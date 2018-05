HOROSCOP – Duminica, 20 mai 2018

HOROSCOP Pentru Fecioare urmeaza o perioada buna pe toate planurile si trebuie sa invete sa profite de asta. Varsatorii nu se pot bucura de un eveniment important din viata lor din cauza anturajului.

HOROSCOP BERBEC

Retrage-te un pic din galagia din jurul tau, pentru ca altfel nu vei putea auzi sfaturile pe care ti le transmite intuitia. Esti persoana care isi aduna cel mai bine gandurile in liniste deplina, in izolare perfecta, ca atare gaseste macar cateva clipe in care sa stai doar tu cu tine insuti.

Iti vei recapata echilibrul interior in acel moment de meditatie, de reculegere, de discutie cu eul tau interior, pentru ca de acolo vor veni la suprafata idei sau solutii la problemele cu care te confrunti in viata de zi cu zi, dar pe care, stresat si captiv in mijlocul emotiilor negative, nu le poti auzi. Permiteti o oaza de liniste doar pentru tine!

HOROSCOP TAUR

Ai invatat multe de la viata si fiecare zi iti ofera noi si noi lectii folositoare care mai pun o caramida puternica la edificiul care se ridica in tine cu fiecare an care se adauga la varsta pe care o porti pe umeri. Ai devenit mai intelept si ai ocazia sa arati cat de matur esti, cat de serios privesti lucrurile, cat de limpede intelegi realitatea in care traiesti.

Ai invatat ca nu poti evolua luandu-l doar pe nu in brate, ci spunand cat mai des si cat mai multa convingere da in fata oricaror experiente. Asa il consolidezi pe cel pe care-l construiesti in tine insuti zi de zi, devenind un exemplu de seriozitate in ochii altora.

HOROSCOP GEMENI

Uneori nu e nevoie de schimbari majore pentru a porni pe o alta cale, ci, putin cate putin, poti schimba in fiecare zi cate ceva la cel care esti sau la ceea ce faci pana ajungi la nivelul cel mai bun. E ca si cum ai slefui in fiecare zi o piatra dura. La prima vedere pare imposibil de sculptat, dar urmand un proces indelungat de cizelare, intr-o zi vei ajunge la capodopera pe care o poti prezenta lumii cu mandrie.

Asa si tu: aduna zi de zi cate ceva nou la bagajul de experiente pentru a deveni cel de maine, de luna viitoare, de anul viitor, dar totul depinde de rabdarea si perseverenta de a trece prin acest proces zi de zi, fara intrerupere.

HOROSCOP RAC

In sfarsit ai si tu parte de o zi banala, in sensul bun al cuvantului, in care nu se intampla nimic iesit din comun, dar iti place grozav aceasta atmosfera tihnita. Asa te poti ocupa de o multime de fleacuri acumulate pe o lunga lista de sarcini pe care ai tot amanat-o. A venit vremea sa le iei pe toate la rand si, desi sunt neinsemnate ca importanta, te vei simti foarte bine ca le-ai sters de pe lista una cate una.

Familia joaca un rol major in rezolvarea acestor sarcini, deci nu incerca sa le faci de unul singur, ci atrage-i si pe ei in activitatile cotidiene. Sunt ajutoare de incredere!

HOROSCOP LEU

Uneori e bine sa te retragi din lumina reflectoarelor si sa-ti oferi o clipa de meditatie smerita, in care sa te apleci asupra nevoilor tale cele mai ascunse. Vei descoperi ca ai scapat din vedere cateva puncte nevralgice pe care le-ai tot ascuns sub pres, dar, mai devreme sau mai tarziu, ele trebuiau sa iasa la lumina. Asculta-ti vocea interioara care are ceva sa-ti transmita!

Opreste-te un pic din iuresul cotidian si adu-ti aminte de suferintele tale interioare, de ranile ramase deschise in inima ta, pentru ca ai nevoie de aceasta intoarcere spre sinele tau cel mai profund. Dandu-i putina atentie, te vei elibera de o povara pe care o tot cari cu tine de atata timp.

HOROSCOP FECIOARA

Chiar daca unele vise nu s-au implinit atunci cand ai vrut tu, ele nu inseamna ca s-au destramat si nu mai exista, ci isi asteapta randul pentru a se materializa in alte vremuri. Adu-ti aminte de planurile pe care le-ai abandonat candva, in momente in care nu erau intrunite conditiile optime ca ele sa devina realitate si readu-le la lumina.

Ajunge doar sa le mai treci din cand in cand in revista pentru a-ti aduce aminte de ele. Intre timp, ai mai acumulat ani, experienta si informatii care ar putea fi folosite in scopul pierdut pe parcurs, si, intr-o zi, vei ajunge acolo unde visezi! Daca n-a mers acum un an sau doi, poate merge mult mai bine acum!

Citeste si:

HOROSCOP BALANTA

Tinerii si varstnicii se pot aduna la un loc pentru un schimb reciproc avantajos de informatii si experiente. Cel matur nu poate spune ca nu are nimic de invatat de la cel foarte tanar, deci fiecare ar trebui sa plece urechea la ce are celalalt de spus. Azi vei face si tu parte dintr-una din aceste tabere (ori copilul, ori maturul) si vei incheia ziua cu un sentiment de implinire, de satisfactie deplina ca ai mai aflat ceva util ca ai mai facut un pas inainte si te-ai imbogatit intelectual sau sufleteste.

Ia legatura cu cineva aflati la distanta mare de ani fata de tine, pentru ca amandoi aveti numai de castigat.

HOROSCOP SCORPION

Te trezesti ca dintr-un vis, descoperind ca ai alergat pana acum dupa o himera. Iluzia a pus stapanire pe mintea si inima ta si ai trait intr-o poveste frumoasa, dar care nu avea nicio legatura cu realitatea. E timpul sa deschizi ochii si urechile si sa accepti adevarul asa cum e el, chiar daca frumusetea iluziei se destrama cu aceasta ocazie.

Pentru o fire rationala ca tine, chiar e de preferat sa dea piept direct cu realitatea decat sa ramana blocat intr-un balon de sapun care, odata si-odata, tot s-ar fi spart. Revii cu picioarele pe pamant in cel mai transant mod, dar e spre binele tau.

HOROSCOP SAGETATOR

In loc sa ai parte de o zi linistita, departe de conflicte, iata ca motive de cearta apar peste tot, de parca unii uita ca disputele nu au ce cauta in atmosfera de weekend. Nu ai parte de companioni prea veseli, unii tensioneaza totul cu modul lor otravit de a privi lucrurile. Nimic nu le convine, totul merge pe dos, totul e motiv de critica si de suparare, si, in asemenea atmosfera, cum sa incepi tu sa le vorbesti de lucruri frumoase?

Te vor lua si pe tine in vizor, incat nu scapi fara un perdaf, meritat sau nu. Fa abstractie de astfel de oameni!

HOROSCOP CAPRICORN

Ca sa pornesti un proiect nou la care visezi si in care vei investi imense resurse creatoare, mai intai trebuie sa eliberezi locul, de aceea nu te apuca de altceva cat timp tu mai ai unele restante pe rol. Ia-le doar pe ele in vizor, scapa de datoriile vechi si apoi vei fi complet liber pentru o noua provocare.

Normal ca acum te preocupa mai mult ceea ce vrei sa pornesti, decat rutina lucrurilor care se apropie de final, dar nu vei da randament intr-un proiect nou daca duci deja dupa tine un bagaj de treburi neterminate. Elibereaza-te deci!

HOROSCOP VARSATOR

Nu stii sa te bucuri pe deplin de un eveniment deosebit numai din cauza anturajului in care ai nimerit. Esti inconjurat de oameni pesimisti, care privesc spre anul care vine cu teama, si, mai influentabil fiind, aproape ca aluneci si tu pe aceeasi panta.

Tu ai avea suficiente motive sa razi si sa te simti bine, dar parca nu-ti vine sa te bucuri cand cei din jurul tau discuta numai despre probleme si lipsuri. Prefa-te ca nu-i auzi si asa ziua ta va fi perfecta!

HOROSCOP PESTI

Ai trecut nu demult printr-o situatie nedorita care te-a pus in fata unui esec. Azi descoperi ca si acel esec a avut un rost, pentru ca ai invatat ceva din toate si acum stii exact ce ai de facut pentru a evita astfel de momente.

Esti mai rabdator, mai tolerant, dar – mai ales – mai prevazator si nu te mai arunci asa inainte fara a-ti lua masuri de precautie. Nu ai fost atent inainte si de aceea ai esuat, dar acum ai devenit mai intelept.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com