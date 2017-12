HOROSCOP – Duminică, 24 decembrie 2017

HOROSCOP Gemenii vor fi puși în fața unei decizii și nu vor știi cui să dea prioritate: rațiunii sau sentimentelor? Balanțele privesc cu mult optimism către etapele viitoare ale unui plan care evoluează foarte bine. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Ceva iti spune sa nu te implici deocamdata intr-o directie aflata inca la inceput. Nu ai toate informatiile de care ai nevoie, ci acestea ar putea sa mai apara pe parcurs. Ar fi bine, asadar, sa mai astepti o vreme pana se vor clarifica detaliile acoperite, deocamdata, de incertitudine.

Daca esti o fire indecisa, de felul tau, o astfel de situatie te incurca si mai tare, dar nu trebuie sa renunti, ci doar sa mai astepti o vreme pana se mai limpezesc orizonturile. Directia e buna, doar momentul nu e potrivit!

HOROSCOP TAUR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Ca sa treci peste momentul jenant la care te supune azi un inamic, trebuie sa faci mari concesii, dar tu esti obisnuit cu astfel de situatii.

De data aceasta tu esti cel care renunta la propriile orgolii pentru a-i da celuilalt dreptate, dar esti convins ca sacrificiul tau e un gest intelept, pentru ca, intr-o zi, adevarul va iesi la iveala si vei redobandi ceea ce ti se cuvine.

Taci si suporti asa zisa nedreptate de acum, dar cel care se face vinovat de fapte incorecte va plati si atunci vei fi din nou tu cel aplaudat de toata lumea. Azi esti dat deoparte de cineva cu mai mult tupeu care umbla cu mijloace necinstite, dar minciuna are picioare scurte!

HOROSCOP GEMENI – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Esti pus in fata unei decizii si nu stii cui sa dai prioritate: ratiunii sau sentimentelor? Ambele au ceva de spus in problema de fata, dar se pare ca vei asculta doar ce-ti transmite mintea. Ai de ales intre ce a bine sa faci, moralmente vorbind, si ce ti-ar placea tie sa faci.

Emotia trece pe un plan secund, spre regretul tau ca trebuie sa-ti sacrifici sau inabusi din nou dorintele cele mai puternice, dar de data aceasta consideri ca inima ar putea face o greseala, spre deosebire de logica si ratiunea puse in joc ce te vor ajuta sa extragi concluzia cea mai inteleapta.



HOROSCOP RAC – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Un conflict de pareri poate degenera astazi intr-o disputa aprinsa care poate duce la un final nefericit. Ai grija la ce spui, la tonul categoric pe care esti tentat sa-l folosesti, la deciziile transante pe care esti gata sa le iei fara sa chibzuiesti.

Ai putea rupe o relatie ce mergea bine, ai putea pierde un prieten sau ai putea face un gest riscant pe care nu-l vei mai putea repara dupa aceea. Atitudinea agresiva nu te reprezinta, tocmai de aceea, cei care te vad astazi atat de violent, ar putea interpreta gresit nervii tai, gata sa-ti intoarca spatele.



HOROSCOP LEU – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Nu te crampona de niste idei care e posibil sa fi devenit dependente sau obsesii, nicidecum principii sanatoase de viata. Priveste-le azi dintr-o alta perspectiva si gandeste-te daca tu chiar ai nevoie de acele lucruri. Ai nevoie de un anumit om alaturi, ca prieten, cand vezi ca relatia voastra e toxica?

Chiar vrei neaparat o anumita iubire, cand stii deja ca nu-ti va garanta fericirea? Ai capacitatea de a porni un anumit drum, fara sa stii clar pe ce te poti baza de la start pana la final? Revizuieste la modul cel mai sanatos si mai sincer ceea ce ai, dar nu te grabi deja la o decizie. Fii foarte sincer cu tine: chiar vrei acel lucru asa cum e?

Citeste si: Horoscop financiar complet pentru decembrie 2017 si inceputul lui 2018

HOROSCOP FECIOARA – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

O zi de liniste, in care sa nu te gandesti la nimic din ceea ce a ramas neterminat, poate chiar din tot anul care a trecut, ti-ar face bine. Ba mai mult, detasat de stresul de zi cu zi, descoperi ce bine ai rezolvat unele lucruri, cat de descurcaret ai fost, cate stii sa faci, deci poti spune, cu bucurie, ca munca ta este plina de satisfactii.

Nu conteaza cat de mult ai muncit, cat de mari au fost eforturile ca sa ajungi aici, ci doar senzatia de implinire care te invaluie acum, la final. Se poate spune ca rasare soarele si pe strada ta, deci simte-te bine!

HOROSCOP BALANTA – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Privesti cu mult optimism catre etapele viitoare ale unui plan care evolueaza foarte bine. Ai suficiente motive sa astepti cu interes ce va urma si de aceea ai dori chiar sa mai grabesti un pic lucrurile, daca s-ar putea.

Profiti de fiecare stimulent bun care vine de la ceilalti, desi esti permanent constient ca nu ajungi usor acolo unde visezi acum cu ardoare, dar te inarmezi cu ambitie, cu rabdare, atat cat ai, si faci pasi repezi spre tinta care se intrevede undeva la orizont. Esti convins ca e tangibila, dar nu cat ai bate din palme.



HOROSCOP SCORPION – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Tu te simti bine, fara sa tii cont de nimic din ce se petrece in jurul tau. Si bine faci, pentru ca azi atragi alaturi de tine numai oameni obositi, nervosi, pesimisti care vor incerca sa-si elibereze necazurile pe umerii tai. Mai bine eviti astfel de medii, pentru ca tu ai o atitudine vesela, de parca nicio grija nu te-ar apasa.

La asemenea bucurie de a trai, ar fi pacat sa-ti strici buna dispozitie in medii in care planeaza supararile, lipsurile, stresul, boala. Pleaca din preajma celor tristi cat mai repede sau molipseste-i tu pe ei!



HOROSCOP SAGETATOR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Desi esti obosit din cauza programului arhi-incarcat din ultima vreme, esti nevoit sa te concentrezi asupra unei sarcini noi. Pentru ca e pe placul tau, practic te vei dedica ei, pentru ca intotdeauna iti plac noile provocari si spui oricand prezent noutatilor.

Mai greu va fi sa te intorci la treburile lasate deoparte pentru a face loc noutatii, dar daca tot s-a ivit ceva atat de incitant, merita sa duci la capat, fara sa te gandesti cate altele asteapta la rand in agenda ta plina. Nu spui nu lucrurilor complet noi, chiar daca nu-ti vezi capul de treburi.



HOROSCOP CAPRICORN – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Esti blocat intr-o situatie nu tocmai placuta si te cuprinde tristetea, pesimismul, neputinta. Nu te grabi sa actionezi acum, sub imperiul acestor emotii negative, ci asteapta sa se mai clarifice orizontul. Dupa ce trece starea aceasta negativa, vei gandi la rece, pentru ca acum esti mult prea afectat emotional ca sa intelegi situatia corect.

Dupa ce te vei linisti, dupa ce vei respira din nou liber, vei incepe sa descoperi si solutii, si oameni de la care poti cere ajutor si cai noi de evolutie, dar acum, cu nodul in gat, e greu de crezut ca le poti observa. E timpul sa ierti, sa uiti si sa astepti vremuri mai bune fara sa actionezi.



HOROSCOP VARSATOR – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Increderea sta la baza oricarei actiuni in care te implici astazi. Chiar daca nu esti tu initiatorul ei, te alaturi cuiva care deja e direct implicat deoarece te-a convins ca directia in care merge este solida si profitabila. Mergeti mai departe umar la umar, investind in mod echitabil resursele pe care le detine fiecare.

Tu stii ceva, celalalt stie altceva, si puneti la un loc aceasta investitie pentru rezultate de care veti beneficia deopotriva la final. Nu are rost sa privesti la tovarasul tau cu suspiciune sau teama, pentru ca totul va merge bine cat fiecare are incredere totala in cel de alaturi.



HOROSCOP PESTI – Horoscopesti zilnic? Vino aici!

Totul se invata in viata, nimeni nu s-a nascut invatat, ca atare nu pune la suflet judecatile care mai vin de la unii. S-ar putea sa nici nu fie judecati sau critici, asa cum ai fi tentat sa le cataloghezi, ci lectii de viata care, candva, isi vor arata utilitatea.

Acum esti un pic nemultumit de tonul cu care iti sunt predate aceste lectii, dar ai putintica rabdare sa se sedimenteze materia tocmai predata. In viitor, vei multumi pentru informatiile primite, ca atare priveste-i cu toleranta si bucurie pe cei care, aparent, iti vorbesc de sus. Le vei da dreptate si va veni o zi cand vei preda mai departe ce ai invatat.



Acest horoscop este oferit de acvaria.com