HOROSCOP – Duminica, 29 iulie 201

HOROSCOP Fecioarele sunt cu capul in nori si ar trebui sa fie mai atente, mai ales daca au de gand sa plece la drum. In timp ce, Capricornii se confrunta cu anumite probleme, iar planurile nu le ies exact asa cum si-au propus.

HOROSCOP BERBEC

Te preocupa mult alimentatia si acorzi o mai mare atentie la tot ce consumi. Esti pregatit, la nevoie, sa incepi un regim mai strict, din care sa elimini total anumite alimente. O faci ori pentru ca ti-o cere medicul, ori pentru ca simti tu nevoia sa te purifici dupa o perioada alimentara cam haotica, deci e momentul ideal pentru o cura de slabire sau de detofixiere. Daca nu aveai imboldul sa-i dai drumul, pentru ca spuneai ca nu ai suficienta vointa, profita acum! Ai ajuns in acel punct in care iti dai seama singur ca e cel mai bun lucru pentru tine, deci foloseste-ti vointa atat pentru a incepe, cat si pentru a te tine de acest program strict pana la capat. Ar fi bine sa fie un proces absolut personal, fara sa intervina si altii.

HOROSCOP TAUR

Ofera-ti ragazul de a sta putin cu tine insuti, pentru a te gandi la ce ai tu nevoie. Nu incerca sa le rezolvi singur pe toate, ci exprima-ti in felul tau dorintele in aceasta conversatie intima, spune-le si cu voce tare, in singuratate, daca simti nevoia, pentru ca acest gest va avea rolul de a trimite visele tale mai repede la ceruri. Cineva te aude, chiar si fara sa stii, si vei avea marea uimire, dupa o vreme, sa vezi ca rugaciunea ta a fost ascultata si acum isi arata urmarile. Nu-ti pierde speranta in ceea ce crezi, continua sa astepti cu incredere, pentru ca uneori cele mai bune lucruri nu se intampla repede si nici atunci cand vrei tu. Cere-le, cheama-le cu gandul si apoi asteapta efectele!

HOROSCOP GEMENI

Totul vine catre tine la un moment dat, fii sigur de asta, singurul dezavantaj e ca nu se intampla chiar atunci cand ai dori tu. Ti se pune din greu rabdarea la incercare, dar, daca ceva dureaza mai mult decat ai fi sperat tu, nu inseamna ca nu se mai intampla. Ai rabdare, asadar, asteapta momentul acela divin cand visul ti se implineste, dar nu renunta la scopul tau cel mai inalt, oricat ar mai dura. Legea atractiei functioneaza de minune, cheama cu incredere ceea ce vrei sa primesti de la viata, dar nu te opri din mers. Exista un timp pentru toate, deci inclusiv pentru materializarea visului tau, doar ca nu coincide perfect cu propria ta programare.

HOROSCOP RAC

S-a terminat o etapa, deci accepta ideea si nu mai insista sa o resuscitezi, cand vezi cu ochii tai ca ai ajuns la capat. A accepta acest final nu e o infrangere, asa cum ai fi tentat sa spui, ci o mare dovada de intelepciune, pentru ca asa nu mai consumi inutil timp si energie pentru ceva care nu mai are rost sa continue, indiferent in fata carui final esti – un final de relatie, de job, de proiect, de vacanta – de azi schimbi macazul si pornesti altceva, dar fara a te tot intoarce la ce a fost inainte. Inchizi un capitol dintr-o serie lunga de capitole, dar de acum merita sa te concentrezi la ce urmeaza, nu la ce a fost!

HOROSCOP LEU

Azi iti apare in cale o persoana care impune respect numai prin simpla sa prezenta. O admiri sincer, vezi la ea calitati pe care nimeni nu la are, e un exemplu demn de urmat, deci stai cu urechile palnie la tot ce are sa-ti spuna. Ai enorm de invatat de la el, il poti numi profesorul tau cel mai bun din acest moment al vietii, pentru ca iti este mult superior din multe puncte de vedere. S-ar putea ca viziunea sa sa fie una total atipica, pentru ca iti deschide calea spre alte dimensiuni ale cunoasterii. Nu e doar un expert, ci e un adevarat magician, care stie sa uluiasca prin tot ce spune si ce face. O multime de intrebari se nasc acum in mintea ta, dar tot el ti le poate lamuri, deci stai prin preajma sa ca un burete gata sa absoarba informatie.

HOROSCOP FECIOARA

Daca pleci la drum, asigura-te ca ai luat tot ce ai nevoie, pentru ca exista riscul sa fii un pic mai neglijent sau cu capul in nori si sa uiti acasa cel mai important lucru. Verifica-ti tot bagajul inainte de a pleca. Daca scapi ceva din vedere sau ignori odata cu pregatirea calatoriei, s-ar putea ca exact acel lucru sa te intoarca din drum sau sa-ti strice placerea deplasarii in sine, ca atare fa tot posibilul sa mai treci o data in revista toate detaliile: traficul, starea masinii, benzina din rezervor, valabilitatea biletelor, tot ce te poate duce cu bine la destinatie. Nu va fi chiar cea mai placuta calatorie pe care ai facut-o vreodata, dar nu o poti amana.

HOROSCOP BALANTA

Daca intalnesti omul potrivit care sa-ti alimenteze visele si sa te ambitioneze cu instrumentele cele mai eficiente, scopul tau este din ce in ce mai aproape! Merita sa-ti alegi un model, un idol, un exemplu demn de urmat intr-o persoana care a reusit pe drumul pe care tu inca te afli. El a ajuns acolo unde tu deocamdata visezi sa urci, si daca ii urmezi indrumarile, sfaturile sau strategia de succes, vei fi ca el foarte curand. Nu incerca sa faci totul doar dupa propria ta idee, cand ai in fata ta un om care a reusit inaintea ta ceva similar si ajunge doar sa-i urmezi reteta. Asculta-l si retine tot ce are sa-ti impartaseasca!

HOROSCOP SCORPION

Simti ca te apropii cu pasi repezi de un mare succes, pentru care ai depus mari eforturi pana acum. Nu mai e mult si vei trage linie finala si vei culege roadele cele mai bune, dar tocmai pentru ca esti pe ultima suta de metri, simti ca si stresul creste, si nerabdarea se amplifica, de parca ai intrat in mijlocul furtunii si finalul e cel mai agitat moment al cursei. Nu micsora ritmul tocmai acum, cand esti atat de aproape de marele tel, deci trage tare, chiar daca simti ca devine din ce in ce mai greu. Ar fi culmea sa abandonezi tocmai acum, inainte de ultima turnanta, deci hai, insista, se vede linia de finish deja!

HOROSCOP SAGETATOR

Esti pus pe distractie, deci vei profita de aceasta zi pentru a sarbatori din toata inima! Ca ai sau nu motiv de celebrat, tot gasesti tu ceva care sa-ti ofere sansa de a bea un pahar de vin, de a dansa sau a asculta muzica. Pentru ca da, muzica are acum un efect revigorant asupra ta, pentru ca leaga mai usor prieteniile, te ajuta pe tine sa te manifesti liber, sa te comporti ca si cum n-ai avea nicio grija. Un loc in care canta muzica este, pentru tine, un spatiu de relaxare si de veselie, uiti de varsta pe care o ai si lasi melodiile sa-ti umple inima si mintea. Pentru o zi spornica si dinamica, incearca s insotesti toate activitatile acestei zile de muzica, pentru ca vei remarca mai usor efectele sale miraculoase. Parca toate merg mai bine!

HOROSCOP CAPRICORN

Planurile facute pentru azi nu-ti ies chiar asa cum ai sperat, dar nu pentru ca ai avea tu vreo vina, ci pentru ca se baga cineva unde nu-i fierbe oala si-ti strica tie treburile. Cel care intervine acum e complet pe langa subiectul in care crede ca are ceva de spus si tu nu ai forta de a-l respinge, de a-l tine la distanta. Cu mai mult tupeu decat tine, face un pas in fata ca sa atraga atentia asupra lui, dar atitudinea lui cam obraznica e in defavoarea ta. Daca vezi ca astfel de oameni au mai multa trecere decat tine, care iti vezi serios de treaba ta, mai bine stai o zi pe margine, pana ce isi taie ei singuri creanga de sub picioare. Nu au cum sa ramana in centrul atentiei mult timp!

HOROSCOP VARSATOR

Nu te amagi singur cu privire la directia in care alergi, pentru ca vei descoperi ca e doar o himera. Ai fost indus in eroare de cineva care a avut niste interese egoiste atunci cand te-a impins pe acest drum, de aceea trebuie sa te trezesti odata la realitate si sa vezi cu ochii tai adevarul. De fapt, vocea ta interioara deja iti sopteste unde se ascunde hiba si trage un semnal de alarma sa nu mai investesti energie si incredere in acea directie, pentru ca, mai devreme sau mai tarziu, vei afla ca ai mers pe o pista falsa. Nu te mai lasa pacalit, ia atitudine odata!

HOROSCOP PESTI

Taci si faci, e mai bine asa, decat sa povestesti tuturor ce planuri marete ai. Mai degraba duci ceea ce ai inceput la indeplinire si abia la final povestesti si altora cum ai ajuns aici. Ai un proiect important in minte, dar deocamdata preferi sa pastrezi discretia asupra lui, pentru ca simti ca multi ar dori sa te opreasca din elan. Oricare ar fi visul tau secret, fa tot posibilul sa-l duci la capat prin forte proprii, fara a spune altora ce ai de gand sa faci, fara a cere opinii sau ajutor. Poti de unul singur, in ciuda acelor emotii negative care iti mai dau tarcoale, din cauza rautatilor altora, deci continua pe acest drum. Ai putea avea parte de adevarate revelatii pe parcurs!

Acest horoscop este oferit de acvaria.com