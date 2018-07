HOROSCOP – Joi, 12 iulie 2018

HOROSCOP Pentru fecioare este o zi buna in iubire. Au sansa sa-si gaseasca marea iubire. Afla si tu ce iti rezerva astrele pentru joi.

HOROSCOP BERBEC Daca pleci la drum, nu te astepta ca toate sa-ti mearga struna, pentru ca se vor ivi diverse situatii neasteptate care vor strica ceva din placerea calatoriei. Ori apar mici conflicte in trafic, ori te trezesti cu vreo surpriza neplacuta legata de mijloacele de locomotie pe care le folosesti, dar unele din aceste situatii pot fi cumva evitate daca te-ai informa mai atent inainte de a pleca de acasa sau daca ai aveam si un plan de rezerva in cazul in care la destinatie nu te asteapta chiar ceea ce doreai.

HOROSCOP TAUR Azi te poti trezi in fata unor situatii neprevazute care strica complet un plan facut in cele mai mici detalii. Daca trebuia sa te intalnesti cu cineva, primesti un telefon in ultima clipa ce contramandeaza intalnirea. Daca trebuia sa pleci intr-o calatorie, te trezesti in fata unei surprize ce nu te mai lasa sa ajungi la destinatie conform planurilor. Nu primesti variante de rezerva in schimb, ca atare pare sa fie o zi in care nu-ti prea ies treburile, ci trebuie sa renunti la ceea ce doreai sa faci initial.

HOROSCOP GEMENI Fa un efort sa duci azi la indeplinire un proiect ce se apropie de sfarsit. Oricum nici putere nu mai ai, deci ar fi bine sa te eliberezi odata de sarcina! Esti inaintea unei decizii finale, dar e cel mai complicat moment, pentru ca te tot intrebi daca ai facut tot ce se putea face si daca ai ajuns la nivelul cel mai bun. Ai mereu senzatia ca se putea si altfel, ca se mai poate schimba ceva chiar in ultimul moment, dar nu insista sa duci mai departe acest plan, de vreme ce esti pe ultima suta de metri. Aduna-ti fortele si pune punct aici, ca de maine sa te poti gandi la altceva.

HOROSCOP RAC Emotiile pot fi si constructive iar azi vei vedea ca totul iti iese mult mai bine tocmai datorita temerilor tale cele mai profunde. Ca sa nu dezamagesti pe nimeni, de teama unui posibil esec, te concentrezi mult mai bine la ce ai de facut si vei vedea ca totul iti iese de minune. De obicei, teama se transforma in slabiciune si te lasa fara vlaga, dar nu si azi, pentru ca reusesti sa-ti aduni bine fortele si sa le canalizezi in directia care te preocupa. Teama devine de fapt motorul principal al succesului final, deoarece esti atent la tot ce s-ar putea intampla rau pe parcurs.

HOROSCOP LEU Ai nevoie de un prieten apropiat care sa-ti tina companie. Te simti cam singur, cam debusolat si prezenta unui om care te cunoaste bine si in care ai incredere e esentiala pentru a depasi acest moment de slabiciune. In clipele acestea dificile descoperi cine tine la tine cu adevarat, pentru ca la chemarea ta va veni numai cel care merita statutul de prieten intim. Nu oricine merita confidentele tale, deci nu-ti deschide inima chiar in fata oricui, nici macar in fata celor pe care ii numeai prieteni vechi. Posibil ca nu printre acestia sa fie persoana cea mai potrivita, ci altcineva fata de care, pana acum, nu ai aratat prea mult interes. Descoperi deci cine merita increderea ta!

HOROSCOP FECIOARA Este o zi dedicata iubirii, cu marea sansa de a te indragosti din nou. Daca visai la o idila noua, ea are acum toate sansele sa se materializeze, pentru ca poti intalni o persoana care iti atrage atentia in mod deosebit. Te simti bine in aceasta postura de indragostit, pentru ca intotdeauna primii fiori ai iubirii sunt cei mai frumosi, cand iti pui tot felul de intrebari despre persoana cealalta. Da-i ocazia sa se apropie mai mult, pentru ca poate iesi ceva frumos de aici!

HOROSCOP BALANTA Desi esti deschis spre nou si spre schimbare, de data aceasta esti influentat negativ de persoane mai fricoase din jurul tau care iti taie elanul. Din cauza lor, parca iti pierzi si tu curajul sa mai pornesti pe calea cea noua care se deschide in fata ta, si bati incet in retragere. Nu renunta, e doar un moment trecator de slabiciune, pentru ca mai ai nevoie de unele dovezi care sa stabilizeze drumul pe care pornesti. Prefa-te ca nu auzi zvonurile sau barfele care mai vin de la ceilalti, pentru ca unii oricum nu stiu altceva decat sa comenteze ceea ce faci tu. Ei nu au curaj, dar stiu sa critice si sa taie aripile celor indrazneti asa ca tine!

HOROSCOP SCORPION Nu te crampona de un banal hop, pentru ca detii toate resursele pentru a face fata cu succes oricarei piedici. Nu ai nicio vina pentru felul in care s-au impotmolit lucrurile, altii au avut un rol ca s-a ajuns aici, dar tu ai exact solutiile cele mai bune pentru a rezolva totul ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Atitudinea pozitiva de invingator increzator in fortele proprii se va dovedi a fi exact cheia acestei situatii. Daca-ti torni cenusa in cap, asa cum fac cei din jurul tau, nu faci altceva decat sa-ti tai singur creanga de sub picioare si sa bati pasul pe loc, fara iesire.

HOROSCOP SAGETATOR Lucrurile frumoase sunt trecatoare, ca atare azi te vei desparti de un loc de care esti legat sentimental, de o persoana importanta pentru sufletul tau sau doar de o stare interioara care te-a facut sa te simti bine o perioada. Nimic nu e vesnic, si stii deja asta, dar nu te poti abtine sa nu suferi dupa ce vei lasa in urma acea senzatie de fericire si confort emotional care te-a marcat o perioada. Ramane un gol in urma, dar poti sa traiesti din amintiri placute.

HOROSCOP CAPRICORN Apare sansa unei noi relatii sau iei decizii in cuplul deja format, pentru acum ca se traseaza urmatorii pasi intr-un plan important pentru viitor. Esti pus pe fapte mari, dai nastere unor idei marete si unor planuri deosebite in care e implicat si partenerul. Esti in fata unui nou inceput si pe umerii tai cad cele mai grele decizii, dar esti persoana potrivita s-o faci! Relatia de cuplu capata o tenta rationala, deci s-ar putea spune ca iubesti mai mult cu capul decat cu inima, ceea ce constituie un avantaj pentru cei indragostiti pana peste urechi, pentru ca asa poti pastra contactul cu realitatea si poti gandi limpede.

HOROSCOP VARSATOR Te gandesti la o calatorie pe care o vezi ca pe o eliberare de stres si de probleme. Daca e cam devreme sa te gandesti deja la concediu, in caz ca nu iti permiti asa ceva chiar acum, profiti de o zi libera pentru a calatori macar virtual, pentru a visa cu ochii deschisi sau a umbla prin amintirile altor calatorii trecute. Iti incarci excelent bateriile cu ajutorul acestor vise frumoase, cel putin la nivel teoretic. Esti convins ca va veni si ziua in care vei putea pleca realmente la drum ca sa ajungi acolo.

HOROSCOP PESTI Tu, care esti intotdeauna impaciuitor, amabil, atent la ceea ce spui, esti dintr-o data atacat de cineva care nu este de acord cu tine. Cineva e deranjat, cu sau fara motiv, de o vorba de-a ta, pe care nici nu ai intentionat-o a fi dura, iar reactia sa e de-a dreptul surprinzatoare. Ori o face pe suparatul si nu mai vrea sa-ti vorbeasca, ori riposteaza si mai agresiv, cu un atac dur la persoana ta. Fii deci pregatit sa dai explicatii pentru gestul tau care a fost gresit interpretat de o persoana in toane rele. Nu meriti criticile severe indreptate spre tine.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com