.

Este un moment bun pentru a incheia o actiune asupra careia te-ai aplecat vreme indelungata, pentru ca se presupune ca tot ce era de facut deja s-a infaptuit si acum e doar vremea ultimelor retusuri inainte de a-i pune punct.

Mai apoi vei incepe ceva nou, probabil, dar azi ar fi bine sa duci la capat acest capitol, in ciuda monotoniei instalate. Te vei simti mult mai bine dupa ce-i vei pune punct definitiv!

Azi esti in centrul atentiei unui grup mai amplu de persoane care te lauda sincer pentru un succes pentru care ai muncit serios. Ai ajuns la capatul unui efort si culegi roadele, dar ar trebui sa recunosti faptul ca au participat si altii la acest succes.

Fara ei nu ar fi mers lucrurile la fel de usor si de bine, deci este momentul ideal sa scoti in evidenta si contributia acestora. Ar fi incantati sa vada recunostinta ta pentru contributia adusa la reusita ta, deci fii generos in cuvinte de apreciere si de multumire!

Ca sa poti trece mai departe la etapa urmatoare a unei actiuni ti se cere un compromis care merita facut. Chiar daca acum, pe moment, ti se pare un pret cam scump de platit, dupa ce totul va reintra in normal iti vei da seama ca a meritat totul de vreme ce ai depasit astfel un impas.

Nu te crampona de piedici, ci concentreaza-ti atentia asupra perspectivelor viitoare ale acestui plan, pentru ca ele vor conta cel mai mult, nu obstacolele din prezent.

Acest horoscop este oferit de acvaria.ro