HOROSCOP – Duminică, 26 noiembrie 2017

HOROSCOP Taurii ar fi bine să țină sub control energia debordantă pe care o au azi în bagaj, pentru că riscă să facă gafe imense. Nativii din fecioară nu trebuie să se amăgească singuri cu privire la direcția pe care o aleg, pentru că vor descoperi că e doar o himera. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Incearca sa ceri sfatul unei persoane total neimplicate in situatia in care te afli, pentru ca nu va fi influentata de nimeni si nimic!

Prins in miezul evenimentelor, tu ai putea privi lucrurile unilateral, doar din punctul tau de vedere, cu simpatii si antipatii personale, or aceasta persoana e impartiala si poate judeca la rece ambele fete ale unei probleme, pentru a oferi mai apoi un verdict lucid si limpede.

Asculta-i opinia, pentru ca stie bine ce spune, si accepta-i decizia, chiar daca nu e intru totul pe placul tau. Ai vrut un sfat avizat? Vine, deci primeste-l cu incredere ca e cel mai bun!



HOROSCOP TAUR

Conflictul care musteste in jurul tau are mari sanse sa se calmeze, datorita interventiei unei persoane cu mai multa experienta ce da dovada de un calm imperturbabil. Aceasta demonstreaza celor implicati in razboi ca nu agresivitatea, nici atacul, si nici nervii nu sunt calea de solutionare a problemei care a generat tensiune, ci toleranta si rabdarea.

Tu le ai pe acestea in bagaj din belsug, deci ce-ar fi sa apelezi la ele chiar acum? Un ton scazut si diplomat nu poate primi ca replica o injuratura, ca atare fii tu cel care deschide primul calea spre negociere si impacare. Fii tu cel intelept!



HOROSCOP GEMENI

Tine sub control energia debordanta pe care o ai azi in bagaj, pentru ca risti sa faci gafe imense. Esti neglijent, impulsiv, grabit, si din aceste atitudine haotice se pot ivi cele mai mari probleme.

Ai tendinta de a conduce agresiv si de a-ti elibera nervii pe oricine, ceea ce, in final, se va dovedi a fi in dezavantajul tau, pentru ca nu rezolvi nimic cu replici dure sau cu ton ridicat. Daca pornesti la un drum cu capsa pusa, te vei intoarce acasa tot un pachet nervi si cu treburile nerezolvate, ca atare calmeaza-te inainte de a te urca la volan sau nu mai pleca deloc!



HOROSCOP RAC

Te bazezi pe persoana iubita intru totul, aproape ca depinzi de ea, dand astfel dovada de o imensa incredere in ceea ce spune, face sau ofera. Stii ca si el pune accent pe ajutorul tau, si el are nevoie de compania ta in tot ce face, dar la tine a devenit un fel de sevraj, de parca nu ai putea sta o zi fara cel drag aproape.

Azi resimti o energie noua in relatia voastra, ca si cum v-ati apropiat si mai mult, relatia s-a legat si mai profund, semn ca ati depasit cu bine o serie de lectii si acum, va cunoasteti mai bine unul pe altul. Formati un tandem foarte inchegat ce isi va arata de acum de multe ori puterea!



HOROSCOP LEU

Fiecare problema are o solutie, ca atare nu merita sa pierzi timp si energie analizand-o pe toate partile doar la nivel teoretic. E vremea sa pui mana pe unelte si sa faci ceva concret, pentru ca depasirea unui impas tine de actiune, nu doar de gand sau intentie.

Ceea ce incepi azi va avea efecte benefice maine, pentru ca un impas nu e altceva decat o oportunitate de a trece la fapte. Nimic nu te tine pe loc, nimic nu e un capat de drum, ci fiecare moment de pe parcurs devine startul spre alt nivel in ceea ce ai pornit. Ai ajuns intr-un punct critic? Nu-i nimic: ia o decizie ferma si treci la etapa urmatoare!

HOROSCOP FECIOARA

Nu te amagi singur cu privire la directia in care alegi, pentru ca vei descoperi ca e doar o himera. Ai fost indus in eroare de cineva care a avut niste interese egoiste atunci cand te-a impins pe acest drum, de aceea trebuie sa te trezesti odata la realitate si sa vezi cu ochii tai adevarul.

De fapt, vocea ta interioara deja iti sopteste unde se ascunde hiba si trage un semnal de alarma sa nu mai investesti energie si incredere in acea directie, pentru ca, mai devreme sau mai tarziu, vei afla ca ai mers pe o pista falsa. Nu te mai lasa pacalit, ia atitudine odata!

HOROSCOP BALANTA

Esti prins intr-o situatie mai agresiva si nu-ti place felul in care esti tratat, dar ai rabdare. Chiar si din conflictele cele mai aprinse se pot naste idei constructive. E doar o lupta pentru suprematie intre mai multe energii la fel de puternice, dar daca nu ai privi disputa ca pe un razboi de orgolii, ai vedea ca e si o lupta a ideilor luminate.

Daca ar fi puse toate sa conlucreze in aceeasi directie, dincolo de combativitate si rivalitate, ar genera rezultate minunate. Lasa-l pe cel care e cel mai potrivit pentru rolul de lider sa va indrume pe toti cei implicati in aceasta lupta catre un scop unic, constructiv, benefic, pentru ca sigur iese ceva bun de aici. Accepta calauzirea!



HOROSCOP SCORPION

Daca unele lucruri nu au iesit bine in viata ta, nu trebuie sa te cramponezi de ele si sa le tot treci in revista. Esecurile au si ele rostul lor: extragi din ele concluzii utile pentru ca data viitoare sa nu mai gresesti si sa-ti iasa toate ca la carte. Ai sa vezi ca visul care tocmai s-a destramat are un rol in viitoarele tale succese.

Nu iti era dat sa primesti acel lucru sau nu era bun pentru ceea ce va urma de acum inainte, ca atare asteapta cu incredere ceea ce are de oferit viata in schimbul acelui lucru pe care nu ai putut pune mana. Poate fi mai bun caci legea compensatiei exista!



HOROSCOP SAGETATOR

Permite-ti un moment de liniste totala, eventual in izolare si liniste, pentru a te gandi la ce vrei tu cel mai mult in acest moment. E nevoie, uneori, de un dialog direct cu Dumnezeu pentru a-ti aduce, mai intai, tu aminte care sunt dorintele tale in acest moment.

Poate ai uitat sa ceri, poate ai uitat sa ridici ochii de la cararea pe care mergi, mai sus, catre orizont si apoi catre ceruri, pentru ca te-ai lasat doborat de griji care nu te reprezinta. Lucrurile sunt mult mai usoare decat ai fi tentat sa le vezi, dar adu-ti aminte ca ai dreptul sa ceri, sa speri, sa astepti de undeva solutii.

Nu inseamna ca ti se ofera pe gratis sau pe tava, ca intr-un miracol, ci doar e vremea sa spui: vreau!

HOROSCOP CAPRICORN

Poate ca da, esti o fire mai conservatoare si mai prudenta, dar sunt momente in care e nevoie de ceva mai multa flexibilitate. Nu te tine cu dintii de o idee sau stare de lucruri, pentru ca acestea nu te ajuta sa ajungi acolo unde iti doresti.

Aceasta rigiditate poate iti inspira tie siguranta si incredere, dar nu te lasa sa evoluezi. Stai captiv intr-o zona care nu mai aduce nimic nou iar sansele bune trec pe langa tine fara a le valorifica si asta doar de teama schimbarii. Ar fi bine sa pleci urechea si la parerile complet diferite de cele in care crezi cu tarie!

HOROSCOP VARSATOR

Planurile facute pentru azi nu-ti ies chiar asa cum ai sperat, dar nu pentru ca ai avea tu vreo vina, ci pentru ca se baga cineva unde nu-i fierbe oala si-ti strica tie treburile. Cel care intervine acum e complet pe langa subiectul in care crede ca are ceva de spus si tu nu ai forta de a-l respinge, de a-l tine la distanta.

Cu mai mult tupeu decat tine, face un pas in fata ca sa atraga atentia asupra lui, dar atitudinea lui cam obraznica e in defavoarea ta. Daca vezi ca astfel de oameni au mai multa trecere decat tine, care iti vezi serios de treaba ta, mai bine stai o zi pe margine, pana ce isi taie ei singuri creanga de sub picioare. Nu au cum sa ramana in centrul atentiei mult timp!



HOROSCOP PESTI

Daca intalnesti omul potrivit care sa-ti alimenteze visele si sa te ambitioneze cu instrumentele cele mai eficiente, scopul tau este din ce in ce mai aproape! Merita sa-ti alegi un model, un idol, un exemplu demn de urmat intr-o persoana care a reusit pe drumul pe care tu inca te afli.

El a ajuns acolo unde tu deocamdata visezi sa urci, si daca ii urmezi indrumarile, sfaturile sau strategia de succes, vei fi ca el foarte curand. Nu incerca sa faci totul doar dupa propria ta idee, cand ai in fata ta un om care a reusit inaintea ta ceva similar si ajunge doar sa-i urmezi reteta. Asculta-l si retine tot ce are sa-ti impartaseasca!



