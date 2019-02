HOROSCOP – Joi, 14 februarie 2019

HOROSCOP Leii au parte de o zi grea, sunt cuprinsi de apatie si se lasa invinsi mult prea usor. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Te bazezi pe persoana iubita intru totul, aproape ca depinzi de ea, dand astfel dovada de o imensa incredere in ceea ce spune, face sau ofera. Stii ca si el pune accent pe ajutorul tau, si el are nevoie de compania ta in tot ce face, dar la tine a devenit un fel de sevraj, de parca nu ai putea sta o zi fara cel drag aproape. Azi resimti o energie noua in relatia voastra, ca si cum v-ati apropiat si mai mult, relatia s-a legat si mai profund, semn ca ati depasit cu bine o serie de lectii si acum, va cunoasteti mai bine unul pe altul. Formati un tandem foarte inchegat ce isi va arata de acum de multe ori puterea!

HOROSCOP TAUR

Mai bine taci si faci, fara sa spui tuturor ce intentii ai, ca nu cumva sa generezi in jurul tau critici care ti-ar putea taia elanul. Sunt momente in care e mai bine sa pastrezi pentru tine planurile pe care vrei sa le ridici, ori din superstitie, dupa ideea ca daca spui ce doresti, nu se mai indeplineste, ori ca sa nu atragi in calea ta o serie de hopuri puse de invidiosi, rautaciosi, inamici care nu vor sa te lase sa ajungi acolo unde ti-ai propus. In situatia de fata, cel mai bine e sa stai in banca ta, sa-ti vezi de ceea ce ai inceput sa construiesti si sa te lauzi cu reusita ta abia dupa ce ai dus-o complet la capat. Pastreaza discretia si urmeaza-ti visul!

HOROSCOP GEMENI

Ai mare grija la ceea ce faci, pentru ca esti in fata unei ispite care iti poate cauza mari prejudicii de imagine sau de moralitate. Chiar daca tu esti, din fire, un om cinstit, care nu urmeaza decat caile corecte, azi ai putea fi impins de la spate de un inamic care te prinde intr-un moment sensibil si te convinge sa faci ceva impotriva principiilor tale morale. Nici tie nu-ti vine a crede cum de i-ai putut pica in plasa, facand ceva ce altadata ai fi respins cu fermitate. Tocmai pentru ca stii ca ceea ce te pune acesta sa faci e contrar eticii sau deontologiei tale, nu te abate de la calea cea dreapta si fa totul cum se cade, luand masuri si impotriva celui care te indeamna sa calci stramb.

HOROSCOP RAC

A o lua de la capat, uneori, e cel mai bun lucru care ti se poate intampla. Azi ai ocazia sa te intorci inapoi de unde ai plecat si sa iei startul din nou. Da, faci acelasi lucru, dar a doua oara va iesi de minune. Nu te teme sa desiri tot ce ai tricotat pana acum ca sa refaci tesatura de la zero, pentru ca a merge mai departe dupa un model gresit sau dupa o dimensiune nepotrivita, ar insemna sa consumi timpul si energia inutil. Intoarce-te de la punctul de start, revezi toate conditiile impuse si mai porneste odata, cu incredere si mai ales cu convingerea ca acum stii mai bine ce e de facut.

HOROSCOP LEU

Te lasi invins mult prea usor de o stare de apatie care, de obicei, nu te reprezinta, dar azi nu ai nimic interesant de care sa-ti agati interesul pentru a iesi din rutina. Pierzi timpul fara sa faci nimic special, dintr-o mare nevoie de odihna si liniste, numai ca, daca nu ai fi fost atat de coplesit de comoditate, in acest timp ai fi facut lucruri mult mai interesante. Poate esti influentat si de cineva din anturaj care te trage in jos, in starea lui negativa, si, in loc sa lupti cu energia pe care o degaja, te molipsesti de la el fara sa te mai opui. Din lene, din indiferenta, din plictiseala, din lipsa de motivatie sau chef, te lasi dominat de stari pasive care nu construiesc nimic bun.

HOROSCOP FECIOARA

Ai un presentiment din ce in ce mai puternic legat de un eveniment care ar putea avea un efect bomba asupra ta. Tocmai pentru ca primesti deja unele avertismente subtile, te poti pregati sufleteste ca sa-i faci fata cu brio. Nu te ia prin surprindere schimbarea care se apropie – chiar daca te poate duce intr-o cu totul alta directie decat ai sperat – daca incerci sa fii flexibil si curgator ca apa astfel incat sa te adaptezi imediat pe noul fagas. Daca te fixezi pe un unic sens si acesta nu e momentan accesibil, bati pasul pe loc si suferi inutil. Lasa-te purtat intr-acolo unde curentul te duce in mod firesc.

HOROSCOP BALANTA

Ai nevoie de liniste totala, pentru ca numai asa te poti concentra eficient la ceea ce ai de facut. Poate esti inaintea unui examen dificil si trebuie sa acumulezi mari cantitati de informatie, si numai in izolare totala dai randament. Poate esti obosit si te retragi un pic in intimitate, pentru a te odihni sau pentru a analiza la rece situatia in care te afli. Pe tine nu te deranjeaza singuratatea, ba chiar iti prieste din cand in cand, si acum ai ajuns intr-un astfel de moment cand tanjesti dupa liniste fara ca nimeni sa nu te bata la cap. Rupe-te pentru o zi de lume, e spre confortul tau emotional!

HOROSCOP SCORPION

Fii diplomat in afaceri, in tranzactii, in orice actiune care ar putea implica o anumita investitie financiara. Ai mult de castigat de pe urma unei atitudini pozitive, politicoase, pentru ca, la urma urmei, ai un interes de atins si merita sa-ti pui in joc toate armele de seductie pentru a ajunge la el. Fii amabil cu clientul care iti cumpara marfa, fii atent cu seful care te plateste, fii convingator cu cei cu care semnezi azi contracte de colaborare. Toate acestea fac parte dintr-un arsenal de cucerire a celui care detine azi banii pe care urmeaza sa ti-i ofere pentru diverse servicii sau produse pe care tu le poti face. Un zambet manierat si cald vinde bine.

HOROSCOP SAGETATOR

Visezi la o poveste de dragoste ca-n filme si, cu putina imaginatie, o poti avea, deocamdata la nivel imaginar! Nu e departe momentul cand ceea ce deocamdata creezi in mintea ta va deveni realitate, deci primul pas spre o iubire frumoasa e sa ai curajul sa o chemi cu gandul in viata ta. Nu te opreste nimeni sa visezi la Feti Frumosi si Ilene Cosanzene, la iubiri cu final fericit, deci ai curajul sa visezi! Visul va fi transmis spre Univers iar el va avea grija sa-ti trimita inapoi, cat de curand, ceea ce are nevoie sufletul tau pentru a fi fericit. Atrage iubirea!

HOROSCOP CAPRICORN

Nu te mai gandi la nimic altceva decat la sarcinile pe care ti le-ai asumat. Ai mult de lucru si trebuie sa te concentrezi asupra acelor atributii pe care le poti duce cu succes la indeplinire. Nu te lasa dominat nici de ce se intampla acasa, nici de grijile familiale, nici de evenimentele din viata sentimentala, caci singurul punct care cere acum sa te dedici prioritar sunt planurile in desfasurare de la serviciu, care nu pot ajunge la rezultate bune daca mintea ta zboara mereu la altceva. Detaseaza-te de orice alte preocupari si dedica-te doar muncii!

HOROSCOP VARSATOR

Puterea, suprematia, succesul – toate pot fi doar o iluzie daca nu le exerciti in cele mai potrivite forma. A o face pe seful, a ridica tonul fara motiv, a incerca sa-i domini pe ceilalti printr-o atitudine de despot nu sunt cele mai adecvate cai de a-ti demonstra valoarea, unicitatea sau suprematia ca atare nu te folosi de aceste arme! Tu poti arata ca esti cel mai bun si prin alte metode, nu prin cele bazate pe infatuare sau intimidare. Daca o faci pe durul cu cei din jurul tau, poate castigi o batalie acum, pe moment, dar nu inseamna ca i-ai convins ca puterea e la tine. E bine sa-ti vezi serios de treaba ta fara a cauta neaparat sa ti se dea dreptate sau sa te afli doar pe primul loc: nimeni nu ramane prea mult timp in frunte, deci nu asta conteaza!

HOROSCOP PESTI

Te simti exclus dintr-o activitate si toate incercarile tale de a te integra, par sa nu dea roade. Decat sa suferi si sa te simti dat la o parte, alungat, neluat in seama, mai bine te-ai gandi ce anume ii face pe ceilalti sa te tina la distanta. Poate chiar nu te priveste acel lucru, nu ai nimic in comun cu acea activitate, sau poate nu a venit inca momentul sa te alaturi si tu. Nu o lua atat de personal, cum ca cineva ar avea ceva cu tine, pentru ca nu e deloc asa. Foloseste timpul pe care-l ai la dispozitie pentru alte treburi, pentru ca va veni si ziua cand vei fi invitat sa te alaturi si, daca nu vei fi disponibil, iar vei suferi ca nu poti participa.

