HOROSCOP – Duminică, 5 noiembrie 2017

HOROSCOP Gemenii apelează la o persoană al cărei rol este acela de a analiza imparțial o situație în care se simt defavorizați. Nativii din leu trebuie să aibă grijă cu cine își petrec ziua, pentru că sunt într-o pasă excelentă, iar compania nepotrivită le-ar putea tăia tot cheful de a face ceva interesant. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Nu te crampona de un obstacol aparut in planurile tale, pentru ca nu e capatul drumului tau. E doar un popas de pe parcurs, dar care nu are alt rol decat de a te ajuta sa te detasezi un pic de miezul evenimentelor, nu poti alerga continuu catre tinta propusa, ci, din cand in cand, mai trebuie sa te si opresti ca sa-ti tragi sufletul.

Trateaza acest ragaz ca pe un moment de respiro, care se va dovedi a fi foarte eficient intr-o perioada atat de stresanta. Ai incredere ca toate vin la timpul lor, ca exista o evolutie bine stabilita catre ceea ce vrei sa obtii, si aceste piedici de pe parcurs sunt si ele incluse in scenariu tot in beneficiul tau. Ia o pauza!

Daca ai alaturi de tine oameni veseli si optimisti, te vor molipsi si pe tine de buna dispozitie. E o zi perfecta pentru a te dedica unor activitati amuzante, de divertisment, fara a-ti aminti de nimic din problemele tale actuale.

Razi, zambeste, danseaza, distreaza-te, mergi la film sau la o bere, pentru ca aceasta e atmosfera care se potriveste perfect configuratiei astrale de azi! Chiar daca nu ai un numar prea mare de prieteni pe care sa-i atragi alaturi, te poti distra de minune chiar si de unul singur, facand ceva ce iti face doar tie placere.

Apelezi la o persoana al carei rol este acela de a analiza impartial o situatie in care tu te simti defavorizat. Este ca un arbitru din afara unui conflict, un specialist intr-un domeniu pe care nu-l stapanesti perfect, un parinte gata sa-ti dea povete intelepte, de aceea stai ca pe ghimpi cu urechile palnie la ce are de zis, convins ca interventia lui va face lumina in problema in care esti implicat.

Nu meriti tu un asemenea verdict care te pune intr-o lumina defavorabila, de vreme ce consideri ca ai urmat pasii corecti pana aici, ca atare astepti ca si arbitrul respectiv sa spuna ca adevarul e la tine!

Starea ta emotionala nu e deloc la inaltime, se vede ca ai ceva greu pe suflet si nu gasesti cuvintele potrivite pentru a impartasi si altora ce e cu tine. E o povara greu de suportat, dar e nevoie de un efort de vointa din partea ta ori sa-ti rezolvi problema, ori sa o recunosti in fata celor din jur.

Nu inseamna ca altul iti poate rezolva tie situatia incurcata, dar te va ajuta enorm si simpla prezenta a celor care inteleg prin ce treci. Poti primi de la ei ceva mai multa energie pentru a merge mai departe, fara sa aluneci spre o zona periculoasa pentru psihic.



Ai grija cu cine iti petreci ziua, pentru ca tu esti intr-o pasa excelenta iar compania nepotrivita ti-ar putea taia si tie tot cheful de a face ceva interesant. Nu sta acasa, nu sta singur, dar nici nu atrage alaturi de tine oameni care au ceva pe suflet, pentru ca stii cat de impresionabil esti si vei lasa orice activitate care ti s-ar potrivi mai bine doar pentru a-i tine companie la greu.

Unii te vor acapara cu problemele lor personale, cu care chiar nu ai nicio legatura, dar parca nu poti ramane indiferent la lacrimile lor si incerci sa le fii alaturi cu ce poti. Prezenta ta le face bine!

Iesi in lumea larga, in medii cat mai aglomerate si mai populate, pentru ca cele mai bune lucruri acolo se intampla. Te poti astepta la adevarate miracole (mici sau mari, tot miracole sunt), pentru ca acolo, in aceste medii pestrite, poti gasi minunea cand nici nu mai sperai ca poate exista o solutie.

Il vei privi ca pe eroul tau salvator, deoarece intervine intr-o problema personala pe care nu mai stiai cum s-o gestionezi, deci nu insista sa te descurci singur cand undeva afara, in lume, se afla salvarea ta! Caut-o, primeste-o si bucura-te cu recunostinta ca s-a intamplat!



Priveste in jurul tau sa vezi persoanele in varsta care ar avea mare nevoie de o vorba buna, de un sprijin, de prezenta ta. Sigur ai un parinte, un bunic, un om pe care il admiri si il respecti, dar care nu se mai afla in forma sa fizica de odinioara.

Numai daca i-ai da un semn si ar insemna enorm pentru acesta, ca atare adu-ti azi aminte de batrani. Stii cum se spune: cine n-are batrani, sa-si cumpere, dar daca tu ii ai (inca) alaturi, pretuieste-i!

Vei vedea in ochii lor o recunostinta greu de egalat in alta parte, deci ofera-le ca dar in aceasta zi cateva minute din viata ta. Le vindeca orice boala, orice griji, orice probleme, fii aproape de ei, deci!



Daca cineva iti da azi o veste proasta, nu te lua dupa ce spune acesta, ci mai informeaza-te si din alte surse. N-are rost sa-ti stricai ziua din cauza unuia care poate nu e in apele sale si isi varsa naduful pe tine intr-un moment dificil.

Pastreaza-ti calmul si mai cere o a doua opinie de la cineva – de la alt medic, de la alt specialist, de la alt martor – pe cat posibil, impartial, care nu e influentat de starea negativa in care se afla primul tau mesager. Sigur nu e atat de grav pe cat o vede acesta, deci de tine depinde sa redresezi situatia, cautand o iesire inainte de a te trage dupa el, in jos.



Esti blocat intr-un punct mort de cateva zile si tot nu-i dai de capat, de aceea trebuie sa stii la cine sa apelezi la nevoie ca sa te scoata din impas. Exista cineva care detine azi cheia problemei tale, totul e sa lasi jena deoparte si sa intrebi.

Nu e nicio rusine sa nu stii cum sa rezolvi uneori cate o problema complicata, deoarece asa se invata: din greseli, luandu-ti inima in dinti sa te informezi de la cei cu mai multa experienta. Daca te incapatanezi sa le faci pe toate singur, s-ar putea sa nu iesi prea usor din impas, deci cere ajutorul!

Ai un profund sentiment de siguranta in mediul in care te afli azi. Esti printre oameni care te iubesc, care te rasfata cu gesturi de prietenie si simpatie, deci cum sa nu te simti bine printre ei?

Indiferent cine sunt persoanele care te inconjoara astazi, parca ar fi din familie sau cei mai buni prieteni ai tai, si vezi in ochii lor doar intentii pozitive, sentimente curate si ganduri bune.

Investeste si tu aceeasi energie pozitiva in tot ce faci, dedicandu-va unii altora toata atentia. Cu cat folosesti mai multe cuvinte frumoase, cu cat esti mai amabil si mai afectuos, cu atat raspunsurile venite de la cei carora te adresezi sunt mai luminoase.



Placutul si utilul se completeaza perfect in ceea ce ai azi de rezolvat, pentru ca ai si ceva concret de castigat si ramai si cu un sentiment puternic de satisfactie la final. Ca atare se poate vorbi de o zi reusita deoarece roadele sale te implinesc, te incarca de o bucurie palpabila, nu doar de una sufleteasca.

E ca si cum gasesti in acelasi loc, in acelasi om, in acelasi eveniment pe care il traiesti si un profit, si o incantare, si un cadou pe care il poti atinge, si unul care iti umple sufletul de fericire. Profita de aceasta zi, pentru ca are multe de oferit spre fericirea ta!



Vestea care ajunge azi la urechile tale are un efect foarte stimulativ asupra ta, pentru ca deschide o perspectiva noua asupra viitorului. Stii mai bine incotro te indrepti, esti mai sigur pe rezultatele care te asteapta la final si depui eforturile care ti se cer cu multa pasiune, convins ca totul va iesi bine.

Ai nevoie de acest stimulent, de aceea asculta cu luare aminte tot ce au ceilalti de spus pe aceasta tema, pentru ca te poti intalni cu o persoana care are pentru tine un cuvant cu impact major asupra sensului de mers. El devine motorul principal al viitoarelor tale succese.

