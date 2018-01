HOROSCOP – Joi, 1 februarie 2018

HOROSCOP Taurii nu trebuie să calculeze prea mult bugetul de care dispun, pentru că nu vor fi multumiți de rezultat. Banii nativilor din gemeni s-au cam dus și regretă acum, dar e prea târziu, pentru că au fost atât de neglijenți cu sumele manipulate în trecut. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

In orice colectiv, cineva trebuie sa-si asume rolul de lider pentru ca are ceva mai mult curaj. De data aceasta tu ai putea fi omul potrivit pentru a trasa directia.

Toti iti vor recunoaste valoarea, superioritatea si autoritatea si te simti bine in aceasta postura de sef, mai ales ca nimeni nu te contrazice ci ti se supune cu respect. Intr-o astfel de atmosfera, va veti uni cu totii fortele intr-un scop comun pe care il puteti atinge doar daca liderul isi indruma supusii cu talent si pricepere.



Nu calcula prea mult bugetul de care dispui, pentru ca nu vei fi multumit de rezultat. Trebuie sa incepi sa mai iei unele masuri cu privire la banii personali, pentru ca s-au cam imputinat rezervele in timp ce lista de datorii tot creste.

Nu te lasa impresionat de cei care se plang intruna din cauza saraciei si a lipsurilor, pentru ca te pot influenta negativ si vei incepe sa vezi in jur doar pericole, crize si alte motive de deceptie.



Banii s-au cam dus si regreti acum, dar prea tarziu, ca ai fost atat de neglijent cu sumele manipulate in trecut. Ai dat iama prin bani si te-ai lasat furat de tot felul de capricii inutile si, cand calculezi cu ce ai ramas, nu ai prea multe motive de bucurie.

Resursele financiare s-au subtiat simtitor si nici nu se intrevede deocamdata vreo ameliorare, dar in loc sa cheltuiesti in nestire, priveste la cei deja afectati de criza in jur si invata si tu ceva de la acestia.

Vestile care sosesc azi te pun serios pe ganduri si transforma noaptea in zi. Insomnia pare sa fie principalul dusman al acestei zile, pentru ca nu te poti relaxa si iti pui o multime de intrebari pe marginea vestii tocmai aflate.

Cel mai mult te supara faptul ca nu poti face nimic pentru a iesi din aceasta stare si nu faci altceva decat sa te framanti intruna, coplesit de neputinta. Mai asteapta o zi, vor mai aparea detalii in plus care vor mai reduce incertitudinea de acum, dar pana atunci ti se pare ca e o vesnicie.



Stai de vorba cu familia si pui tara la cale pe indelete pentru perioada imediat urmatoare. Planurile pe care vi le faceti impreuna au toate sansele sa se materializeze, pentru ca nu sunt simple vise sau iluzii, ci proiecte cat se poate de concrete pentru care aveti toate mijloacele necesare sa le duceti la capat.

Fiecare va juca un rol in desfasurarea lor, ca atare trebuie sa va asumati fiecare responsabilitati concrete, fara a promite ceva ce nu puteti face. Spune ce sta in puterea ta si du la indeplinire!

Nu te aventurezi in afaceri fara sa chibzuiesti atent inainte, pentru ca nu ai vrea sa dai iama prin bani la primul impuls si sa regreti mai apoi ca ai fi putut face altceva mai bun cu acele sume aruncate pe fereastra.

Poate ai nevoie de un sfat de la o persoana cu mai multa experienta, de aceea o discutie cu un parinte sau cu un prieten care e expert in chestiuni financiare te-ar putea lamuri ce e mai bine pentru banii tai. Gandeste-te la investitii solide, nu la capricii de moment.

Iubirea e cel mai dulce balsam al acestei zile, pentru ca nu mai conteaza ce se intampla pe alte planuri ale vietii tale daca inima ta este plina de emotii pozitive. Tot ce simti e la apogeu, emotiile dau in clocot.

Poti fi indragostit de un loc, de o stare de lucruri sau de o persoana, nu are importanta, pentru ca investesti aceeasi pasiune in ceea ce iti place atat de mult. Te simti rasfatat de tot ceea ce este in inima ta si gasesti peste tot un detaliu cat de mic care sa te incante la maximum.

Desi esti foarte sensibil la orice stimul negativ, azi ar trebui sa te mentii tare pe pozitie si sa nu te lasi afectat de nimic trist. Daca incepi sa sapi dupa motive de suparare, sigur vei gasi cateva, ca atare numai de vointa ta depinde daca ziua va fi linistita sau agravata de tristete si alte griji.

Incearca sa nu te gandesti la nimic din ceea ce te-ar putea supara mai mult decat e cazul, pentru ca exista suficiente motive in jur. Lasa bilanturile pentru altadata, cand poate psihicul tau va fi mai linistit.

Numai datorita prudentei poti depasi cu bine furtuna de evenimente care navaleste acum in calea ta. In alte conditii, te-ar fi bulversat complet si ti-ai fi pierdut cumpatul, dar de data aceasta reusesti sa te aduni foarte bine in fata haosului creat astfel incat sa nu dai nimic peste cap.

Noroc ca existi tu in aceasta situatie pentru a readuce totul repede pe un fagas normal, pentru ca reusesti sa te reorganizezi perfect in fata surprizelor aparute din senin. Nu te grabi, nu te enerva, pentru ca orice situatie are rezolvare!

Nu lasa nimic sa-ti strice buna dispozitie cu care incepi ziua, deoarece motive de suparare si de enervare vor aparea suficiente pana la final. Prefa-te ca nici nu auzi ceea ce te-ar putea deranja si priveste doar lucrurile care iti fac placere, cele care te inalta, care iti aduc zambetul pe buze.

Daca incepi sa faci bilantul multelor dezamagiri de pe parcursul ultimelor luni, lista va fi cam lunga, dar dintre toate exista un moment de top care le compenseaza pe toate: acela sa fie motivul bucuriei tale!



Privesti serios problema pe care o analizezi azi cu impartialitate si atentie, spre deosebire de cei din jur care numai cu gandul la distractie sunt, cu chef de joaca.

Nu e de glumit cu raspunsul pe care trebuie sa il dai, pentru ca ti se cere concentrare si capacitatea de a intelege situatia pe toate fetele cu corectitudine, pentru a te asigura ca nu ai scapat nimic din vedere. Tu vei reusi sa cantaresti problema cat se poate de bine si-i vei ajuta si pe ceilalti sa revina cu picioarele pe pamant.



Daca te eliberezi azi de grija care te tinea blocat de ceva vreme, dintr-o data ti se va parea ca orizonturile sunt mult mai limpezi si stii mai bine ce ai de facut. Atat timp cat nu scapi de acel hop care iti taie elanul, orice efort este in zadar si caile catre etapele urmatoare sunt inchise, ca atare fa un efort sa scapi de acel aspect nedorit care te tine pe loc.

Mai intai fa ordine in problemele stringente ca sa te poti concentra dupa aceea la telul pe care l-ai ales, altfel neregula de acum te va chema intr-o zi inapoi ca sa o rezolvi si pe ea.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com