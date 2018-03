HOROSCOP – Duminică, 4 martie 2018

HOROSCOP Pentru gemeni nu toate visele se împlinesc, dar nici nu trebuie să alunece pe panta pesimismul! Nativii din săgetător ar trebui să își ofere ca bonus pentru această zi o oră de relaxare. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Bucura-te si de cele mai marunte lucruri frumoase care iti ies azi in cale. Nu astepta evenimente iesite din comun, spectaculoase, stralucitoare, pentru ca bucuria poate veni si din maruntisuri. Comporta-te ca un copil care descopera in jurul lui atat de multe lucruri minore, dar atat de frumoase care il fac sa se simta bine.

Joaca-te cu un dram de inocenta, nu pune la suflet nimic ci descopera ceea ce, ca om mare, nu ai timp sa observi: o pisicuta la geam, o floare aparuta pe un strat, un nor de forma ciudata pe cer. Ai sa vezi ca astfel de atitudine, usor infantila, dar relaxata, te bine dispune imediat!



HOROSCOP TAUR

Priveste la cei mici cat de sincer ofera ceea ce ai ei de oferit. Nu asteapta nimic in schimb, si ar fi bine sa te comporti si tu ca si ei, cu aceeasi deschidere, cu aceeasi inocenta, cu aceeasi bucurie de a darui.

Nu oferi nimic sperand recunostinta sau cine stie ce recompense, candva, pentru ca gestul tau de generozitate nu merita cantarit in acest mod: ce obtin sau ce-mi dai daca-ti dau?

Nu e o investitie aici, e o oferta altruista, care nu cere absolut nimic inapoi. Ti-ar ajunge doar zambetul celui care primeste gestul tau, linistea de pe chipul lui, eventual si problema sa rezolvata, deci dedica-te cu inima deschisa. Da, gratis, pro bono!



HOROSCOP GEMENI

Nu toate visele se implinesc, dar nici sa aluneci pe panta pesimismul nu e bine! Revino-ti cat mai repede din esecul suferit si accepta ideea ca nu era un vis realizabil, nu era pentru tine, era doar o utopie, o iluzie care nu ar fi facut altceva decat sa-ti consume timpul si resursele, fara a ajunge acolo unde doreai.

Uneori e mai bine sa te trezesti repede la realitate, asa cum se intampla azi, pentru ca asa nu vei mai irosi inutil energia, ci ai putea sa o canalizezi deja spre alta directie. Accepta faptul ca era un vis intangibil, si lasa totul in urma, iar dupa ce te vei detasa de senzatia de gol ramas in suflet, vei putea sa-ti canalizezi energia spre alt tel, mult mai bun!



HOROSCOP RAC

Nu-i picta pe cei din fata ta in alte culori decat merita, pentru ca a privi realist relatiile in care esti implicat te ajuta sa le dezvolti pe terenul potrivit. A idolatriza pe un om banal sau a reduce la zero pe un geniu nu par a fi cele mai corecte moduri de a privi pe cel din fata ta, ca atare cunoaste-l mai bine inainte de a-l caracteriza si eticheta.

Azi ai putea fi tentat sa-l privesti prin niste ochelari care ii schimba acestuia culoarea, deci da jos ochelarii si vezi cu ochii tai, asa cum e el cu adevarat. Nimeni nu e perfect, tot asa cum nimeni nu e demn de critica pe nedrept, deci fii just in aprecieri.



HOROSCOP LEU

Ai un mare plan in minte, dar ceva te retine sa-i dai startul acum, de parca simti ca nu ar fi momentul cel mai potrivit. Poate e bine sa mai lasi un pic lucrurile sa se sedimenteze inainte de a le porni, pentru ca acum, sub imperiul emotiei sau al entuziasmului de la inceput, ai putea scapa ceva din vedere ce va aparea mai tarziu la lumina.

Pastreaza acest tonus viu cat mai mult timp posibil, dar totusi mai asteapta cateva zile. Daca nu se va ivi nimic care sa-ti schimbe planurile de acum, vei putea sa pornesti la drum cu acelasi chef, dar cateva zile de asteptare nu strica. Iti mai trece nerabdarea care poate genera erori din prea mare graba!



HOROSCOP FECIOARA

Nu porni ziua cu nu in brate, dimpotriva, incearca azi sa eviti acest cuvant, sa transpui fiecare fraza intr-o afirmatie, fugind de orice tip de negatie. Ai sa vezi ca se rearanjeaza totul in viata ta daca ocolesti negatiile in tot ce ai de spus si cladesti noi planuri intr-o nota pozitiva.

Priveste spre viitor ca la o scoala a vietii la care urmeaza sa afli o multime de pilde importante, vei primi raspunsuri capitale, poate chiar vei extrage unele concluzii cu privire la cel care ai devenit pana in acest moment, tocmai de aceea trebuie sa iei startul cu mintea limpede, cu inima incarcata de tot ce e mai frumos si cu dorinta imensa de a deveni mai bun.



HOROSCOP SCORPION

Nimic nu e intamplator, nici macar emotiile acestei zile. Le simti mai speciale, parca ar vrea ceva sa te anunte sau sa te avertizeze, deci ar fi bine sa nu ignori ceea ce vine din adancul sufletului tau. Resimti un fel de trac imens, de parca presimti ca se apropie ceva special pentru tine, tocmai de aceea nici nu stii sa explici ce ai, ce ti se intampla.

E un sentiment ciudat, nou pentru tine, dar nu e altceva decat mesajul divin care vine spre tine valuri-valuri prin tot ce vezi in jurul tau.

Semnalele, mai clare sau mai subtile, au ceva de transmis, deci incearca sa patrunzi in simbolistica pe care o observi la tot pasul. Azi vei intreba mai des: oare ce vrea sa insemne asta? Gandeste-te, vei gasi singur raspunsurile!



HOROSCOP SAGETATOR

Ofera-ti ca bonus pentru aceasta zi o ora de relaxare. E nevoie din cand in cand de un astfel de moment de meditatie, pentru ca numai in liniste totala, daca ai parte de asa ceva, si numai in singuratate, daca o alegi de buna voie, vei observa in interiorul tau dorinte care se vor implinite, idei care se cer scoase la iveala, solutii pe care nu ai avut curajul sa le folosesti.

In astfel de clipe de totala detasare, poate chiar in cateva ore de somn sau leneveala in plus, s-ar putea sa primesti vise sau semne de sus, din ceruri, care ar trebui sa te puna pe ganduri. Sunt avertismente fine sau idei inspirate care pot sta la baza multor reusite: asculta-le, descopera-le, valorifica-le!



HOROSCOP CAPRICORN

De unde nici nu te astepti, apare azi solutia salvatoare ce va restabili echilibrul intr-o problema care scapase un pic de sub control. Fii deci atent la tot ce auzi, la sfaturile primite de la ceilalti, la coincidentele care apar in calea ta, pentru ca, printre ele, s-ar putea afla si raspunsul la una din intrebarile tale cele mai apasatoare.

Vei descoperi ca nimic nu-i intamplator din ceea ce intalnesti pe parcursul acestei zile, ca atare fii atent la detalii, ca nici nu stii cum trece pe langa tine exact ceea ce aveai nevoie! Stai cu urechile palnie la informatii si totul va reveni la normal.



HOROSCOP VARSATOR

Nu te intelegi cu nimeni in jurul tau, dar daca ai fi mai atent ti-ai da seama ca problema nu e la cei din anturaj, care nu au absolut nimic cu tine, ci e chiar la propria ta persoana. Tu esti cel nervos, irascibil, pus pe harta la orice, nu ceilalti, care, culmea, chiar te inconjoara cu simpatie si toleranta, de parca ar intelege ca esti nervos si te lasa in apele tale.

Fa un efort sa-ti ajustezi tonul si manierele cand intri in contact cu cei pe care nu-i cunosti, pentru ca ai putea crea o imagine gresita asupra ta. Tu nu esti asa de obicei, deci adu-ti aminte de valorile pe care tu le reprezinti cel mai bine: amabilitate, sociabilitate, diplomatie.



HOROSCOP PESTI

Un prieten apropiat intelege cel mai bine prin ce treci si merita sa-l asculti, pentru ca stie ce spune. El iti vorbeste din propriile sale experiente, a trecut si el de mai multe ori prin ceea ce te macina pe tine acum, deci nici nu are rost sa-ti bati capul sa gasesti singur solutii cand el iti ofera deja o reteta verificata ce a avut efect.

Chiar daca, pe moment, ai dori sa treci si tu prin aceeasi lectie, ca sa inveti din propriile greseli, ar merita sa urmezi sfaturile primite pe tava, ca sa nu pierzi timp pretios mai apoi sa repari oalele sparte. E minunat sa ai pe cineva alaturi, gata sa-ti impartaseasca din ceea ce stie.



