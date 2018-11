HOROSCOP – Joi, 01 noiembrie 2018

HOROSCOP Racii ar trebui sa fie mai chibzuiti, in timp ce Fecioarele ar trebui sa-si aleaga mai cu grija prietenii.

HOROSCOP BERBEC

Iti place sa lasi copilul din tine sa se manifeste liber, mai ales cand in preajma ta se afla o persoana care iti inspira autoritate, protectie si putere. Te comporti ca si cum ai fi neputincios, incepator in unele privinte si privesti la cel cu mai multa experienta decat tine ca la eroul tau! Ii recunosti valoarea, superioritatea si stai cu urechile palnie la tot ce are de transmis, pentru ca ai multe de invatat de la o astfel de persoana. Esti ca un burete care absoarbe tot ce aude, convins ca te vei folosi candva de tot ce afli.

HOROSCOP TAUR

Simtul artistic devine unul din criteriile care te ghideaza sa faci unele schimbari in viata ta. Ca e doar o schimbare de decor sau de atmosfera, adaugand un plus de frumusete spatiului in care te afli, sau pornesti pe o cale ce implica talent creator, esti pregatit sa deschizi acest drum cu bucurie, pentru ca e ca o dorinta implinita pentru tine. Poate visai sa-ti folosesti mai mult talentele cu care esti inzestrat, dar, prins intr-un angrenaj material, ai considerat ca arta nu te poate hrani, dar daca acest vis a ramas in inima ta ca o samanta care nu a dat roade, poate ar fi momentul s-o lasi sa incolteasca. Nici nu stii ce surprize iti poate oferi de acum inainte. Simti nevoia sa desenezi, sa pictezi, sa creezi? Da-i drumul!

HOROSCOP GEMENI

Daca te inconjori de oameni negativisti sau pesimisti, fii sigur ca te vor influenta si pe tine in mare masura, ca atare ziua depinde enorm de anturajul in care nimeresti. Unii te vor monopoliza cu problemele lor nesfarsite, altii te vor folosi ca umar de plans sau ureche de ascultat, dar trebuie sa ai curajul sa iesi din aceste medii si sa nu te lasi coplesit de energiile lor negative. Ai si tu destule probleme, ca sa le mai iei pe umerii tai pe ale altora, deci invata sa mai spui nu la astfel de situatii care nu iti fac bine.

HOROSCOP RAC

Ceva iti spune sa nu cheltuiesti acum suma pe care ai reusit sa o aduni intr-un cont de economii, pentru ca, mai devreme sau mai tarziu, vei avea nevoie exact de acea suma. Cineva te imbie sa cumperi ceva acum, sa dai tot ce ai pe un obiect care iti face cu ochiul, dar ar fi bine sa tii cont de multiplele piedici care te tin pe loc, pentru ca nu sunt deloc intamplatoare. Daca vezi ca apar coincidente ciudate cu privire la banii de care dispui, e semn ca e mai bine sa-i pastrezi pentru altceva mai important in perspectiva.

HOROSCOP LEU

A venit vremea sa recunosti interventia salvatoare a unor prieteni in rezolvarea problemelor tale actuale. Totul s-a asezat cu bine si rasufli usurat, dar daca tot ai ajuns in acest punct, n-ar strica sa scoti in evidenta recunostinta ta pentru cei care au participat alaturi de tine. A fost un lucru de echipa, unirea mai multor forte intr-un unic sens, toate gravitand in jurul intereselor tale, deci nu trage succesul doar pe turta ta. Daca au contribuit si altii, spune lumii cat de mult au insemnat ei pentru tine si ofera-le si tu ceva in schimb. Nimic nu e pe gratis!

HOROSCOP FECIOARA

Desi ar fi suficiente motive de bucurie in jurul tau, anturajul e cel care strica atmosfera. Nimeresti printre oameni care cauta nod in papura chiar si la cele mai frumoase vesti si, in loc sa celebrezi victoria, te trag si pe tine intr-o zona sumbra a indoielii, a temerilor, a intrebarilor cu tenta pesimista. Nu te lasa influentat de astfel de oameni care oricum nu vor fi multumiti cu nimic din ceea ce li se ofera. Vei vedea cat se ciudat reactioneaza ei la vesti bune, punand in evidenta doar punctele lipsa, sensibile si urate ale celor auzite. Nu face ca ei!

HOROSCOP BALANTA

Te afli intr-o companie cam rigida, printre oameni autoritari care vor sa detina controlul in toate. E greu sa te supui unor rigori atat de severe, sa respecti orbeste date fixe, termene clare, restrictii si interdictii atat de dure, dar nu prea te poti opune. Ceilalti sunt mai puternici decat tine si o eventuala rebeliune din partea ta se poate solda chiar si cu sanctiuni, de aceea cel mai bine e sa taci si sa suporti acest val cam sumbru. Exista cineva mai presus de tine si de oricine care are acest drept: de a se folosi de pozitia si puterea sa, deci lasa-i sa-si exercite prerogativele iar tu te supui ca simplu executant. Nu uita: capul plecat sabia nu-l taie!

HOROSCOP SCORPION

Unde pui tu mana, se cunoaste! Esti vedeta zilei, pentru ca joci rol principal in activitatile tuturor celorlalte zodii. Cine te are alaturi, astazi, are numai de castigat pentru ca tu detii o multime de informatii, de resurse, de calitati care, puse in slujba celorlalti, ii va scoate din cele mai complicate situatii. Esti motor de energie, sustinator, prieten, tovaras, indrumator, partener, orice e nevoie, ca atare implica-te mai mult, nu sta pe margine, pentru ca interventiile tale se vor dovedi a fi esentiale in viata multor persoane.

HOROSCOP SAGETATOR

Desi esti, de regula, un mare visator, azi detii si toate instrumentele sa construiesti ceea ce visezi. Esti ca un arhitect care creeaza planurile in cele mai mici detalii, dar dupa aceea pune si mana pe unelte ca sa puna in aplicare ce a gandit. Fii sigur ca ideile tale vor duce acolo unde visezi, vor prinde contur din ce in ce mai bine, pentru ca ai toate resursele potrivite unei constructii durabile, solide, de care sa fii mandru. Nu te crampona de fiecare cui sau caramida pe care le asezi in proiectul tau, ci priveste in perspectiva, la rezultatul final al acestei constructii.

HOROSCOP CAPRICORN

Fii curajos si scoate-ti mai mult in evidenta atuurile, calitatile, lucrurile unice care te diferentiaza de ceilalti. Nu te privi prin ochii celor din jur, pentru ca lumea nu te cunoaste asa cum esti cu adevarat. Degeaba te fac unii sa te simti miel cand tu esti leu, deci fa un pas in fata si arata-ti justa valoare si putere. Nu te lasa etichetat, nu accepta sa fii pus in aceeasi oala cu cei slabi sau mediocri doar pentru ca ai avea ceva in comun cu ei. Nu faci parte din turma, asa cum ar dori unii sa te faca sa crezi, ci esti unul singur! Ia taurul de coarne si lupta cu aceste conditionari nemeritate pe care societatea le arunca asupra tuturor.

HOROSCOP VARSATOR

Dupa o zi incarcata, te intorci in sanul familiei cu drag si acolo esti rasfatat cu gesturi de afectiune, de prietenie, de simpatie, perfecte pentru a te relaxa si a uita de toate. Persoana iubita, jumatatea ta de suflet, e alaturi de tine neconditionat si totul merge excelent intre voi, formand o echipa unita. Colaborati foarte bine impreuna si, pe oriunde ati trece impreuna, lasati impresie excelenta. Cine va vede acum umar la umar, stie cat de bine va intelegeti, ce bine va completati unul pe altul si vi se citeste pe chip fericirea de a fi in doi. Nicaieri nu-i mai bine ca acasa!

HOROSCOP PESTI

Ai ajuns la finalul unui proiect de lunga durata la care ti-ai adus contributia si tu alaturi de un grup extins de persoane. Fiecare a jucat un rol in atingerea acestui nivel, iar acum, la final, a venit vremea strangerii recoltei si a sarbatoririi succesului. Va apreciati unii altora contributia, celebrati victoria comuna si va bucurati de ceea ce ati reusit sa construiti laolalta. Nimeni nu-si aroga dreptul de conducator suprem al acestui succes, pentru ca a fost un efort colectiv in care fiecare a avut rolul sau cheie. Acum va puteti distra intr-o petrecere de toata frumusetea.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com