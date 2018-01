HOROSCOP – Joi, 18 ianuarie 2018

HOROSCOP Gemenii au azi nevoie de pauză, de o rupere totală de ceea ce îi preocupau pâna mai ieri. Nativii din balanță nu sunt în apele lor, se vede că îi macină o problemă, dar pe care preferă să o țină, deocamdată, doar pentru ei. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Cel mai greu e atunci cand trebuie sa te imparti intre doua planuri pe care le iubesti la fel de mult. Ca e vorba de doua locuri in care te simti bine, ca sunt doua persoane la fel de importante pentru inima ta sau doua pasiuni care iti provoaca aceeasi bucurie, daca ai fi nevoit sa alegi intre ele, ti-ar fi ingrozitor de greu.

Vei incerca sa le impaci pe amandoua pe cat posibil, dar va veni totusi o zi cand va trebui sa te decizi. Simti ca ti se rupe sufletul cand te gandesti ca trebuie sa alegi doar una.



HOROSCOP TAUR

Privesti spre viitor cu un optimism molipsitor si nu poti vorbi de etapele urmatoare decat cu ton ridicat, vesel, pozitiv, pentru ca ai deplina incredere in ce va urma.

Pastreaza-ti acest tonus pana la capat, deoarece visul tau are sanse sa se materializeze numai daca iti mentii aceasta energie chiar daca apar obstacolele de pe parcurs. Nu te intrista nici la cea mai mica suspiciune care se infiltreaza in suflet, ci continua sa spui cu tarie ca se poate!

HOROSCOP GEMENI

Azi ai nevoie de pauza, de o rupere totala de ceea ce te preocupa pana mai ieri. Nici cariera nu mai trebuie sa-ti incarce mintea cu probleme, nici banii nu mai trebuie sa fie o obsesie, ci incearca sa mergi intr-un loc care inseamna pace si odihna pentru sufletul tau si sa te relaxezi.

Ca pleci undeva la tara, la munte, sau ramai acasa, simti ca-ti incarci bateriile cu o energie noua, chiar daca nu s-ar spune ca faci ceva special. Chiar si o ora in plus de somn sau putina lene in propriul tau camin au efecte benefice asupra psihicului si fizicului, pentru ca aceasta pasivitate te ajuta sa redevii tu insuti.



HOROSCOP RAC

Astepti de undeva un miracol care sa te scoata dintr-o stare de teama sau de suspiciune, care de fapt nu e o noutate la tine. de multe ori privesti lucrurile cu o astfel de atitudine, sperand sa apara ceva care sa-ti abata gandurile de la temerile proprii.

Ai noroc: cineva mai optimist sau mai puternic decat tine apare in calea ta si reuseste sa te molipseasca si pe tine de buna dispozitie, la timp pentru a duce la capat o actiune fata de care aveai initial unele motive de indoiala. Recapata-ti gandirea pozitiva, face minuni!



HOROSCOP LEU

Ai grija la tertipurile pe care le folosesti azi pentru a depasi un moment tensionat, pentru ca, desi pe moment poate te ajuta sa-ti atingi scopurile, mai apoi isi va arata si latura negativa.

Esti tentat sa promovezi o informatie gresita, sa transmiti mai departe o minciuna sau abordezi o atitudine falsa fata de restul lumii, dandu-le impresia ca totul merge perfect desi nu e deloc asa.

Oricat de greu ar fi sa fii sincer si sa spui adevarul in fata, e de preferat decat sa spui celor cu care intri in contact o gogomanie care iti poate stirbi si tie imaginea si le poate da si lor peste cap toate planurile.



HOROSCOP FECIOARA

Ai o povara pe suflet si ti-e greu sa exprimi in cuvinte ce te doare, dorind sa-ti rezolvi pe cont propriu problema. Consideri ca, daca ai cere ajutorul, cei din jur mai mult te-ar incurca pentru ca ar incepe sa te judece si sa iti dea lectii pe care nu esti sigur daca le vei suporta usor.

Incearca sa te descurci singur, pe cat posibil, pentru ca nu esti in ce mai buna pasa emotionala pentru a asculta predici venite de sus, de parca cineva chiar ar avea dreptul sa te sfatuiasca pe acest ton.



HOROSCOP BALANTA

Nu esti in apele tale, se vede ca te macina o problema, dar pe care preferi sa o tii, deocamdata, doar pentru tine. Ti-e teama ca o eventuala destainuire ar spune despre tine mai mult decat ai dori, si anume ca ai si tu slabiciunile tale, ca ai si tu punctele tale nevralgice de care altii se pot folosi.

Taci si rezolva-ti problema de unul singur, pentru ca nu ai in jur persoanele potrivite pentru a te readuce pe linia de plutire. Dimpotriva: daca te uiti un pic in preajma ta, gasesti oameni si mai tristi, si mai impovarati de griji, si impreuna ati forma un cor al plangerii.

HOROSCOP SCORPION

Elanul tau este taiat de tot felul de contradictii ce se isca pe marginea ideilor tale. Parca toti s-au aliat azi impotriva ta si nu sunt de acord cu tine, indiferent ce ai de spus.

Nu ai forta de a le tine piept si, in loc sa-ti pui imensa ambitie la treaba pentru a demonstra ca ai dreptate, te lasi pagubas la primele semne de conflict. Poate ceilalti vin cu argumente mult mai puternice si accepti tacit infrangerea. Dar nu pentru mult timp, deoarece in curand se va intoarce roata.



HOROSCOP SAGETATOR

Simti nevoia sa te apropii de reprezentantii generatiei total opuse tie, pentru ca de acolo primesti energia si informatia necesara pentru continuarea anumitor proiecte.

Daca cel tanar esti tu, bati la usa unui parinte sau a unui frate mai mare pentru ca te va sfatui din experienta. Daca esti din generatia mai matura, vei vedea mereu un tanar sau un copil ca-ti da tarcoale si cauta sa absoarba de la tine cunostintele pe care le detii. Exista un bun schimb intre cei tineri si cei maturi.

HOROSCOP CAPRICORN

Daca apare veste de calatorie, ti-ai si facut bagajele, gata de drum, pentru ca te cuprinde un dor de duca ce nu te lasa in pace pana in momentul plecarii. Vrei sa ajungi in locuri prin care nu ai mai fost, vrei aventuri interesante si excursii palpitante, orice care sa te scoata din mediul tau cotidian.

Numai printr-o astfel de escapada simti ca traiesti cu adevarat, pentru ca esti obosit, stresat si ai neaparat nevoie de o evadare. Profita de prima ocazie care te trimite departe de casa si de locurile pe care le frecventezi de obicei, pentru ca o schimbare de decor e vitala.



HOROSCOP VARSATOR

Te apleci asupra unui proiect de anvergura la serviciu, care va inainta greu, dar succesul final depinde de fiecare pas pe care-l faci pe parcurs. Si azi vei repurta o mica victorie care va conta, in final, la reusita spre care te indrepti, tocmai de aceea faci totul serios, cu dorinta de a nu lasa nimic nerezolvat.

Atentia pe care o acorzi fiecarui detaliu isi va arata eficienta atunci cand vei pune punct, dar deocamdata mai e cale lunga pana la rezultatele scontate. Esti pe drumul cel bun.

HOROSCOP PESTI

Atentie la gesturile imprudente sau impulsive, pentru ca poti declansa o situatie care nu mai poate fi reparata. Strici ceva ce nu va putea fi remediat, rupi o relatie care nu va putea fi recastigata sau iei o decizie fara cale de intoarcere.

Atitudinile pripite fara a chibzui atent asupra eventualelor efecte, sunt riscante, pentru ca tu nu esti genul de om gata sa spuna ultimul cuvant cu atata siguranta. Tu mai ai nevoie de o zi de gandire, sa mai aduni informatie, iar o atitudine radicala nu te reprezinta, de aceea risti mult daca o lasi sa se manifeste.





