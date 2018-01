HOROSCOP – Duminică, 21 ianuarie 2018

HOROSCOP Nativii din fecioară nu trebuie să pretindă lucruri imposibile de la partenerul lor, ci să-l privească cu realism. Săgetătorii își dau seama că ei sunt cei care spun nu abundenței de ocazii bune care îi înconjoară. Iată ce le-au rezervat astrele celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Daca nu ai gasit inca o cale de exprimare a propriei creativitati si care sa iti aduca si satisfactie, caut-o astazi si mai atent. Ai putea primi azi o idee excelenta care, daca va fi pusa in practica urgent, s-ar putea sa genereze un cumul de elemente de bun augur care, toate la un loc, ar putea crea ceea ce tu numesti fericire.

Daca esti un artist prin ceea ce faci, indiferent de domeniul pe care il practici, cauta sa arati lumii produsul creatiei tale, ceea ce iese din mainile sau din mintea ta, pentru ca reactiile venite de la ceilalti s-ar putea sa te stimuleze sa practici mai intens aceasta arta de acum inainte.

Nu te teme nici de pareri, nici de critici, nici de judecati de valoare: daca tu esti fericit cand faci asta, satisfactia ta conteaza cel mai mult!

HOROSCOP TAUR

Trebuie sa te ocupi de un aspect care nu-ti face nicio placere, dar de care nu poti scapa, ca atare taci si suporti situatia asa cum e. Considera-l un sacrificiu necesar pentru a-ti asigura mai apoi o evolutie fara probleme.

Orice inceput poate fi mai dificil, asa cum simti si tu aceasta zi, dar va veni momentul cand vei aprecia forta ta de sacrificiu de acum si efectele acestui compromis se vor arata intr-o lumina optimista. Sa nu te sperii de eventuale surprize neplacute picate din senin, deci lasa superstitiile!



HOROSCOP GEMENI

Nu judeca pripit situatia prin care treci, pentru ca mai sunt inca unele etape de parcurs pana ajungi la un nivel mai limpede, pe care sa-l poti intelege corect. Mai asteapta, lucrurile sunt inca intr-o continua schimbare, nu se poate spune ca a atins nivelul maxim de la care poti extrage o concluzie.

Mai ai rabdare, nu te avanta in analize retroactive si nici in planuri de viitor, cat timp mai e inca loc de multe modificari ale traseului. Mergi mai departe, sa vezi incotro duce acest drum, dar nu te grabi sa exprimi o parere. Nu ar fi decat o concluzie intermediara!

HOROSCOP RAC

Atatea planuri marete te motiveaza, dar te si epuizeaza la un moment dat, ca atare revino un pic cu picioarele pe pamant ca sa te odihnesti. Unii spun ca parca ai trai prin stele, ca visezi cu ochii deschisi, ca nu se poate vorbi cu tine cat timp esti concentrat numai la telurile tale cele mai inalte.

Ai tot dreptul sa visezi pana departe, dar nu cumva scapi din vedere lucrurile imediate, cele mai apropiate? Ia o pauza din atatea proiecte megalomanice, si ocupa-te si de fleacurile banale de zi cu zi, ca altfel se aduna prea multe si te vor coplesi intr-o zi.

Nu e o rusine sa-ti asumi sarcini marunte, ca mersul la piata, bucataria sau curatenie, doar pentru ca tu visezi lucruri de dimensiuni galactice! Le poti face pe amandoua: si banalul, si colosalul!

HOROSCOP LEU

De multe ori, cele mai frumoase opere de arta se nasc din suferinta, din tristete, in momentele in care inima artistului plange. Acelasi lucru poti face si tu astazi, pentru ca te apasa o povara pe suflet, plangi surd in sinea ta pentru o pierdere sau un esec, dar daca transpui aceasta durere intr-o forma de creatie, vei fi uimit sa vezi ce iese!

E forma ta de a concentra energia pe care ai fi consuma-o in lacrimi si suspine, intr-o creatie artistica demna de mandrie. Nu e o rusine sa suferi, asa e, dar e minunat sa si poti scrie ceea ce simti, sa pui pe clape ceea ce te doare sau sa pictezi in tonurile inimii tale. Asa vei depasi cel mai usor momentul…

HOROSCOP FECIOARA

Nu pretinde lucruri imposibile de la partenerul tau, ci priveste-l cu realism. Renunta la sperante absurde, la vise desarte, la iluzii de perfectiune, pentru ca stii si tu ca nu sunt posibile. Mai bine te implici in relatie cu ceea ce esti, acceptandu-l pe cel din fata ta asa cum este, cunoscandu-va foarte bine unul pe altul, cu defecte si calitati, deopotriva.

Daca traiesti intr-un basm frumos, cu printi si printese, intr-o zi te vei trezi din vis si iti vei da seama in ce turn de fildes ai stat captiv. Priveste iubirea cu ochii larg deschisi, privindu-va unul pe altul intr-o oglinda foarte clara si sincera.

HOROSCOP BALANTA

In mediul tau obisnuit, in care toate pareau asezate pe un teren banal si linistit, apare astazi o situatie neprevazuta care-ti da peste cap tot calmul. E o veste cu efect fulgerator, care cere din partea ta o reactie foarte prompta. Nu ai timp de gandire si nici de actiune, ci trebuie sa fii pe faza pentru a interveni rapid.

Te poti trezi cu tot felul de evenimente nedorite: defectiuni ale aparatelor electrocasnice, cum ar fi un scurt circuit, o plata neprevazuta si mare care consuma intr-o clipa banii pusi deoparte cu greu luni de zile, o boala picata din senin cand credeai ca ti-e mai bine, deci cam asa se traduce atmosfera acestei zile: lucruri care cad din senin fara preaviz si care iti strica tie planurile.

HOROSCOP SCORPION

Mai lasa si tu de la tine, nu mai trece in revista, la nesfarsit, acele lucruri din trecut care nu au iesit chiar asa cum ai fi dorit. Sunt momente in care, ca sa treci pe un nivel mai bun, e nevoie sa abandonezi balastul care nu-ti mai trebuie, si acelasi lucru trebuie sa faci si tu azi.

Tot carand dupa tine un bagaj inutil si greu, practic iti tai tot elanul. Iarta, uita, inchide capitolul care nu mai are nici un rol in povestea ta si gandeste-te la urmatorul episod din viata ta. Esti in fata unui nou inceput, dar trebuie sa intri in aceasta noua etapa complet eliberat de temeri, amintiri sau regrete.

HOROSCOP SAGETATOR

Tu esti cel care spune nu abundentei de ocazii bune care te inconjoara. Probabil ti-ai fixat gandul asupra unui unic simbol care pentru tine ar insemna fericirea si daca acela nu vine inca la tine, ai tendinta sa spui ca nu ai nimic. Or, a avea ceva nu inseamna neaparat sa ai doar acel lucru de care ti-ai legat tu toate sperantele.

Deschide-te spre alte oportunitati, spre alte directii, spre alte motive de fericire, nu astepta miracole doar dintr-o singura directie. Ai infinite resurse de bucurie si succes la indemana, traiesti intr-un univers al posibilitatilor, dar ca sa beneficiezi de efectele lor nenumarate, trebuie sa le primesti cu bratele deschise! Spune da abundentei de solutii!

HOROSCOP CAPRICORN

Nu te gandi cu dispret sau cu o atitudine de perpetuu nemultumit la lucrurile bune pe care le ai, pentru ca, daca te-ai raporta un pic la cei care nu au ceea ce detii tu acum, ti-ai da seama cat de norocos esti.

Apropie-te de cei care nu au avut aceeasi soarta fericita ca a ta, pentru ca sigur, prin comparatie, iti vei da seama cat de bogat esti, si ofera-le ceva din cea ce ai. Ca e preaplinul sau din putinul tau, te vei simti de o mie de ori mai fericit sa poti vedea pe cineva care chiar sufera de lipsuri majore ca a primit ceva de la tine.

Daruieste, ofera, dedica-te sincer celor suferinzi, pentru ca ceea ce primesti inapoi din asemenea gesturi conteaza mai mult decat toate lucrurile materiale de care ai parte zi de zi.

HOROSCOP VARSATOR

Esti foarte multumit de relatia de cuplu, pentru ca te simti ocrotit, linistit, avand alaturi un om pe care te poti baza. Chiar daca nu sentimentele primeaza acum intre voi, ci alte valori care dau consistenta si stabilitate relatiei, pui mare pret pe comunicarea dintre voi.

Atat timp cat aveti ceva in comun pentru care va aduceti contributia in mod egal, lucrurile vor evolua foarte bine intre voi. Esti sigur de fidelitatea si loialitatea partenerului.



HOROSCOP PESTI

Nu tot ce auzi este neaparat si adevarat, ca atare inainte de a pune in practica unele sfaturi, verifica-le! Poate la originea celor auzite sta o utopie, ceva ce nu ti se potriveste tie sau nici macar nu e verificat, de aceea e bine sa citesti mai mult, din mai multe directii.

Cea mai demna sursa de informatie e lectura, deci pune mana pe carte, cauta prin biblioteca, cauta acel paragraf care descrie cel mai corect situatia in care te afli. E foarte posibil ca pe parcursul citirii unei carti sa ai un fel de revelatie, sa spui fericit evrika si sa iei masuri imediate pentru a remedia o situatie care nu ducea in directia cea mai buna.

Nu cumva mergi pe o pista falsa? Documentarea din carti demne de respect e calea spre intelepciune. Ca atare, cand nu esti sigur de ceva, citeste din surse sigure!



