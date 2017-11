HOROSCOP – Joi, 16 noiembrie 2017

HOROSCOP Demult, nativii din taur nu s-au mai simțit atât de bine, atât de fericiți, dornici de aventură și de distracție. Racii își dau seama că dacă nu au libertate deplină de acțiune, parcă nu sunt în stare de nimic constructiv. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Sansa cea mai mare nu e unica, ci poate aparea din doua directii in acelasi timp. Posibil sa fii atat de norocos incat sa profiti si de una si de alta la fel de bine.

Parca trece un inger protector pe deasupra ta si iti ofera o a doua sansa cu privire la o situatie care nu ti-a iesit prea bine data trecuta sau iti aseaza pe tava mai multe optiuni la fel de profitabile, si doar de alegerea ta depinde asupra careia te opresti. Mai tragi un loz si, surpriza, e tot castigator!

Nu trebuie sa fii atat de suspicios in fata intamplarii, ci sa te bucuri ca esti tu norocosul!

HOROSCOP TAUR

Demult nu te-ai mai simtit atat de bine, atat de fericit, dornic de aventura si de distractie. Poate iubirea e cea care te entuziasmeaza asa sau iti aduci aminte sa fii copil si lasi sa iasa la iveala toata energia pe care o tineai blocata din timiditate sau din cauza stresului.

Azi dai impresia ca nu mai tii cont de nimic, ca ai lasat deoparte orice retineri, pentru ca sansa de a te simti bine nu apare la tot pasul. Rupe-te de propriile limite si comporta-te ca si cum tu ai fi centrul universului!

HOROSCOP GEMENI

Nu ai incredere in calitatile tale si ti se citeste pe chip o perpetua nemultumire si auto-critica pentru propria persoana. Iti gasesti numai defecte, scoti la iveala doar punctele slabe si vulnerabilitatea de care unii se pot folosi pentru a te da la o parte.

Lupta cu propriile temeri, inhibitii sau complexe, pentru ca pot fi paguboase in acele situatii in care trebuie sa-ti pui in valoare atu-urile. Lauda-te, ai cu ce, si nu te mai auto-invinovati pentru toate problemele omenirii!

HOROSCOP RAC

Daca nu ai libertate deplina de actiune, parca nu esti in stare de nimic constructiv. Lupta pentru dreptul tau de a face ceva pe cont propriu, de a fi propriul stapan, pentru ca tu crezi in ideile tale si merita sa le faci ascultate.

Sunt mai originale si mai deosebite decat altele, si, ca tot ce-i nou, sunt greu de acceptat de cei mai conservatori din fire, de fapt chiar asa ca tine! Daca ti-ar urma sfaturile, multi ar avea de castigat, dar sunt reticenti la noutate. Chiar si tu, la prima vedere!

HOROSCOP LEU

Se prefigureaza la orizont un rezultat excelent ce te stimuleaza enorm si daca mai primesti de la cei din jur si aprecieri si laude, parca prinzi si mai mult chef sa ajungi mai repede la tinta visata. Faci pasi mari spre acel moment care va incununa eforturile tale din ultima perioada si va deschide o etapa noua si mai interesanta de acum inainte.

Ai curaj sa faci deja planuri de viitor, pentru ca iti place ceea ce se va intampla foarte curand in viata ta si pentru care primesti deja garantii concrete.

HOROSCOP FECIOARA

Intalnesti o persoana care are un efect foarte bun asupra ta. Te motiveaza, te ambitioneaza, iti inspira curajul de a-ti exprima punctul de vedere cu mai multa energie, devenind astfel stimulentul de care aveai nevoie pentru a merge mai departe.

Nu numai ca te impinge de la spate, dar te si insoteste pe drumul pe care l-ai ales si, atat timp cat il ai alaturi, langa umarul tau, totul va evolua foarte bine. E altceva sa ai un tovaras de drum care sa te completeze si cu care sa te consulti in permanenta!

HOROSCOP BALANTA

Un final de drum nu e un capat de tara, ba dimpotriva, s-ar putea sa fie cel mai bun lucru care ti se putea intampla in acest moment. Probabil nu aveai curajul sa spui gata, pana aici, dar azi ti se ofera solutia pe tava, la tanc pentru a incheia un capitol din care nu mai aveai nimic bun de castigat.

Iti era teama sa renunti, nu aveai forta de a spune stop, dar acum, ca se ivesc conditiile optime pentru un final in beneficiul tau, profiti de ocazie si pui punct acelei situatii care nu mai avea nimic de oferit. Maine te apuci de altceva!

HOROSCOP SCORPION

Te rupi un pic de activitatile pe rol si arunci o privire inapoi la o situatie de demult care nu a fost rezolvata asa cum se cuvine. Ai timp suficient sa te ocupi de vechile datorii, de aceea e bine sa te opresti din mers si sa te intorci in alte vremuri, unde a ramas ceva in coada de peste.

Acum ai instrumentele si cunostintele necesare pentru a duce totul la indeplinire cu mai mult elan, pentru ca timpul scurs de atunci a devenit experienta folositoare care poate sta la baza succesului de astazi.



HOROSCOP SAGETATOR

Cand esti in preajma celor dragi, iti permiti sa te alinti un pic si sa te porti ca un copil. E semn ca totul e armonios si bun intre voi si atmosfera aceasta e perfecta pentru o zi care te apropie si mai mult de weekend sau chiar de sarbatori.

Daca mai e rost si de o reuniune de familie, ori acum, ori in perioada imediat urmatoare, atunci totul se transforma in distractie. In centrul atentiei se vor afla copiii caci merita sa te cobori un pic la nivelul celor mici. Recunoaste ca undeva, in adancul sufletului, ai ramas un copil si astfel de momente te ajuta sa te manifesti liber.

HOROSCOP CAPRICORN

Ca sa ai o zi de succes, alege-ti cu grija spatiul in care iti desfasori activitatea, deoarece reusita zilei depinde enorm de anturajul in care te afli. Daca nimeresti printre oameni tristi, impovarati de griji si lipsuri, e absolut firesc sa te influenteze si pe tine in acelasi mod, alunecand spre o zona sumbra din punct de vedere emotional.

Dar daca ai norocul sa te inconjori de oameni veseli, tonici, care vad intotdeauna partea buna a lucrurilor, atunci toate iti vor merge de minune! De tine depinde care taler al balantei il inclini astazi: cel de sus sau cel de jos?

HOROSCOP VARSATOR

Vestea care soseste azi te bucura la maximum, pentru ca este exact informatia de care aveai nevoie pentru a alunga complet incertitudinea din inima ta. Stateai ca pe ghimpi, asteptand un semn dintr-o anumita directie, care iata, soseste acum exact in forma de care aveai nevoie.

Ca e o aprobare, ca e un pont folositor, ca e un raspuns afirmativ la problema care te preocupa, de acum te simti mult mai sigur pe tine si profiti de auspiciile norocoase ale zilei. Datorita acestui mesaj, de acum inainte totul va evolua spre bine.

HOROSCOP PESTI

Discuti cu cei din familie despre viitoarele investitii care trebuie facute pentru locuinta in care traiti si toti primesc cu bucurie propunerile tale.

E timpul sa renovati sau sa incepeti lucrarile de extindere la locuinta voastra si e o reala placere sa faceti planuri peste planuri, sa consultati ofertele de prin magazinele de profil, sa visati cu ochii deschisi la felul cum va arata spatiul vostru la final.

Nu trebuie sa va zgarciti daca e vorba de confort si frumusete, pentru ca, de vreme ce porniti pe acest drum, sunteti constienti ca va costa mult, dar merita fiecare banut fericirea de la capat!

Acest horoscop este oferit de acvaria.ro