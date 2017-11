HOROSCOP – Duminică, 19 noiembrie 2017

HOROSCOP A iubi înseamnă și a ierta, ca atare balanțele realizează că ar trebui să omită ceea ce nu le convine la partenerul lor. Așteptarea nativilor din scorpion a luat sfârșit deoarece se poate spune că au ajuns, finalmente, în fața unui vis împlinit! Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Ai norocul sa treci prin spatii aglomerate care, de obicei, te-ar fi deranjat, dar nu si azi, pentru ca acolo ai ocazia de a intalni exact acele persoane de care ai nevoie. Ele iti ofera sfaturile potrivite, solutiile salvatoare, informatiile corecte care vor rezolva o serie de probleme cu care te confrunti in prezent.

Nu fugi de lume, intra in contact cu oameni cat mai diferiti, pentru ca aceasta varietate de idei si de opinii se va dovedi a fi raspunsul potrivit la marile tale intrebari existentiale. De la astfel de oameni ai multe de invatat, chiar daca par a fi pareri contradictorii.

HOROSCOP TAUR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Vestea pe care o primesti azi te pune pe ganduri si te dezarmeaza, pentru ca suna cu totul altfel decat te asteptai. Pe moment, ai tendinta de a aluneca spre depresie si tristete, dar dupa un scurt ragaz in care treci in revista cele auzite, iti readuni fortele si pornesti pe o alta cale.

E mai bine sa renunti acum la un plan care se dovedeste a fi nerentabil, care nu duce nicaieri, pentru ca sigur ai tu si un plan de rezerva in maneca. Pune-l imediat in aplicare si nu insista sa mai resuscitezi un plan fara sorti de izbanda!

HOROSCOP GEMENI – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Nu esti in apele tale, se vede ca te macina niste griji carora nu le mai dai de capat, dar daca ai fi atent, ai primi de la cineva drag din preajma ta exact sfatul de care ai nevoie.

Daca esti incapatanat si iti tot plangi singur de mila, s-ar putea sa respingi exact cele mai de pret indrumari care vin de la oameni care au trecut prin situatii similare si stiu exact ce trebuie facut in problema in care acum esti tu implicat. Ridica privirea din pamant si priveste cu incredere la cel care este acolo sa te sustina!

HOROSCOP RAC – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Intuitia ta e ascutita, multa lume o apreciaza, deoarece reusesti sa presimti imediat daca in spatele unui aspect se afla pericole, riscuri sau minciuni. Esti pus si azi in fata unei situatii cu doua fete si reusesti sa descoperi la timp ce se ascunde in spatele unor aparente inselatoare, astfel incat sa nu cazi in plasa nimanui.

Treci ca prin urechile acului de o situatie cu grad mare de risc: o persoana cu caracter cel putin dubios incearca sa te atraga. Ai noroc cu aceasta voce interioara care te trage de maneca la timp!

HOROSCOP LEU – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Arunca o privire inapoi pentru ca ai scapat din vedere o datorie abandonata care iti cere acum sa te ocupi urgent si de ea. Ai ignorat unele restante, ai tot amanat un anumit plan pana ce l-ai trecut complet pe linie moarta, dar azi e timpul sa rezolvi si acele aspecte uitate.

Nu poti trece la etapele urmatoare ale unor proiecte daca nu lasi locul curat in urma ta, deci opreste-te din elan si vezi ce ai uitat cu voie sau fara voie printre amintiri. Repara, redreseaza, reaseaza lucrurile in ordine si abia dupa aceea te poti gandi la viitor, la noutati, la pasii urmatori.

HOROSCOP FECIOARA – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Iubirea este la cote maxime cu marea sansa de a cuceri pe cel care ti-a furat inima. Pune-te mai bine in valoare, imbraca-te, aranjeaza-te si iesi la vanatoare, pentru ca detii toate armele necesare seductiei. Ce-i drept, e valabila si reciproca, in sensul ca azi ti-ar putea atrage cineva special atentia si sa te trezesti maine indragostit lulea!

Orice eveniment dedicat sufletului, pe de o parte, sau spiritului, pe de alta parte, sunt potrivite starii de bine care te cuprinde azi incat ai putea spune ca descoperi in jur cel putin un motiv de euforie!

HOROSCOP BALANTA – Kristale.ro – Doar cristale naturale

A iubi inseamna si a ierta, ca atare mai trece si tu cu vederea ceea ce nu-i convine la partenerul tau. Nu are rost sa va priviti unul pe altul ca si cum v-ati reprosa cine stie ce greseli, pentru ca mai apar si momente sensibile in orice poveste de dragoste.

Vei vedea ca motivul care v-a suparat pe voi doi e de-a dreptul banal si, candva, privind inapoi, veti rade de naivitatea de care ati dat dovada. Totul e sa nu lasi orgoliile sa ia decizii aici, ci adu-ti aminte ca iubirea cere si toleranta, si acceptare, si supunere, si tacere uneori. Apeleaza la ele cu incredere si momentul fragil din cuplu trece repede,



HOROSCOP SCORPION – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Asteptarea ta a luat sfarsit deoarece se poate spune ca ai ajuns, finalmente, in fata unui vis implinit! Totul se termina cu bine, poate chiar asa cum ai dorit si de aceea ai toate motivele sa fii mandru de tot ce ai realizat pana acum.

Poate mai e loc de ultimele retusuri inainte de a pune punctul final, deci profita de aceasta zi pentru a trece in revista etapele parcurse, punctele slabe, succesele. Nu spune totusi nimanui de realizarea ta pana ce nu devine deja un fapt concret pentru care poti baga mana in foc.



HOROSCOP SAGETATOR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Iei o decizie definitiva care arata cat de ferm poti fi atunci cand ai un scop de atins. Nimeni nu te poate opri din alegerea facuta si bine faci, pentru ca sensul cel nou spre care esti gata sa pornesti de acum, se va dovedi a fi benefic pentru tine.

E nevoie de curaj, asa e, dar esti convins ca ceea ce te asteapta la capatul acestui nou drum e potrivit asteptarilor tale. E timpul deci sa spui adio unei etape care se incheie acum in urma ta, sa inchizi acel capitol cu lectiile invatate si concluziile trase, si apoi sa inceapa un alt episod, mult mai animat si mai plin de actiune, si care te va implini. Esti gata sa spui stop si, apoi, cu alt tonus, start!

HOROSCOP CAPRICORN – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Copiii sunt in centrul atentiei, astazi, si te dedici lor cu bucurie, cu optimism, pentru ca ei sunt minunea vietii tale. Cei mici te acapareaza cu veselia lor si reusesti sa uiti si tu de orice griji specifice varstei si te cobori cumva la nivelul lor, bucurandu-te de vremea de afara, de desene animate, de jocuri si distractii adecvate varstei lor.

In fond, si tu mai ai un suflet de copil care mai cere uneori sa fie lasat liber! Daca inca nu ai copii, discutiile pe care le ai cu partenerul pot gravita mai mult in jurul acestui subiect, sau, ca prin minune, chiar afli azi ca urmeaza sa devii parinte! Joaca-te un pic cu lucrurile care iti fac placere!

HOROSCOP VARSATOR – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Nimic nu poate fi mai frumos azi decat o petrecere, o reuniune de familie, timpul liber in compania celor dragi. Se aude sunet de distractie, muzica, motiv de a bea ceva, si te simti bine in compania celor care te inconjoara cu simpatie si afectiune.

Daca printre cei din preajma ta se afla si omul pe care il iubesti, ziua va fi perfecta, pentru ca inima ta va avea motive clare de fericire si veselie. Daca nimeni nu te invita undeva, fa tu mobilizare generala, pentru ca si altii au chef sa se destinda.

HOROSCOP PESTI – Kristale.ro – Doar cristale naturale

Felul in care te judeca unii are efecte nefaste asupra starii tale generale, de parca ai simti sagetile lor ca pe niste atacuri psihice asupra persoanei tale. Nu te mai gandi la ce spune lumea, care oricum va fi nedreapta, ci vezi-ti de drumul tau.

Cat timp tu esti convins ca ceea ce faci e corect, benefic, si nu creeaza nimanui vreun prejudiciu, inseamna ca esti pe drumul cel bun. Unii arunca etichete si vini injuste asupra altora, iar tu poti intra in colimatorul lor fara sa meriti asta, dar incearca sa nu tii cont de ce auzi in jurul tau despre tine. Teama ca te-ar putea afecta cumva face mai mult rau decat efectele criticilor lor asupra ta!

Acest horoscop este oferit de acvaria.ro