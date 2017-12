HOROSCOP – Duminică, 17 decembrie 2017

HOROSCOP Demult nativii din rac nu s-au mai simțit atât de bine, atât de fericiți, dornici de aventură și de distracție. În inima scorpionilor s-a infiltrat o speranță nouă, dar pe care le este teamă să o declare cu voce tare si altora. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Un conflict de zilele trecute revine azi mult mai usor la normal caci, cuprinsi cumva de spiritul relaxant de weekend, fiecare parte implicata se arata dispusa sa renunte la orgolii.

Este vremea compromisurilor, a negocierilor, in care si tu si celalalt mai treceti cu vederea unele aspecte si va aratati deschisi sa iertati si sa uitati. Unele dispute nici nu-si mai au rostul, pentru ca provin din diferente de gusturi absolut firesti, dar in care fiecare o tine pe a lui. Nu si azi!

HOROSCOP TAUR

Ideile pe care le prezinti celor din fata ta sunt imediat acceptate de cei care te asculta, pentru ca vii cu argumente logice, cu explicatii detaliate, si toata lumea intelege exact ce vrei sa spui.

Foloseste-te de atuurile tale din domeniul comunicarii si pune-ti in valoare inteligenta, pentru ca de acolo, din mintea ta, vin azi cele mai bune solutii de care au si altii nevoie.

Propunerile pe care le expui, caile pe care pe propui sunt imbratisate cu incredere de cei care iti sunt alaturi, pentru ca ei nu gasesc, momentan, alte solutii. Exprima-ti punctul de vedere cu vehementa si incredere, pentru ca ai cu ce te lauda!

HOROSCOP GEMENI

Nu te crampona de obstacolul minor care te tine acum pe loc, ci mai cere sfaturi, suna un prieten, aduna-ti grupul de sustinere, pentru ca solutiile apar din aceasta consultare reciproca.

Ideile tale, combinate cu ale celor din jur, vor duce la deblocarea situatiei si totul va merge din nou ca uns pe o linie ascendenta. Hopurile sunt inerente in orice plan important, mai ales cand sunt atat de multe capete luminate la un loc, dar din schimbul permanent si sincer de opinii se nasc si solutiile salvatoare.

HOROSCOP RAC

Demult nu te-ai mai simtit atat de bine, atat de fericit, dornic de aventura si de distractie. Poate iubirea e cea care te entuziasmeaza asa sau iti aduci aminte sa fii copil si lasi sa iasa la iveala toata energia pe care o tineai blocata din timiditate sau din cauza stresului.

Azi dai impresia ca nu mai tii cont de nimic, ca ai lasat deoparte orice retineri, pentru ca sansa de a te simti bine nu apare la tot pasul. Rupe-te de propriile limite si comporta-te ca si cum tu ai fi centrul universului!



HOROSCOP LEU

Iesi in lume, du-te unde vezi cu ochii, pentru ca cel mai minunat lucru de care poti avea azi parte e aerul proaspat! O drumetie prin imprejurimi, o zi petrecuta afara, o calatorie cu masina, chiar si fara o tinta anume, pot avea efecte relaxante asupra psihicului tau.

Lasa orice treaba deoparte, nu te mai gandi la nimic din ceea ce te asteapta acasa, scoate-ti familia la aer. Va veti intoarce cu totii acasa intremati, incarcati de energie pozitiva, si cu o pofta grozava de mancare si de distractie. Semn ca exact de asta iti era tie cel mai dor: de un pic de aer curat.

HOROSCOP FECIOARA

Nu pune la suflet sfaturile superioare venite de la o persoana a carui experienta o admiri si o recunosti, numai ca el nu prea stie sa fie delicat. Spune lucrurilor pe nume, cu cifre si date clare, cu argumente si rationamente logice, fara a apela prea mult la ceea ce transmite inima, or tu receptezi totul prin prisma emotiilor.

Nici unul nu trebuie sa respinga pozitia celuilalt, de vreme ce sunteti croiti pe calapoade atat de diferite. Priveste cu un fel de inocenta naiva ce are el sa-ti transmita si daca va vedea ca nu intelegi sau nu le iei prea in serios, va schimba cumva tonul lectiei sale, spunandu-ti ce e de facut ca unui elev la inceput de curs.

HOROSCOP BALANTA

E o placere sa te bucuri cat mai mult timp de linistea din jurul tau, deci nu-ti dori sa treaca acest moment de tihna, chiar aveai nevoie de o pauza si pentru ca nu se intampla nimic, se poate spune ca e o zi pe placul tau.

Chiar daca pari pasiv si dezinteresat de tot ce se petrece in jur, este exact atmosfera pe care o doreai, pentru ca asa te poti odihni un pic, te detasezi de griji si probleme, si gasesti starea necesara unei analize la rece a situatiei in care te afli. Profita cat mai mult de calmul instalat!



HOROSCOP SCORPION

In inima ta s-a infiltrat o speranta noua, dar pe care ti-e teama sa o declari cu voce tare si altora. O marturisire de acest fel ar scoate la iveala latura ta sensibila, or in situatia de fata nu e in avantajul tau sa arati ca ai si tu slabiciunile tale. Mai bine tii totul secret, doar pentru tine, si cand va veni momentul potrivit, vei recunoaste ce simti.

Sunt lucruri intime, taine personale pe care, din discretie si prudenta, ar fi mai bine sa le tii sub control, ca sa nu se foloseasca altii de ele.



HOROSCOP SAGETATOR

E o placere sa petreci azi cat mai mult timp in locuri in care se aduna multa lume, pentru ca intri usor in vorba cu oricine. Dai dovada de sociabilitate, de comunicativitate, de o capacitate de adaptare in orice mediu, chiar si printre persoane complet necunoscute.

Asta pentru ca ai norocul de a intalni oameni cu care te poti intelege usor, care asculta ce ai tu de spus si sunt de acord cu tine, deci asta trebuie sa cauti, spatii unde stii ca poti intalni oameni cu care ai o oarecare afinitate, oameni care iti seamana din anumite puncte de vedere. A gasi un punct comun e cheia succesului in orice conversatie.

HOROSCOP CAPRICORN

Daca dai acum startul unei actiuni indraznete, sub imperiul nerabdarii si ai impulsivitatii, vei dori si rezultate imediate, or nimic nu se cladeste peste noapte.

Da, important e si tonusul cu care dai startul acestei actiuni, dar incearca sa-ti dozezi mai bine eforturile, ca nu cumva sa-ti pierzi interesul si entuziasmul acesta de inceput cand vei descoperi ca totusi e cale lunga pana departe. Educa-ti rabdarea, demonstreaza ca te-ai maturizat si nu te comporta ca un copil care vrea o jucarie, acum, imediat!

Vei ajunge acolo, fii sigur de asta, deci mentine acest elan creator pana la capat, dar constient ca e o actiune care necesita rabdare si evolutie lenta.

HOROSCOP VARSATOR

Mintea ta e motorul principal al tuturor actiunilor interesante de astazi. Ideile tale vin ca pe banda rulanta, pentru ca esti foarte stimulat mental.

De fapt, stai exceptional la capitolul asociatii de idei, pentru ca fiecare idee naste alta si alta si tot asa, incat aceasta zi ar fi excelenta daca ai folosi-o in acest scop: pentru strategii, pentru proiecte la nivel teoretic, pentru a gasi solutii inteligente, pentru ca mintea ta merge brici!

Una din ideile care se naste azi va pune stapanire pe tine si te va stimula intr-atat de mult incat vei porni intr-o directie incitanta care va avea rezultate imediate.



HOROSCOP PESTI

Nimic nu e vesnic, deci asteapta-te ca un proiect cu care te-ai obisnuit de mai multa vreme sa se termine curand. Azi deja intrevezi capatul acestui drum si consideri ca e un final bun, cu rezultate concrete, vizibile, bine meritate.

Daca mai poti rezolva ceva acum, pe ultima suta de metri, grabeste-te, dar daca esti multumit de ceea ce ai construit, extrage concluzia finala si pregateste-te sa-i pui punct. Un final e de fapt sansa unui alt inceput, dupa aceea, dar bucura-te o vreme de ceea ce ai obtinut deja.



