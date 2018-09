HOROSCOP – Joi, 13 septembrie 2018

HOROSCOP Taurii au parte de liniste si calm in jurul lor, in timp ce varsatorii au parte de mari satisfactii astazi. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Calatoria pe care o faci acum – ca e una la propriu sau la figurat – are efecte puternice asupra ta, pentru ca te intorci acasa cu alt tonus. Mai bun, mai increzator, mai optimist, semn ca pe parcursul acestui drum ai descoperit aspecte care iti dau acum alt chef de actiune. Intalnesti oameni care te stimuleaza sa faci lucruri noi, treci prin locuri care te incarca de o energie pozitiva, afli informatii care deschid noi perspective asupra viitorului, semn ca, din cand in cand, e nevoie sa iesi din mediul tau obisnuit si stramt pentru a-ti umple bateriile. Poate fi un sens nou de explorat si care te duce foarte repede spre o destinatie atractiva.

HOROSCOP TAUR

Chiar daca asteptai ceva mai deosebit, astazi, macar e liniste si calm in jurul tau, starea perfecta pentru a te relaxa si pentru a te detasa de toata agitatia prin care ai trecut recent. Ai nevoie, din cand in cand, sa te rupi de toate, sa nu te mai gandesti la nimic decat la sufletul si corpul tau, deci dedica-ti aceasta zi, in banalitatea ei, odihnei tale. Spune nu la orice provocare ce vine catre tine. Inchide telefonul si calculatorul, nu raspunde la nicio propunere care ar cere de la tine chiar si cel mai mic efort, pentru ca aceasta zi are rolul de reincarcare a bateriilor. De maine vei fi iar disponibil!

HOROSCOP GEMENI

Priveste cu atentie directia in care vaslesti! Nu ti se pare ca mergi impotriva curentului? De aceea ai impresia ca nimic nu evolueaza, deci ar fi bine sa nu te mai opui atata. E incapatanarea ta proverbiala cea care te ambitioneaza sa mergi mai departe chiar daca nu sunt intrunite conditiile unui succes deplin, dar vei descoperi singur, la un moment dat, ca ambitia nu e atitudinea cea mai potrivita aici. Sunt momente in care ar fi indicat sa te lasi dus de val in voia lui, ca sa vezi unde te duce. Daca te comporti ca apa care se scurge printre pietre, vei trece mult mai usor de bolovanii de pe parcurs. Fii curgator, flexibil, lasa-te dus de curent!

HOROSCOP RAC

Un succes profesional te scoate azi mai mult in evidenta, deci ai numai motive de sarbatoare. Nu e un succes propriu, au participat si altii la acest moment si, lucrand impreuna, cot la cot, iata ca ati ajuns la acest nivel care va face pe toti sa fiti mandri. Cea mai mare bucurie va fi in clipa in care seful va va lauda public, dar daca doar unul din voi este cel ovationat, acesta ar trebui sa aminteasca imediat ca reusita a fost comuna. Fara participarea celorlalti nu s-ar fi ajuns aici…

HOROSCOP LEU

Trebuie sa fii prezent intr-o alta locatie decat cele cu care erai obisnuit in programul zilnic, caci prezenta ta este folositoare pentru rezolvarea cu succes a unor sarcini concrete. Calatoriile au rezultate vizibile, de care poti fi mandru. Nu te intorci acasa fara ceva palpabil, pe care sa-l consideri rodul material al eforturilor tale de azi. Posibil sa fii toata ziua pe drumuri in interes de serviciu, ceea ce poate fi extenuant, dar macar rezolvi cu brio ceea ce aveai in plan, nefiind deplasari inutile.

HOROSCOP FECIOARA

Nici n-ai inceput bine, ca deja se termina un proiect de la care aveai mari sperante, semn ca n-ai pornit cu dreptul. Revizuieste repede toata strategia, ca sa nu pierzi tot ce ai construit pana acum, pentru ca ar fi nevoie de o analiza retrospectiva foarte rapida inainte de a trece mai departe. Vei descoperi unde e hiba, o vei repara de urgenta si apoi vei schimba macazul din mers, recuperand astfel toti pasii parcursi inainte. Ba chiar, dupa un astfel de ragaz de gandire, ai putea face pasi mult mai mari inainte, descoperind ce bine ai reparat piedica ce te oprise din elan. Nu e un esec, e doar o gura de aer proaspat inainte de asaltul decisiv.

HOROSCOP BALANTA

Nu pune sare pe rana unui prieten care trece prin clipe dificile. Ai putea fi tentat sa-l critici, sa-l judeci, sa-i arunci in spate tot felul de acuze, or el numai de asta nu are nevoie. Incearca sa te pui in locul lui pentru o clipa, sa vezi ce simti, pentru ca e posibil ca el sa nu fie vinovat de situatia in care se afla. Poate nu intelegi foarte bine prin ce trece, de aceea ar fi bine sa-i asculti mai atent punctul de vedere, ca sa descoperi cum a ajuns aici. Dupa ce vei afla ce i s-a intamplat, vei putea sa-i oferi sfaturi foarte bune pentru a depasi impasul, deci rolul tau poate fi mult mai bun ca prieten care ii ridica moralul decat ca prieten care… ii face morala!

HOROSCOP SCORPION

Te complaci intr-o stare de lene si renuntare care nu te reprezinta, dar nu te afli in cea mai stimulativa companie. Cei din jurul tau par invinsi si te influenteaza si pe tine sa aluneci pe panta pesimismului alaturi de ei. Nu te lasa dominat de atitudinea lor negativista, pasiva, fatalista chiar, de parca toate ar merge oricum rau. Nu-i adevarat: tu ai alte resurse, alta atitudine de viata, alta energie interioara pe care trebuie sa le scoti la iveala. Ba poate ii vei trage si pe ei dupa tine, inapoi la lumina, ca atare ramai orb si surd la toate incercarile tovarasilor tai de a te tine captiv in tristete, suparare si abandon. Acestea nu sunt compatibile cu starea ta!

HOROSCOP SAGETATOR

Faci ce faci si tot la trecut te raportezi, de parca ai trai si astazi din vechi succese sau de parca tu,c el de azi, ai fi tot una cu cel de acum un an sau zece. Nu e adevarat: ai evoluat, te-ai schimbat, te-ai maturizat, timpul a trecut si a lasat urme asupra celui care esti acum, ca atare nu mai povesti lumii despre tine, cel de odinioara. E ca si cum ai fost Miss Boboc in liceu si tu ai acum 40 si tot asa te crezi inca, sau pe la 20 de ani s-a scris despre tine in ziare si, acum, la 50, inca te lauzi cu succesul tau de demult. Revino in prezent si vorbeste despre cel care esti acum, fara sa te tot intorci la vremuri de odinioara care, sigur, au contat, dar au trecut totusi.

HOROSCOP CAPRICORN

Criticile celor din jur iti taie tot elanul cu care ai inceput o activitate noua si, in loc sa scoti la iveala latura ta luptatoare, care trece peste orice, te lasi coplesit de atitudinea lor agresiva. Nu te lasa pagubas atat de usor, e doar un hop trecator care are rolul de a te motiva si mai mult, ca atare hai, ambitioneaza-te sa demonstrezi ca stii ce vrei, ca poti obtine ceea ce vrei, chiar si in ciuda atator oprelisti. Unii nu stiu altceva decat sa judece pe altii iar azi tu esti cel care intra in colimatorul rautatilor lor, cu sau fara motive. Aduna-ti fortele si demonstreaza tuturor ca cel care stie cel mai bine ce face esti tu!

HOROSCOP VARSATOR

Ai toate motivele de satisfactie astazi, de parca iti ies toate ca la carte! Si planul sentimental e favorizat, avand parte de momente tandre si emotionante alaturi de cel drag, dar si planul profesional e marcat de ocazii excelente de a te remarca. Competitia care se resimte la serviciu se dovedeste a fi de bun augur, semn ca nu trebuie sa dai inapoi cand apare altul mai curajos sau mai bine pregatit decat tine, ci dimpotriva, sa faci un pas in fata si sa arati ce stii, ce poti, care e talentul tau principal! Ai cu ce te mandri si cu ce te lauda, iti mai trebuie doar un dram de tupeu si de incredere in propriile forte. Aici trebuie sa lucrezi cel mai mult!

HOROSCOP PESTI

Nu pune la suflet finalul de drum cu care dai piept astazi. Da, primul soc e sever si dureros, dar, dupa o vreme, privind inapoi, iti vei da seama ca acest final era exact ceea ce aveai nevoie. Acum te poti relaxa, te poti detasa de tot ce a fost, inchizi acel capitol pentru a te putea concentra la altceva, poate mult mai placut tie. Vestile acestei zile contin o oarecare doza de tristete, dar intotdeauna exista si o fata ascunsa a lucrurilor. Exact ceea ce nu se vede acum este ce putea iesi mai bun de aici, deci nu te intrista! Vezi ca exista totusi si jumatatea plina a paharului!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com