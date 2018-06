HOROSCOP – Joi, 14 iunie 2018

HOROSCOP Leii au cheia in rezorvarea unor probleme. In timp ce Capricornii primesc sprijinul celor din jur si este posibil sa duca la bun sfarsit ce si-au propus.

HOROSCOP BERBEC

Primesti un verdict destul de sever care nu-ti permite sa duci mai departe ce ai inceput. Esti nevoit sa-i pui punct aici si, pe moment, esti trist pentru ca nu e raspunsul pe care-l visai. Unde-i lege nu-i tocmeala, ca atare trebuie sa accepti acest final de drum cu oarecare smerenie, dar nu il considera o infrangere, ci o alta lectie invatata. Vei sti, altadata, sa nu mai faci greseli si sa urmezi doar caile corecte.

Daca acum se inchide un capitol cu un refuz categoric, e semn ca trebuie sa schimbi imediat macazul, pornind pe calea cea buna.

HOROSCOP TAUR

Adu-ti aminte de o sarcina pe care nu ai dus-o la indeplinire la timpul potrivit, candva in trecut, si care acum isi cere de urgenta dreptul de a o termina. Arunca deci o privire inapoi, pentru ca acum detii toate resursele pentru a o incheia cu brio si a o sterge mai apoi de pe lista de restante.

Ca e vorba de un imprumut in bani nereturnat pana acum, de o promisiune neonorata sau de un plan abandonat mai demult, acum toate ar putea merge mult mai usor, ca atare ocupa-te un pic si de lucrurile uitate printre amintiri.

HOROSCOP GEMENI

Anturajul in care ai nimerit iti este neprielnic, pentru ca te influenteaza negativ. Ai in jur doar oameni tristi, saraci, bolnavi, cu tot felul de probleme care vad in tine o ureche buna de ascultat sau un umar de plans si te monopolizeaza cu ale lor.

Oricat ai incerca sa pleci din acel mediu, nu vei scapa de discutiile cu tenta negativa, incat, la finalul zilei, vei vedea ca nu esti deloc in apele tale, ci incepi sa gandesti ca ei. Incearca sa gasesti in preajma ta macar un carlig de speranta sau de veselie de care sa te agati, pentru ca anturajul acesta iti face rau!

HOROSCOP RAC

Intuitia ta e ascutita, multa lume o apreciaza, deoarece reusesti sa presimti imediat daca in spatele unui aspect se afla pericole, riscuri sau minciuni. Esti pus si azi in fata unei situatii cu doua fete si reusesti sa descoperi la timp ce se ascunde in spatele unor aparente inselatoare, astfel incat sa nu cazi in plasa nimanui.

Treci ca prin urechile acului de o situatie cu grad mare de risc: o persoana cu caracter cel putin dubios incearca sa te atraga. Ai noroc cu aceasta voce interioara care te trage de maneca la timp!

HOROSCOP LEU

Tu esti cheia oricarei probleme, pentru ca nimeni nu te intrece cand vine vorba de creativitate! Iti pui in joc toate talentele, pentru ca tu ai curajul de a incerca si solutii pe care altii le evita din teama de a nu da in bara.

Tu, in schimb, ai suficient curaj pentru a incerca si alte variante, unele originale, altele ciudate, pentru ca stii sigur ca totul are o solutie, daca esti dispus sa incerci. Altii spun din start ca nu se poate, dar la tine nu exista nu se poate! Se poate orice, daca vrei! Iei taurul de coarne si oferi cea mai buna solutie, spre uimirea tuturor celor reticenti si fricosi.

HOROSCOP FECIOARA

Profita de aceasta zi linistita pentru a te concentra asupra unei carti din care vei afla niste informatii extrem de utile si interesante. Poate cineva ti-a oferit acest pont, ti-a spus exact unde sa cauti, deci rupe-te de orice alta activitate pentru a studia, pentru a sapa dupa acele cunostinte de care ai nevoie si pe care, momentan, nu le detii.

Vei incheia ziua cu sentimentul ca te-ai imbogatit intelectual sau spiritual, ca ai descoperit ceva foarte important ce poate fi aplicat in curand intr-un proiect de mare anvergura. Multumeste-i sincer celui care ti-a oferit sfatul cel bun, pentru ca a jucat rol de profesor pentru tine.

HOROSCOP BALANTA

Daca ti-ai luat candva angajamentul fata de cineva ca vei interveni in ajutorul lui la un moment dat, adu-ti aminte de promisiune si tine-te de cuvant. Tu oricum esti un om foarte corect care-si indeplineste intotdeauna legamintele, dar de data aceasta e posibil sa nu fie tocmai usor pentru tine sa duci la capat ce ai promis.

Totusi, pentru ca esti om de cuvant, vei lasa la o parte activitatile tale urgente si vei pune umarul in solutionarea problemei celuilalt. Inca o misiune indeplinita pentru tine, meriti felicitari, dar te va motiva fantastic recunostinta pe care o vei citi in ochii celui care a beneficiat de ajutorul tau. Nu te intreba, insa, daca altii ar face la fel pentru tine.

HOROSCOP SCORPION

Tu reprezinti autoritatea deplina in ochii altora care asculta de tine cu sfintenie. Unii o fac din respect, pentru ca iti recunosc astfel valoarea si superioritatea, altii o fac din frica, pentru ca e posibil sa detii si unele instrumente coercitive in cazul in care n-o fac, dar altii, pur si simplu, iti admira personalitatea luminoasa, puternica, ce iese in evidenta pe oriunde ar trece.

Nu te folosi insa de pozitia ta pentru a supune si a da ordine in stanga si-n dreapta, ci o poti canaliza cu succes si in alte scopuri. Prin puterea pe care o detii poti face lucruri minunate, fara a avea nicio conotatie egoista, de exemplu poti lupta pentru altii!

HOROSCOP SAGETATOR

Esti o companie placuta, deci sa nu te mire ca devii centrul atentiei pe oriunde ai merge. Ai chef de distractie, gasesti mereu replica sa gluma potrivita in orice imprejurare iar atitudinea ta joviala ii stimuleaza si pe altii la o activitate vesela.

Fii tu cel care mobilizeaza prietenii la ceva relaxant, cum ar fi o iesire in oras, o drumetie prin imprejurimi sau macar da cuiva un telefon, pentru ca spiritul tau copilaros si vesel va aduce sigur un zambet pe chipul celor pe care ii vei apela. Faci bine tuturor doar cu un zambet larg pe buze!

HOROSCOP CAPRICORN

Daca primesti sustinerea potrivita de la cei din jur, esti capabil de succese de rasunet, deci cel mai greu e sa-ti alegi tovarasii potriviti. Esti in fata unei provocari interesante cu mari sorti de izbanda, dar cu atat mai bune vor fi rezultatele cu cat reusesti sa atragi si pe altii alaturi de tine.

Vei aduna un grup mai larg de persoane si veti vasli impreuna in acelasi sens. Ei devin motorul secundar pentru tine, pentru ca altfel evoluezi cand stii ca ai pe cineva alaturi care tine cu tine, te incurajeaza si crede in ceea ce doresti sa faci!

HOROSCOP VARSATOR

Lupta sa te eliberezi din starea nefasta in care te simti captiv de la o vreme. Tu nu esti asa, nu accepta nici limitele lumii in care traiesti, nici supunerea oarba in fata altora care te-ar putea intimida cu ceva. Tu esti, de obicei, un spirit mult mai liber care isi urmeaza numai propriile dorinte, or acum te comporti de parca ti-ar fi mereu frica de ceva sau cineva mai presus de tine.

Daca simti ca a sta cuminte in banca ta e spre binele tau, fa-o, dar nu transforma modestia, singuratatea, retragerea in penumbra intr-un motiv de nefericire si de procese de constiinta. Recunoaste ca te-ai inchis singur in aceasta carcera a fricii, deci fa ceva sa iesi din ea prin vointa proprie.

HOROSCOP PESTI

Ai multe de facut pe parcursul zilei, trebuie sa te imparti intre mai multe sarcini in timp scurt. Prima ta preocupare ramane familia, pentru ca aici au loc unele aspecte care necesita atentia ta sporita, cum ar fi treburile gospodaresti, cumparaturile saptamanale sau o vizita la parinti.

Vei reusi sa le faci pe toate cu succes, pentru ca pui suflet in aceste activitati si ai si motive de satisfactie ori de cate ori intri in legatura cu oamenii pe care ii indragesti. De dragul lor, gasesti in tine resurse fantastice de energie.

