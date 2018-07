HOROSCOP – Joi, 05 iulie 2018

HOROSCOP Taurii ar trebui sa se increada mai mult in fortele lor si sa nu mai priveasca viata cu pesimism. Leii intalnesc un mare hop si planurile li se strica putin.

HOROSCOP BERBEC

Nu te retrage de buna voie in carapacea ta din cauza acelui sentiment de inadaptare care te incearca. A accepta singuratatea nu e in beneficiul tau, ca atare, chiar daca prietenii nu sunt disponibili pentru a-ti tine companie, sigur iti este aproape familia. Vei uita de orice probleme daca-i accepti pe cei dragi in preajma ta. Chiar daca probleme are fiecare si intalnirea cu familia e tot un motiv de a vorbi despre ceea ce te apasa, vei vedea ca iti face bine discutia cu ei, pentru ca ei te incurajeaza, iti distrag atentia, te fac sa uiti de micile necazuri. Cu ajutorul lor, vei vedea ca exista intotdeauna solutii la orice!

HOROSCOP TAUR

In loc sa te inarmezi cu vointa de a-ti atinge visele, azi ai tendinta sa vorbesti despre dorintele tale cu pesimism, luandu-l pe nu in brate. Esti influentat de cei din jur, de parca azi ai atrage alaturi de tine doar oameni fricosi, lasi, care nu au curajul sa incerce nimic doar din cauza fricii de a esua. Nu de asemenea anturaj ai tu nevoie! Tu iti poti atinge visele, iti poti implini dorintele, dar nu cu asemenea tovarasi pesimisti alaturi care te vor trage mereu inapoi. Esti impresionabil, o stii, si daca-l vezi pe altul ca-ti spune ca el nu a reusit in ceea ce tu incerci sa atingi, ai fi capabil sa nici nu mai incerci nimic, spunand ca daca altul n-a reusit, nu poti nici tu. Ba da, poti, fiecare cu fortele sale!

HOROSCOP GEMENI

Ai avut incredere in rezultatele catre care ai pornit cu ceva timp in urma, desi multa lume spunea ca doar visezi, dar iata ca visul tau a prins contur si deja poti sa-l atingi. Visul tau e realitate acum si te poti lauda tuturor cu ceea ce ai construit, fiind dovada vie ca tu nu glumesti atunci cand iti propui un tel maret. Tu visezi indraznet, cladesti acel drum cu multa incredere iar la final prezinti tuturor roadele muncii tale. Nu ai nevoie ca lumea sa recunoasca faptul ca ai avut dreptate: tu oricum ai un puternic sentiment al muncii implinite, bucurandu-te de ceea ce singur ai cladit cu mainile tale!

HOROSCOP RAC

Daca o anumita relatie lasa de dorit si nu mai gasesti cai de a te apropia de acel om care iti creeaza neplaceri, ar fi bine sa te gandesti inca o data daca merita efortul de a lupta pentru ea. Cu siguranta, din alta directie, ai primi mult mai mult si ai fi mult mai fericit, dar daca tu te cramponezi neaparat de cineva, nimeni nu te poate opri sa-ti oferi singur motive de dezamagire. Ai vazut de atatea ori ca acea persoana de care te tii cu dintii nu merita nici pe departe dragostea sau increderea ta! Rupe-te de ea si cauta in jurul tau alti oameni care ar avea mai multe de oferit si mult mai placute inimii tale! Fii pregatit sa spui cuiva adio pentru a spune bun venit… altei persoane!

HOROSCOP LEU

Ceva intervine in planurile care mergeau promitator inainte, dar te ia prin surprindere un mare hop. Nu te lasa doborat de el, solutii exista, totul e sa nu accepti acest impas ca pe un final de drum. Poate ti se cere doar o schimbare de atitudine, de sens, de optica in privinta proiectului la care iti aduceai contributia, semn ca nu ai pornit chiar cu cele mai eficiente mijloace la purtator. Faci o pauza, acum, revizuiesti strategia, si apoi o iei de la capat, cu alte forte si alte intentii. Dupa aceea lucrurile vor evolua mult mai bine, deci un punct critic acum poate fi chiar benefic, pentru ca trage un semnal de alarma ca nu ai ales, initial, directia cea mai buna. A doua oara da!

HOROSCOP FECIOARA

Mai vin si momente in care trebuie sa stai departe de oamenii pe care ii iubesti sau de lucrurile care iti fac placere. Sunt sacrificii trecatoare, dar care au un rol extraordinar. Stand departe de ceea ce iubesti tu cel mai mult, lipsit o vreme de sursa ta principala de fericire si de energie pozitiva, vei sti sa apreciezi si mai mult acea resursa in clipa cand o vei regasi. Stai o vreme departe de ceea ce iti incarca inima de iubire, dar cand te vei intoarce sau se va intoarce la tine, vei iubi cu si mai multa pasiune, vei aprecia cu si mai multa incantare, semn ca uneori o astfel de distantare e benefica!

HOROSCOP BALANTA

Nu te juca asa cu resursele pe care le ai la dispozitie, pentru ca ai tendinta de a le risipi, fiind mult prea sigur pe ele. Uneori, te poti trezi fara nimic in cos, daca esti neatent cu ce ai adunat. Stiai ca ai niste bani in sertar? Erai sigur ca te poti baza pe sprijinul si contributia unui coleg? Credeai ca mai ai cateva zile pentru a termina un anumit proiect? Ei bine, mai verifica o data, pentru ca intre timp, fara sa-ti dai seama, acestea s-au mai imputinat! Din cand in cand mai trece in revista ceea ce ai, ca sa nu te trezesti cu surprize exact cand vine momentul investitiilor.

HOROSCOP SCORPION

E o zi in care sa nu faci nimic complicat sau obositor, ci sa te apleci mai mult asupra nevoilor tale profunde. E un moment bun sa te opresti din orice efort fizic sau mental si sa asculti ce iti transmite vocea ta interioara. Probabil, prins in iuresul atator evenimente cotidiene, nu s-a mai facut auzita demult, si ai acum uimirea sa descoperi cate lucruri ai trecut pe linie secundara, desi vocea aceea interioara ti-a vorbit intruna. Dar cum s-o auzi in asemenea stres de zi cu zi? Acum ai starea potrivita pentru a sta de vorba cu tine insuti si ce poate fi mai potrivit decat sa te relaxezi ascultand muzica, meditand, scriind sau citind, pentru ca asa iti auzi cel mai bine gandurile.

HOROSCOP SAGETATOR

Starea ta emotionala este schimbatoare, dar nu sunt semne de sensibilitate sau de capricii, ci pentru ca reusesti sa te adaptezi usor oricarei situatii. Te pliezi perfect pe fiecare aspect al vietii precum apa care ia forma vasului in care este turnata. Mare flexibilitate in modul tau de a te comporta de la o ora la alta, de la o stare la alta, ceea ce da dovada de un talent de a tine cont de mediul in care te afli, de starea celui din fata ta. Daca cineva drag e trist, tu ii ridici moralul, daca o situatie pare dezechilibrata, torni tu acolo cateva picaturi pentru a restabili normalitatea.

HOROSCOP CAPRICORN

Ceea ce faci acum cu entuziasm si energie pozitiva evolueaza ca la carte, incat vei ajunge repede la rezultatele visate. Incearca sa mai atragi si pe altii in barca ta, pentru ca ai mare nevoie de sustinere, de imbarbatare, de o motivatie, si acestea vin doar prin intermediul unor tovarasi veseli, optimisti, care iti ridica moralul. Cand ii vezi pe ei atat de entuziasmati, nu poti sta pe margine si nici nu poti vedea doar piedicile. Molipseste-te de energia lor pozitiva, pentru ca e o atitudine de invingator, asa cum ai si tu nevoie pentru a atinge mai repede victoria care se contureaza la orizont. Nu e departe!

HOROSCOP VARSATOR

Tu esti ca mesterul Manole sau ca un inventator care face si reface acelasi experiment, iar si iar, pana cand ajunge la rezultatul dorit. Ca atare nu pretinde sa ajungi din prima incercare acolo unde ti-ai propus, pentru ca vor fi multe ratari pana la roadele visate. Important e sa inveti mereu ceva util din fiecare hop prin care treci, deci, daca nici azi nu-ti iese, nu te bosumfla si nici nu renunta. Verifica unde ai gresit si ce ai invatat nou din acest experiment, ca sa aplici la viitoarea incercare. Nici urmatoarea nu e de succes? Nu-i nimic, esti inca elev la un curs de perfectionare, dar la final vei fi mandru de tine!

HOROSCOP PESTI

Emotiile tale cresc in intensitate pentru ca se apropie din ce in ce mai mult un eveniment care naste stari ciudate in interiorul tau. Ca tracul actorului dinaintea iesirii in scena. Ca emotia de dinaintea primei intalniri. Un soi de teama, ca atunci cand trebuie sa apari in fata unui juriu care urmeaza sa-ti estimeze cunostintele. Tu oricum esti o zodie eminamente emotionala si ai trairi extrem de puternice, dar azi trebuie sa le canalizezi intr-o directie constructiva, ca sa nu te apuce plansul cand ti-e lumea mai draga sau sa aluneci in depresie cand ar trebui sa fii cel mai stapan pe tine. Pregateste-te sufleteste!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com