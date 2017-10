HOROSCOP – Duminică, 29 octombrie 2017. Ce ți-au rezervat astrele!

HOROSCOP Racilor nu le place deloc atmosfera acestei zile, care pare să se întunece din ce în ce mai mult. Nativii din fecioară se simt împovărați de o vină căreia tot nu-i dai de hac deocamdată. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

De ce stai sa numeri piedicile, riscurile, inamicii? Nu asta conteaza acum, ci trebuie sa te incarci cu o doza mare de gandire pozitiva sigur ca oricare din acesti factori perturbatori de care esti constient va fi dat usor la o parte. Daca numai asta vezi in jur, e normal sa dai piept numai cu hopuri, dar daca faci complet abstractie de eventualele puncte sensibile, vei vedea ca lucrurile vor evolua foarte repede spre ceea ce iti doresti.

Numai daca te copleseste negativismul, senzatia de neputinta, frica de a incerca si influentele nefaste din afara vei da gres, dar daca iti spui in permanenta e OK, esti cu un pas mai aproape de succes! Deci ce trebui sa spui? Da, pot, totul merge bine!

Schimbarea mult visata sta chiar in mainile tale, deci priveste-te cu mai multa atentie si descopera singur incotro merita sa-ti muti punctul de referinta, sensul spre care iti vei indrepta azi atentia va aduce, mai apoi, unele dintre cele mai spectaculoase noutati si evenimente, dar cel mai dificil moment este, desigur, decizia!

Nu te grabi sa spui ce ai ales, fara o analiza obiectiva a resurselor de care dispui, ca ar fi pacat sa pornesti ceva cu mult avant si sa descoperi, mai tarziu, ca nu aveai suficienta benzina in rezervor. Daca esti sigur ca ai toate instrumentele potrivite pentru aceasta noua calatorie, hai, la drum!

Nimic nu se naste din nimic, ca atare, ca sa ajungi la nivelul la care visezi, trebuie sa si faci ceva. A astepta un miracol din cer e cel mai nepotrivit gest pe care il poti face ca atare creeaza-ti un plan de actiune care sa te duca spre scopul visat.

Poate esti intr-o pasa plictisita, deceptionata, in care ti-ai pierdut increderea si interesul fata de acel vis, dar daca iei taurul de coarne si treci la actiune, vei vedea ca visul tau incepe sa se contureze din ce in ce mai clar. Cel mai greu moment este acela cand spui start, pentru ca reusita va aparea mult mai repede datorita initiativei!

Nu-ti place deloc atmosfera acestei zile, care pare sa se intunece din ce in ce mai mult. Ai tendinta de a vedea in jur numai inamici si obstacole si, in loc sa lupti cu starea aceasta negativa care te copleseste, parca torni si mai mult gaz pe foc.

Nimeresti intr-un mediu ostil in care e si normal sa vezi peste tot numai partile neplacute, dar nu cumva exagerezi si tu cu pesimismul? Nimic nu e atat de grav pe cat vezi tu, ca atare numai de atitudinea ta depinde sa respingi ceea ce nu-ti convine in jur.

Ignora vestile proaste, inamicii, criticii, rautaciosii si invidiosii care stau la panda si implica-te cu mai multa pasiune in ceea ce iti place. Ceea ce nu-ti face placere nici nu exista!

Familia e locul celui mai minunat schimb de emotii, de vorbe frumoase, de daruri de suflet, de aceea nu vrei nimic altceva decat sa-ti petrecui timpul cu cei dragi tie. Copiii au atat de multe de oferit cu dragalasenia si veselia lor, si te dedici si tu lor cu aceeasi energie.

Poate fi o zi cu multe daruri, la propriu sau la figurat, pentru ca inchei ziua cu un sentiment de bogatie, ca si cum ti-ai incarcat bateriile pentru o luna de acum inainte. Este exact ce aveai nevoie, pentru ca cine te intelege si te completeaza mai bine decat cei de acasa. Sunteti o forta impreuna si va simtiti nemaipomenit de bine acasa!

Te simti impovarat de o vina careia tot nu-i dai de hac deocamdata. Faci ce faci, si iar nimeresti in gura lumii care te judeca pe nedrept si cum esti mai sensibil, zilele acestea, fiecare atac te doare mai mult decat ar trebui.

Trebuie sa te grabesti sa stergi acea pata care sta inca lipita pe imaginea ta, pentru ca, atat timp cat nu-i gasesti rezolvarea, lumea abia asteapta sa se ia de tine pornind din acel punct vulnerabil al tau. Recunoaste ca ai gresit ca sa te poti linisti si astfel nici un atac sa nu te mai deranjeze.

Ar exista doua directii la fel de interesante in care ai vrea sa te implici, dar trebuie sa recunosti ca nu poti da randament la fel de bun daca lucrezi pe doua fronturi. Alege dintre cele doua sensuri doar unul din ele, asupra caruia sa te concentrezi, dar fara a refuza cea de a doua varianta.

Doar o amani cateva zile, pentru ca dupa ce iti vei onora sarcinile fata de prima directie, te vei putea gandi si la cealalta. Daca ai respinge acum complet alternativa oferita, ai ramane mereu cu gandul la ea intrebandu-te ce-ar fi fost daca alegeai invers. Nu renunta, deci, la paleta larga de optiuni, ci doar pastreaza-le in rezerva, ca pe un as din maneca.

Toata viata ta graviteaza acum in jurul iubirii, de parca inima ta dicteaza cele mai importante decizii. Cat timp persoana iubita e alaturi de tine, te completeaza, te sustine, parca te simti atotputernic, pentru ca iti extragi energia vitala din iubire!

Ai incredere deplina in jumatatea ta, in persoana care iti sta alaturi si, daca nu ai facut deja pasul cel mare, te gandesti deja la o viata impreuna. Daca sunteti deja impreuna de o viata, puteti trece azi printr-un moment decisiv care va poate oferi amandurora un sentiment de implinire, de satisfactie, de armonie, ca o garantie ca viata voastra in doi e din ce in ce mai asezata!

Oricat de energic ai fi tu de obicei, azi ai nevoie de multa pace, de aceea vei profita de orice moment in care ramai singur pentru a dormi sau pentru a te retrage in lumea ta. Izolarea nu te deranjeaza catusi de putin, o accepti cu bucurie, pentru ca asa iti asiguri un mediu linistit in care poti avea timp doar pentru tine.

Doar in astfel de stare, complet detasata, fara nimeni in jur, iti poti auzi gandurile mai bine, incat vei descoperi ca erau multe aspecte care iti cereau de multa vreme atentia, dar abia acum le poti auzi. Cauta un loc, macar cateva minute, in care sa fii singur cuc: vei vedea ce efecte miraculoase are izolarea!





Uneori, ca sa ajungi la cel mai mare tel al tau, nu e nevoie sa-ti iei un avant colosal si sa faci un salt imens pana acolo, ci e suficient sa faci pasi mici, unul cate unul, dar constanti pana departe. Ca atare nu-ti propune azi cine stie ce obiectiv maret, stiind chiar tu cat de greu e sa tintesti direct acolo, ci primul pas spre succes e… sa faci primul pas.

Ascensiunea ta e ca o scara: urca o treapta, o vezi pe a doua, si tot asa, fiind concentrat numai asupra treptei urmatoare, nu direct la destinatia cea mai inalta. Fa-ti, deci, un plan din etape mici, pe care sa le parcurgi una cate una. Marile reusite se cladesc din succese mai mici, adunate!

Te afli intr-un mediu populat, agitat, zgomotos, dar nu te deranjeaza deloc aceasta animatie! Chiar aveai nevoie de ceva care sa te scoata din rutina sau liniste, pentru ca prea nu se mai intampla nimic nou in preajma ta. O petrecere ad-hoc, o intalnire cu prietenii, o activitate colectiva care aduna un grup mai numeros alaturi de tine s-ar potrivi de minune cu atmosfera vesela care se incinge, si participi cu placere.

Chiar daca nu mai esti tu centrul acestei agitatii, preferand sa ramai in banca ta, e o bucurie pentru tine sa-i observi pe ceilalti cum se desfasoara. De regula esti mult mai volubil, dar azi taci foarte mult, fara sa strici insa energia tonica din preajma.

Esti impovarat inca de unele amintiri neplacute de care nu te mai poti rupe. Esti constient ca nu e spre binele tau sa te tot intorci cu gandul in vremuri in care nu aveai prea multe motive de bucurie, dar faci ce faci, si tot acolo zbori cu gandul.

Poate vinovat e cineva din anturaj care, in loc sa te asculte cum vorbesti despre prezent si viitor in termeni pozitivi, te tot intreaba despre puncte sensibile pe care le credeai uitate. Daca te zgandareste, e si normal ca durerea sa iasa iar la iveala si sa te supere, dar fii tu cel puternic si evita sa vorbesti despre subiectele tabu. Prefa-te ca nici nu i-ai auzit intrebarile, daca nu vrei sa vorbesti despre asta!

