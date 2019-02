HOROSCOP – Duminica, 17 februarie 2019

HOROSCOP O amintire din trecut are efecte negative asupra Gemenilor. Ar trebui sa invete sa se detasez. Afla si tu ce iti rezerva astrele.

HOROSCOP BERBEC

Daca te inconjori de oameni negativisti sau pesimisti, fii sigur ca te vor influenta si pe tine in mare masura, ca atare ziua depinde enorm de anturajul in care nimeresti. Unii te vor monopoliza cu problemele lor nesfarsite, altii te vor folosi ca umar de plans sau ureche de ascultat, dar trebuie sa ai curajul sa iesi din aceste medii si sa nu te lasi coplesit de energiile lor negative. Ai si tu destule probleme, ca sa le mai iei pe umerii tai pe ale altora, deci invata sa mai spui nu la astfel de situatii care nu iti fac bine.

HOROSCOP TAUR

Atmosfera e perfecta in jurul tau, probabil tu esti motorul tuturor actiunilor interesante de astazi si reusesti sa-i tii aproape si pe altii cu interese similare. Parca e chiar loc de petrece, pentru ca lumea are chef de distractie, se simte bine si poate chiar se iveste o ocazie de a sarbatori un eveniment care bucura pe toata lumea. Este o zi lejera, ca de vacanta, in care nimic nu te ingrijoreaza, nu vezi nimic negru in preajma ta si ii molipsesti si pe altii cu aceasta stare de buna dispozitie binefacatoare.

HOROSCOP GEMENI

Nu te poti debarasa de o amintire urata din trecut care are inca efecte negative asupra ta. Ar fi trebuit sa uiti demult acele momente triste, dar tu continui sa te tii de acea situatie neplacuta pe care o porti in memorie ca pe o pata neagra a vietii tale. S-ar putea sa se iveasca acum ocazia de a repara greseala, de a sterge aceasta pata din amintirea sau de pe reputatia ta, dar de tine depinde ce eforturi faci pentru a da totul uitarii. E vremea sa uiti, sa ierti, sa repari, sa recunosti greseala si sa mergi mai departe eliberat.

HOROSCOP RAC

Rareori esti atat de optimist si de entuziast, dar te afli intr-un moment al anumitor planuri care te motiveaza la maxim. Ai convingerea ca toate merg ca pe roate, ca inaintezi repede si bine spre ceea ce ti-ai propus, iar la originea acestei evolutii excelente se afla nimic altceva decat increderea ca totul va fi bine. Toate lucrurile se aseaza acolo unde trebuie, atunci cand trebuie, semn ca esti sustinut pe toate planurile ca scopul tau sa fie atins mult mai repede, deci mentine acest ritm alert si mai ales acest tonus ridicat, pentru ca succesul visat e din ce in ce mai aproape. Gandeste pozitiv si continua!

HOROSCOP LEU

Adu-ti aminte cat de bine ai rezolvat, candva, o problema si repeta reteta de succes de atunci. Daca o metoda a fost deja verificata si a dat roade, de ce sa nu o folosesti iar si iar cu aceleasi rezultate? Spiritul tau intreprinzator isi va lasa amprenta pe orice activitate in care e nevoie de munca, de efort, de concentrare, de organizare, iar azi ai toate resursele necesare unei reusite depline. Tot ce iese azi din mainile tale e demn de lauda, deci nu sta pe margine, nu lasa comoditatea sa te copleseasca, pentru ca e o zi cu energie ridicata ce merita valorificata din belsug. Pe ce pui tu mana se transforma in aur, deci hai, la treaba!

HOROSCOP FECIOARA

Un mic dracusor te imboldeste sa spui lucruri care nu te caracterizeaza si pe care s-ar putea sa le regreti mai tarziu. Rezista acestei ispite negative, pentru ca nu e genul tau sa fii rautacios sau sa arunci vorbe grele in spatele altora, fara sa le merite. Poti descoperi efectele nefaste ale interventiei unui inamic asupra ta si, in loc sa ierti si sa tolerezi, asa cum faci de obicei, esti gata sa intorci armele. Poate vei avea castig de cauza, in cele din urma, pentru ca te prinde intr-un moment agresiv in care iti canalizezi toata energia spre un singur scop: razbunarea.

HOROSCOP BALANTA

Te supara mult atitudinea recalcitranta a unui prieten care e pus pe harta si ridica tonul la oricine. Nu meriti tu asemenea tratament, cand te porti cu el calm si prietenos, dar din pacate nu ai parte de tovarasi de discutie prea amabili. Nervozitatea se resimte in orice gest, in orice cuvant, incat presimti ca se vor declansa animozitati grave, ca atare cel mai bine ar fi sa nu torni gaz pe foc, ci sa incerci sa taci si sa suporti pe cat posibil, chiar daca nu esti genul, cu speranta ca tacerea ta va dezamorsa bomba!

HOROSCOP SCORPION

Vestea care apare azi prin intermediul unui amic are un efect mobilizator asupra ta si te stimuleaza sa te apuci serios de o activitate noua, cu un consum imens de energie, dar ai toate resursele necesare pentru a inainta in forta. Nu numai ca isi place ceea ce faci, dar te pune foarte bine in evidenta, deoarece te folosesti de trasaturile tale specifice, de ceea ce stii tu mai bine sa faci. Rareori ai ocazii atat de bune de a te afirma, de a valorifica propria zestre nativa, deci fa un pas in fata si arata cine esti!

HOROSCOP SAGETATOR

Esti mai timid si nu reusesti sa exprimi tot ceea ce simti, indiferent ca e vorba de iubire, de teama sau de nemultumiri. Le tii in tine, ceea ce creeaza o stare de tensiune ce ti se reflecta pe chip. Numai persoana iubita simte ca se petrece ceva cu tine si incearca sa se apropie mai mult de inima ta, aratandu-ti astfel ca-i pasa ce ai. Tu nu vrei totusi sa-l impovarezi cu problemele tale, preferand sa le duci singur in spate. Fa un efort sa-ti descatusezi inima si sa dai afara ceea ce te macina: te vei simti mult mai bine!

HOROSCOP CAPRICORN

Calmul care se lasa peste un plan este dat peste cap de o surpriza neplacuta care arunca in aer tot ce ai construit pana acum. Tie iti plac lucrurile clare, bine stabilite, or, o situatie ca aceasta te destabilizeaza complet. Va fi greu pentru tine sa-ti recapeti calmul, oricata rabdare si toleranta ai avea, pentru ca vestea picata din senin e greu de acceptat si mai ales greu de tinut sub control. Fii pregatit si pentru rasturnari majore de situatie, pentru ca acestea pot aparea chiar si in cele mai organizate si stabile proiecte, obligandu-te sa intervii prompt pentru a reechilibra totul.

HOROSCOP VARSATOR

Tu esti azi un fel de punte intre doua dimensiuni diferite, intre cer si pamant, intre divin si uman, pentru ca reusesti sa te concentrezi cel mai usor in orice situatie cu diferente si extreme majore. Tu poti sa faci fata cu brio pe oricare din aceste dimensiuni, pentru ca ai o conexiune cu totul speciala si cu realitatea, cu ce se petrece concret in jurul tau, dar si cu energiile inalte, spirituale, celeste, de unde iti parvin azi cele mai interesante informatii si indrumari. Asculti ce-ti transmite divinul din tine si apoi transpui in practica, dar se poate si invers: ce iti doresti sa se intample aici pe pamant vine de sus! Canalul de comunicare e deschis in ambele directii!

HOROSCOP PESTI

Apa are pentru tine, azi, o semnificatie aparte, de acolo iti extragi tu energia, linistea, bucuria, sau de acolo vine sanatatea, ca atare acorda mai multa atentie elementului apa in tot ce te inconjoara. Daca ai vreun lac in apropierea orasului in care stai, trage o fuga acolo cu masina si petrece cateva minute pe malul lui, privind si respirand, pentru ca efectele psihice vor fi de-a dreptul miraculoase. Si o vizita la spa sau la piscina sau oriunde ai de a face cu purificarea prin apa ti s-ar potrivi de minune. Dar daca nu ai alte variante la dispozitie, ajunge sa te cufunzi la finalul zilei sub dus si sa iti imaginezi ca acea apa te purifica in profunzime si odata cu ea se duc la vale toate grijile. Incearca!

