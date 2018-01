HOROSCOP – Duminică, 28 ianuarie 2018

HOROSCOP Un mare hop apare în calea scorpionilor și nu îi lasă să ducă mai departe ce au început. Nativii din vărsător nu trebuie să se grăbească să extragă azi o concluzie, pentru că încă nu au descoperit toate căile de a ajunge acolo unde doresc. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Cauti cadouri aparte? Intra pe Kadoris.ro?

Nimeresti intr-un mediu ostil in care nu ai nicio placere a dialogului, a cooperarii. La tot ce propui, ai parte ori de critici acerbe, ori de refuzuri categorice, ca atare aduna-ti fortele inainte de orice incercare de a colabora cu lumea.

Nu ai norocul de a atrage alaturi oameni care cred in aceleasi lucruri, oameni usor de condus sau de indrumat, oameni dornici de ceva constructiv, ci, dintr-o data, descoperi in jur rivali gata sa-ti strice tie toate planurile. Mai bine te-ai descurca singur, dar oricum nu poti evita contactul cu lumea ce se va dovedi a fi un dezastru.



HOROSCOP TAUR – Cauti cadouri aparte? Intra pe Kadoris.ro?

Nu te crampona de o idee pe care tu o consideri a fi corecta, pentru ca s-ar putea ca adevarul sa nu fie la tine. Lasa un pic garda jos si asculta si opinia celui de langa tine, fara a o face pe suparatul ca nu ti se da dreptate. Ca sa castigi o lupta de idei, trebuie sa-ti argumentezi solid pozitia, or ceea ce spui tu acum sus si tare nu e intru totul corect sau just.

Pe undeva s-a infiltrat o eroare sau o rea intentie, chiar si fara sa-ti dai seama, deci fii deschis sa discuti despre asta cu cel din fata ta. Adevarul e undeva la mijloc, dar fiecare trebuie sa renunte la orgolii pentru a se aseza la negocieri echitabile.

HOROSCOP GEMENI – Cauti cadouri aparte? Intra pe Kadoris.ro?

Te enerveaza rutina acestei zile, dar incearca sa te concentrezi asupra proiectelor incepute, chiar daca nu mai au nimic nou de oferit. Este un moment bun pentru a incheia o actiune asupra careia te-ai aplecat vreme indelungata, pentru ca se presupune ca tot ce era de facut deja s-a infaptuit si acum e doar vremea ultimelor retusuri inainte de a-i pune punct.

De maine vei incepe ceva nou, probabil, dar azi ar fi bine sa duci la capat acest capitol, in ciuda monotoniei instalate. Te vei simti mult mai bine dupa ce-i vei pune punct definitiv!

HOROSCOP RAC – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Daca esti inconjurat de persoane potrivite, ai putea avea parte de o zi plina de evenimente, deci cea mai mare grija trebuie sa o acorzi tovarasilor tai de discutie sau de aventura.

Daca aduni alaturi de tine oameni obositi, plictisiti, nervosi sau stresati, isi vor elibera pe tine toate aceste defecte si nu faci decat sa transformi ceea ce ar fi trebuit sa fie o discutie interesanta intr-un razboi al nervilor.

Exista riscul ca in grupul pe care il aduni alaturi de tine sa se infiltreze si o persoana care va agita inutil spiritele cu o atitudine ostila si violenta. Incearca sa-l tii la distanta cu tact.



HOROSCOP LEU – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Trateaza lucrurile marunte care te streseaza in acest moment cu un dram de umor si lejeritate. S-ar putea sa fie mai simple decat crezi, deci ignora-le, pe cat posibil. Indreapta-ti atentia spre alte aspecte frumoase ale vietii, care iti pot abate gandul de la acele fleacuri.

Chiar daca tot marunte sunt si acele lucruri spre care iti intorci azi privirea, vei vedea ca sunt de zeci de ori mai frumoase si mai demne de iubire decat motivele de stres carora le acordai importanta.

Cand vei vedea cat de multe lucruri din jur merita iubirea si grija ta, de la plante pana la animale, de la soare pana la stele, de la copii pana la bunici, vei uita de nimicuri.



Citeste si: Trei nativi care vor avea noroc cat pentru o viata in 2018! Ele vor fi vedetele anul

HOROSCOP FECIOARA – Iubesti cristalele? Intra pe Kristale.ro

Esti mai puternic decat crezi, chiar daca cineva din jurul tau incearca sa te intimideze cu ton ridicat sau cu diverse tehnici de manipulare, sperand ca asa se va impune.

Cu siguranta ai un as in maneca de care vei sti sa te folosesti la momentul cel mai potrivit fara a apela catusi de putin la autoritate, agresivitate sau nervi, asa cum fac ceilalti. Ba chiar o astfel de confruntare de forte, cu oameni care ti se cred superiori, este o provocare excelenta pentru tine ca sa arati ce poti si sa-i invingi prin mijloace cinstite.



HOROSCOP BALANTA – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Calatoriile acestei zile au dublu rol: te pun in legatura cu o multime de oameni interesanti cu care comunici usor, dar in acelasi timp te pun la treaba, deoarece depui eforturi pentru a ajunge la destinatie cu succes.

Sunt drumuri mari consumatoare de efort, de parca ar necesita un act de vointa din partea ta, poate pentru ca nu esti on cea mai buna forma fizica si atunci e normal sa fie ceva mai dificil pentru tine.

Nu lenevi acasa, nici macar daca esti lipsit de energie sau de motivatie pentru a pleca la drum, deoarece efectele acestei calatorii vor fi mai bune decat ai putea crede. Iti ridica moralul, tonusul, cheful, motivatia, deci este poarta spre o actiune noua.

HOROSCOP SCORPION – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Un mare hop apare in calea ta si nu te lasa sa duci mai departe ce ai inceput. Culmea e ca piedica nu depinde absolut deloc de tine, ci e o interventie nefasta din partea unei persoane ce se va dovedi a fi un inamic de temut pentru tine.

Spune nu la orice, iti taie aripile spre ceea ce ti-ai propus, si tot ce poti face e sa privesti neputincios cum iti strica toate planurile. Considera ziua ca o proba de incercare, dar sa nu crezi ca o vei depasi usor, pentru ca starea negativa pe care o revarsa inamicul ascuns in calea ta va fi mai puternica decat vointa ta de a-l ignora.

HOROSCOP SAGETATOR – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Ziua e perfecta pentru a pleca la drum! Hai, urca in masina si calatoreste, urca in tren si mergi acolo unde te cheama inima, Daca tocmai se termina aici o astfel de evadare, atunci intoarcerea acasa are si ea beneficiile sale. Calatoria in sine are un rol benefic pentru tine, de parca ti se reveleaza, pe parcurs sau la destinatie, un mare adevar.

Ai ocazia sa intelegi ceva foarte important de la oamenii alaturi de care calatoresti sau de la elementele care-ti apar in cale. Poate treci printr-un loc cu o semnificatie aparte, ca atare fii atent la semne, la indicii, la directii, la oameni, pentru ca poti intalni ceva important pentru tine de acum inainte, ceva ce, acasa daca ai fi stat, nu ar fi aparut.



HOROSCOP CAPRICORN – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Tot calmul ce parea sa se fi asezat peste un plan ajuns la un nivel satisfacator dispare peste noapte din cauza unei vesti proaste care agita spiritele. Esti constient ca de tine depinde modul in care restabilesti normalitatea peste aceasta problema, dar, pe moment, cat timp apele sunt atat de tulburi, esti nervos si pierzi controlul acestei probleme.

Incearca sa lasi un pic lucrurile sa se clarifice inainte de a te apuca sa construiesti totul la loc, pentru ca acum, prins in mijlocul furtunii, risti sa strici si mai mult doar pentru ca ti-ai pierdut cumpatul.

HOROSCOP VARSATOR – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Nu te grabi sa extragi azi o concluzie, pentru ca inca nu ai descoperit toate caile de a ajunge acolo unde doresti. Stai putin si cantareste cat de multe optiuni ai la dispozitie si ai sa fii uimit de bogatia de solutii.

Asteapta, culege noi si noi informatii, asculta ce-ti impartasesc si altii, pentru ca tot ce vine acum inspre tine va crea o paleta foarte larga si foarte variata de alternative pe care le vei putea folosi in avantajul propriu. Nimeni nu-ti cere sa iei decizie pe loc, deci aduna in continuare cat mai multe idei si solutii, ca sa ai de unde alege, la final!

HOROSCOP PESTI – Pasionat de handmade? Intra pe Kitzibu

Sa nu te miri ca nu-ti gasesti locul printre oamenii care te inconjoara astazi, dar trebuie sa va priviti unii pe altii cu ingaduinta. Oamenii nu sunt la fel, ca atare asa cum ii privesti tu pe unii ca pe niste ciudati, fii sigur ca si tu esti greu de inteles de catre cei care te privesc la randu-le cu spranceana ridicata.

Oricat de diferiti ati fi unii fata de altii, traiti in acelasi mediu, deci e bine sa va tolerati ca atare. Nu-i da la o parte pe altii doar pentru ca au alte credinte, alte principii dupa care se ghideaza sau alte preferinte muzicale, culturale, culinare. Acceptati-va asa cum sunteti: fiecare cu ciudateniile si nebuniile lui!



Acest horoscop este oferit de acvaria.com