HOROSCOP – Duminica, 28 octombrie 2018

HOROSCOP Balantele ar trebui sa se mobilizeze mai mult si sa lase lenea la o parte. Varsatorii se opun schimbarilor, desi sunt constienti ca sunt benefice. Iata ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Gata, ai decis ca de cum inainte sa schimbi macazul si sa nu mai faci ceea ce faceai inainte. Esti in fata unei mari transformari ce iti poate afecta existenta, personalitatea, stilul de a fi, regimul de viata, modul de a te comporta fata de o anumita persoana. Consideri ca nu mai poti continua pe aceeasi linie ca inainte, ca trebuie sa rupi pisica, si de azi incolo vei fi complet diferit. Ai mari sperante ca ai facut schimbarea cea mai buna pentru tine!

HOROSCOP TAUR

Iubirea te face sa te simti bine in pielea ta si il vezi si pe cel drag intr-o lumina desavarsita. Totul ti se pare perfect atunci cand iubesti si cand primesti aceleasi sentimente inapoi, de aceea esti mult mai generos in gesturi de afectiune. Cei la care tii au numai de castigat de pe urma acestei abundente de emotii frumoase si ganduri bune pe care le oferi pe tava, pentru ca, atat timp cat ii stii pe ei fericiti, ca se bucura de ceea ce ai tu de oferit, tie nu-ti mai trebuie nimic in schimb. Mai pui o caramida la relatia perfecta la care iti aduci contributia zi de zi si esti multumit de perspectivele promitatoare.

HOROSCOP GEMENI

Daca situatia devine un pic cam tensionata in jurul tau fara ca tu sa ai vreo contributia la aceasta problema, nu incerca sa te lupti, pentru ca agresivitatea lor creste cu fiecare incercare a ta de a calma situatia. Mai bine taci si inghiti si tolerezi totul cu calm, pentru ca nu detii armele potrivite pentru a aplana conflictul. Cineva trebuie sa renunte, iar tu esti cel mai potrivit in a face compromisuri. Tu nu ai orgolii atat de mari incat sa vrei sa detii neaparat victoria acestui conflict, ci preferi sa te retragi si sa-i lasi pe cei nervosi sa obtina aparenta victorie. Fii sigur ca cel mai destept, aici, e cel care cedeaza si acela esti tu!

HOROSCOP RAC

Ai curajul propriilor opinii, nu sta in banca ta lasandu-i pe altii sa-si dea cu parerea, cand ai si tu atatea comentarii interesante de facut. Poate ideile tale suna un pic altfel, mai indraznete sau mai moderne si greu de acceptat de ceilalti, dar intr-o zi lumea iti va da dreptate si va ajunge la vorba ta. Esti un vizionar, cu un pas inaintea multora, dar nu trebuie sa taci doar pentru ca vezi lucrurile altfel. Poti fi un deschizator de drumuri pentru cei care nu au curaj sa se aventureze spre directii nebatatorite. Fii tu cel care le arata ca se poate si altfel, ca exista si alte variante, si poate prin exemplu personal te vor urma!

HOROSCOP LEU

Diferenta de varsta nu e un impediment in cazul unui dialog profitabil de ambele tabere, pentru ca si cel matur, si cel tanar are ceva de castigat din discutia care se naste. Cel mai in varsta va impartasi din experienta sa bogata de viata iar cel tanar va asculta cu respect si luare aminte. Dar si cel inca mic are ceva de transmis celui la mare distanta de ani, pentru ca are acces la domenii in care cel batran isi prinde urechile, deci schimbul de idei este reciproc avantajos.

HOROSCOP FECIOARA

Nu e momentul potrivit sa pornesti o actiune noua, de la care ai mari sperante. Ceva iti spune sa mai astepti o vreme, sa mai aduni ceva informatie, pentru ca urmeaza sa se mai intample unele evenimente de care va depinde succesul deplin al acelui proiect. Profita de aceasta zi pentru a sta si a cantari pe indelete nivelul pe care te afli sic e resurse ai nevoie pentru a ajunge acolo unde ti-ai propus. Nu e un hop, e doar o pauza inainte de a da startul, dar acest ragaz se va dovedi a fi foarte util pentru a-ti stabili o strategie corecta.

HOROSCOP BALANTA

Spui prea repede imposibil, chiar si fara a incerca sa faci acel lucru care ti se cere acum. Esti intr-un moment ceva mai comod in care nu ai chef de nimic obositor, de aceea refuzi orice invitatie de a participa la o activitate solicitanta. Pacat, ratezi niste rezultate demne de lauda! Ba chiar atunci cand ai mai putina tragere de inima catre ceva, roadele pot fi si mai bune, tocmai pentru ca ti-ai pus ambitia la contributie si ai depasit lenea initiala. Orice ti s-ar cere si, din lene, spui nu, s-ar putea sa fie exact ceea ce ti-ar fi oferit cele mai mari motive de satisfactie, deci ce-ar fi sa lupti cu aceasta confortabila comoditate care te copleseste? Ridica-te si lupta!

HOROSCOP SCORPION

Ca sa remediezi o problema pe care o tot cari dupa tine de ceva vreme, ar trebui sa te intorci cumva direct la sursa care a generat situatia. Azi ai ocazia de a te intoarce inapoi, la primul pas al acelei actiuni care nu pare sa mai evolueze. E sansa ta de a repara decizia luata atunci, la start si o mai iei o data de la capat. Fii multumit ca ai aceasta sansa, caci nu intotdeauna ti se ofera prilejul de a reporni totul inca o data. Daca prima oara nu a mers bine, acum lucrurile ar putea cunoaste alt elan, alt sens, alti sorti de izbanda, ca atare nu ezita sa te intorci de unde ai plecat candva.

HOROSCOP SAGETATOR

Gasesti in religie un fel de leac benefic intr-un moment dificil, ca atare o vizita la biserica, o discutie cu un duhovnic sau doar cateva minute de meditatie in rugaciune au efecte fantastice asupra ta. Parca esti revigorat, vindecat, eliberat de tot ce te facea sa nu te simti in apele tale. Intotdeauna vei gasi alinare, liniste, solutii si ajutor de sus, totul e sa-l ceri ca atare indreapta-ti cu mai multa incredere ochii si inima spre cer. Cerurile iti raspund de fiecare data daca te deschizi sufleteste si soliciti ajutor divin. Poti primi azi un fel de sfat edificator la una din problemele care te macina, dar nu vine pus pe tava, ci sub forma unei metafore, a unei pilde simbolice, a unei povesti cu talc.

HOROSCOP CAPRICORN

Esti un exemplu de succes in ochii multora. Unii chiar se compara cu tine, lucru care poate genera si invidii, daca aceia nu sunt la nivelul tau, ori admiratie, pentru ca unii chiar vor sa-ti calce pe urme. Fii constient de valoarea ta, nu fi modest si nici nu te privi cu ochi critic, pentru ca ai ajuns aici prin efort sustinut si studiu indelungat. Succesul te propulseaza si mai sus, pentru ca nivelul pe care te afli poate fi rampa de lansare spre un etaj superior. Chiar daca esti mandru de tine, pentru cel care esti acum, intotdeauna e loc de mai bine si simti ca vrei sa urci si mai sus. Te privesti in viitor si te vezi si mai grozav decat acum, deci tinteste sus si urca!

HOROSCOP VARSATOR

Te cam opui schimbarii, desi, in sinea ta, iti dai seama ca nu mai poti continua in aceeasi directie ca pana acum. Sufletul tau vrea altceva, dar totodata ii este frica sa ia decizii. Poate ar fi bine sa lasi lucrurile sa curga de la sine, o vreme, pana te obisnuiesti cu ideea ca va veni si momentul schimbarii, la un moment dat. Cand vei fi prins deja in iuresul acelor transformari inevitabile, le vei accepta ca atare. Uneori, cel mai usor sa inveti sa inoti, e sa fii aruncat direct in apa. Cam asa pasesti si tu acum: esti aruncat in toiul unei furtuni reformatoare si te adaptezi din mers noului, fie ca esti sau nu dornic de schimbare. Vei fi, pana la urma!

HOROSCOP PESTI

Esti cam obosit si, pentru ca iti lipseste energia, ai tendinta de a la vedea pe toate ca pe niste poveri imposibil de dus in spate. Nu lua decizii cand esti intr-o astfel de stare, pentru ca ar gravita in jurul ideii de abandon sau de esec, or tu esti un luptator prin definitie. Mai bine iei o pauza pana-ti reincarci bateriile si apoi esti pregatit sa faci schimbarile care se cer. Daca le-ai face acum, nu ar iesi la nivelul asteptarilor tale sau ale celor din jur, ca atare amana si tu cumva eventualele confruntari dificile sau importante pentru reputatia ta. Azi esti prea negativist, prea pesimist, si il iei pe nu pot in brate.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com