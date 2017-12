HOROSCOP – Duminică, 31 decembrie 2017

HOROSCOP Nativii din rac sunt încercați de mania persecuției, au impresia că toată lumea s-a aliat împotriva lor și nimic nu le iese.Balanțele nu trebuie să se grăbească să renunțe la ceva doar pentru că li se pare că de la o vreme nu se mai întâmplă nimic. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Nu poti scapa de gafe, dar poti trece peste efectele lor cu o atitudine de copil nevinovat care nu stie ce face. Nu transforma o banala greseala intr-un dezastru, pentru ca nu are rost, deoarece problema pe care ai generat-o chiar tu intr-un moment de neatentie nu e deloc asa de grava cum ai tendinta s-o tratezi.

Cu o gluma, cu auto-ironie sau cu o figura de copil naiv poti trece cu brio peste efectele acestui moment de neatentie. Lumea va rade si va intelege ca nu ai avut nicio intentie negativa atunci cand ai facut prostioara si vei fi repede iertat, totul e sa nu amplifici tu situatia mai mult decat trebuie.

Nu prea stii daca este o zi de succes sau una sub asteptari, de parca ai avea parte de ambele fete ale monedei aproape simultan. Un eveniment care ar fi trebuit sa te propulseze in fata are si conotatii neplacute, de aceea ar fi bine sa nu pornesti la un drum important cu asteptari imense, ca nu cumva deceptia de la final sa fie mai mare.

Profita de sansele excelente care apar, constient in permanenta ca nimic nu ti se ofera pe gratis, ci exista si ceva ascuns in umbra. Un succes are, deci, un pret de platit, dar daca-l accepti, rezultatele vor fi excelente!

Fii cinstit cu tine insuti si analizeaza mai atent daca esti in stare sa duci mai departe planul inceput si de la anul. Daca ai ajuns intr-un impas, cauta atent unde se afla greseala si recunoaste-o, pentru ca n-are rost sa ascunzi gunoiul sub pres.

Om esti si tu si a gresi e omeneste, deci accepta-ti slabiciunile si limitele asa cum sunt ele, fara a o face pe grozavul. La fel ca orice om mai calci alaturi, mai faci gafe infantile, dar pe care le poti repara imediat. Primul pas e sa privesti adevarul in fata cu realism, sa nu-l mai respingi cu atata vehementa.

Tu ai comis-o, deci recunoaste-ti vina si pune mana pe unelte ca sa redresezi situatia prin forte proprii.



Te incearca mania persecutiei, ai impresia ca toata lumea s-a aliat impotriva ta si nimic nu-ti iese. Ceva lipseste, e un gol in sufletul tau care, momentan, nu poate fi inlocuit cu nimic. Ti-e dor de ceva ce iti inspira candva incredere si siguranta, dar l-ai pierdut sau ti s-a luat pe nedrept si e normal sa suferi.

Nu are rost sa regreti si nici sa vezi in jur doar motivele de nefericire, pentru ca ai putea rata lucruri noi care pot compensa aceasta pierdere, dar daca-l iei pe nu in brate la nesfarsit, e greu de crezut ca poti observa si ceva bun in preajma.



Multi au rezerve asupra sensului cam indraznet spre care esti gata sa te avanti, dar nu trebuie sa te compari cu ceilalti. Multi sunt fricosi, lasi, nesiguri pe ei si te vad si pe tine in aceeasi ipostaza, or tu esti un aventurier pregatit de orice provocare!

Nu te gandesti la riscuri, ci esti gata sa dai startul acelui sens nou, convins ca te indrepti spre visul tau cel mare. Curaj e bine sa ai, asa e, dar nu transforma curtajul intr-o forma de revolta, pentru a le demonstra altora cu orice pret de ce esti tu in stare.

Porneste pe drumul cel nou, dar cateva masuri de precautie nu strica: nu exagera cu indrazneala aruncandu-te chiar in gol!



Stii cum se zice: cere si ti se va da! A te chinui singur sa rezolvi o problema nu e chiar in avantajul tau, pentru ca uneori ajunge doar sa recunosti ca ai nevoie de ajutor si acesta vine in cantitati uriase. Exista atatia oameni care detin cheia la problema care te framanta, dar ori din orgoliu, ori din rusine, nu ai curaj sa apelezi la ei.

Ia-ti inima in dinti si suna un prieten: este acolo sa sara in ajutorul tau cu bucurie, pentru ca asa isi intoarce serviciile pe care si tu le-ai facut altadata pentru el. Nu e deloc motiv de jena sa ceri, deci fa-o cu incredere ca cei care vor fi alaturi de tine sunt persoanele potrivite.



Nu te grabi sa renunti la ceva doar pentru ca ti se pare ca de la o vreme nu se mai intampla nimic. Uneori, abandonul survine cu cateva clipe inainte de a se arata efectele muncii depuse, deci nu renunta inca!

Mergi mai departe, cu incredere in sansa finala, pentru ca ti-ar parea rau sa spui acum stop si maine sa afli ca altul a trecut pe aici si a cules roadele eforturilor tale de pana acum. Esti aproape de marele succes, e doar o chestiune de zile, deci lasa neincrederea la o parte si vasleste mai departe cu spor, chiar daca inca nu se vede tarmul… Nu e departe!



Uneori, constiinta iti spune sa te opresti, pentru ca e mult mai diplomatic sa taci si sa nu duci mai departe ce ai inceput daca stii ca cineva are de suferit de pe urma gesturilor tale. Chiar daca ar fi in beneficiul tau sa continui ce ai inceput, azi te gandesti mai mult la ceilalti.

Daca cel putin o persoana are de pierdut de pe urma acelui pas pe care ai dori sa-l faci, ceva te trage de maneca la timp si astfel te sacrifici pentru unul singur.

Nimeni nu va intelege de ce faci asta, dar e forma ta de a te darui, de a te dedica nevoilor altora, la greu. Nimeni n-ar fi facut asa in locul tau, dar tu crezi in aceste principii si te supui lor, sacrificandu-te pe tine.

Stateai ca pe ghimpi in asteptarea unui raspuns menit sa alunge o stare de nesiguranta si stres din viata ta. Indiferent cum suna concluzia mult asteptata, o primesti ca pe o eliberare, pentru ca, cel putin de acum inainte, vei sti mai clar pe ce pozitie te afli si incotro mergi.

Nu ai putea continua ceva fara o directie mai precisa, ca atare primesti vestea de azi exact ca pe solutionarea de care aveai nevoie pentru a te detasa de toate, pentru a inchide un capitol sau pentru a te rupe de trecut. Punct si de la capat, mult mai linistit!

Tu esti, de felul tau, ceva mai prudent si nu te aventurezi intr-un an nou fara masuri de precautie si o organizare atenta in prealabil. Totusi, cineva te stimuleaza sa te implici mai mult, ca merita sa lasi la o parte suspiciunile sau teama de esec, deci molipseste-te de la el de entuziasm si energie.

Esti in fata unui sens nou care te solicita la maximum, iar pasivitatea nu pare a fi cea mai buna solutie. Fiecare intra in aceasta combinatie cu alte calitati: tu cu maturitatea si organizarea, celalalt cu stimulentele si energia.



Bucura-te de aceasta zi pentru a iesi in lume si a te simti bine. Ai chef de distractie si te comporti ca un copil lipsit de griji care vrea sa se joace. Exact aceasta este starea perfecta a acestei zile: joaca!

Fii liber sa faci ce vrei, sa mergi oriunde te cheama inima, sa nu tii cont de limite si restrictii, si sa incerci lucruri care nu s-ar cuveni varstei tale.

Dar cine decide ce se cuvine si ce nu? Fa ce vrei, fii liber sa descoperi lumea prin ochii de copil, pentru ca in adancul sufletului mai exista inca un pusti pus pe sotii care asteapta sa se manifeste in voie. Scoate-l la lumina!



Simti nevoia sa meditezi un pic la viata ta, la destin, la misiunea personala pe acest pamant. Ai ocazia sa discuti cu cineva despre aceste subiecte extrem de serioase care te pun pe ganduri.

O vizita la biserica pentru a te ruga, lectura unor carti spirituale, o excursie prin locuri sfinte au un astfel de efect asupra ta, pentru ca te ajuta sa sondezi adanc in interiorul tau si a scoate mai mult la iveala scanteia ta de divinitate.

Nu te indoiai ca exista, dar esti uimit sa le privesti azi intr-o lumina noua au intr-o dimensiune mult mai profunda care te implineste.



