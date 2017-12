HOROSCOP – Duminică, 10 decembrie 2017

HOROSCOP Ca sa ajungă cel la care visează sa devină într-o zi, nativii din gemeni trebuie să pornească într-o călătorie. Leii trbuie să caute un pic în adancul lor ca să descopere artistul din ei. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

HOROSCOP BERBEC

Sursa cea mai puternica de energie pozitiva pentru tine, acum, e familia. De acolo primesti toate resursele de care ai nevoie: si iubire, si sustinere, si optimism, si bucurie, cam tot ce ai nevoie pentru o viata armonioasa si implinita. Familia este in centrul universului intotdeauna, dar azi parca se petrece ceva si mai deosebit!

Ocupa-te si tu mai mult de cei dragi, pentru ca orice sursa de energie trebuie si ea alimentata, nu-i asa? Daca ei te incarca pe tine de atatea lucruri minunate, la fel trebuie sa oferi si tu inapoi. Schimbul de energie pozitiva este sustinut reciproc si fiecare se bucura astfel de darurile celuilalt.



HOROSCOP TAUR

Nu le poti controla chiar pe toate in viata, ca atare evenimentele care se anunta la orizont vin ca un tavalug spre tine, nu te poti opune lor. Lasa garda jos si accepta lucrurile asa cum vin, pentru ca ar putea fi mult mai bune decat ai putea tu crede.

Stii prea bine ca nu esti cel mai bun la luat decizii si, daca ai vrea sa le asezi pe toate la locul lor cu atata rigurozitate, s-ar putea sa nu iasa chiar asa cum visezi. Schimbarile care se anunta vor fi mai bune decat crezi, deci lasa-le sa se manifeste, da-le voie sa se instaleze in viata ta, cu incredere deplina ca sunt in avantajul tau. Accepta noutatea!

HOROSCOP GEMENI

Ca sa ajungi cel la care visezi sa devii intr-o zi, trebuie sa pornesti intr-o calatorie. Destinatia poate nu e inca foarte precisa, stii doar ca exista un traseu de parcurs pana acolo. Esti dispus sa pornesti in aceasta calatorie cu interes, cu dorinta de e evolua, de a deveni mai bun, totul e sa ai curajul sa iei bilet la trenul cel mai adecvat pentru dorintele tale.

Trenul e deja in gara? Atunci e si mai bine, semn ca ti-ai stabilit deja un parcurs si nu mai e nevoie decat sa pleci la drum. Lasa-te purtat de calatoria in sine, pentru ca fiecare statie, fiecare halta, fiecare schimbare de macaz are rostul sau, dar, cat timp esti in acel tren, fii convins ca esti pe drumul cel mai bun spre o transformare majora.



HOROSCOP RAC

Te-ai gandit vreodata sa scrii? Daca deja faci asta, felicitari, inseamna ca-ti urmezi pasiunea interioara si merita s-o dezvolti si mai mult, s-o duci mai departe, pentru ca ai resurse imense de creativitate si inspiratie. Dar daca nu ai avut pana acum preocupari din zona scrisului, trebuie sa incepi de undeva.

De la o scrisoare pe care sa ti-o scrii tie si eventual sa ti-o trimiti tot sie, in care sa-ti exprimi dorintele, visele, scopurile, si vei avea surprize: nu numai ca ti se vor lega usor cuvintele, dar parca si transpare o scanteie de talent pe acolo.

Poate fi un moment uimitor sa (re)descoperi placerea scrisului, de la cel mai mic text… pana la cea mai minunata opera. Totul e sa pui mana pe condei, cum s-ar spune.



HOROSCOP LEU

Cauta un pic in adancul tau ca sa descoperi artistul din tine. Se stie ca esti una dintre cele mai creative zodii, asta e adevarat, dar au fost momente cand nu ai lasat simtul tau artistic sa te domine.

Ai o existenta in care vrei sa te bazezi pe lucruri mai solide, mai palpabile, considerand arta un hobby de vacanta, dar vine un moment in care exact aceasta latura a sufletului tau cere sa se manifeste mai intens.

Indiferent spre ce iti canalizezi azi creativitatea, vei descoperi o reala satisfactie si iti vei da seama ca viata ta nu are nici un rost daca nu te exprimi artistic. Incearca sa valorifici mai mult aceste daruri!

HOROSCOP FECIOARA

In loc sa te retragi in lumea ta si sa porti o eticheta de inadaptabil, mai bine ai cere ajutor pentru a te putea integra in acel mediu in care nu ai fost primit asa cum ai fi dorit. Poate in sinea ta ai dori sa fii si tu ca ceilalti, unul de-al lor, dar daca te retragi cu buna stiinta si respingi orice invitatie de a te alatura, fii sigur ca vei ramane tot pe margine.

Nu esti cu nimic mai deosebit de ceilalti, te poti integra perfect in acel mediu, dar momentan ai impresia ca ei sunt cei care te dau pe tine la o parte. Nici vorba de asa ceva? Exista cineva in ace spaiu care inelege prin ce treci si te-ar putea indruma sa te apropii si sa te simti printre ei ca acasa.

HOROSCOP BALANTA

Asa cum te porti tu cu ceilalti, asa vei primi si din partea lor, ca atare, ori de cate ori intri azi in contact cu cineva, gandeste-te la impresia pe care o lasi despre tine. Vei primi exact ceea ce oferi, nimic mai mult, nimic mai putin, deci nu judeca pe cineva daca nu vrei sa fii judecat, nu critica daca tu nu faci fata criticilor.

Poarta-te cu ceilalti exact asa cum ai dori ca ei sa se poarte cu tine si ai sa vezi ca orice animozitate anterioara dispare ca prin farmec. Esti zodia care empatizeaza cel mai usor cu oamenii, oricat de diferiti ar fi, ca atare vei reusi imediat sa te pui in pantofii celui cu care discuti, ca sa va daruiti unul altuia doar gesturi armonioase.



HOROSCOP SCORPION

Fii linistit, nu cere permanent actiune si noutate, pentru ca nu au de unde sa apara chiar tot timpul. Uneori intri intr-o zona mai terna, mai monotona, in care nu se mai modifica nimic, dar e absolut normal sa apara si perioade mai calme.

E ca o perioada de sedimentare a aspectelor anterioare ca apoi, dupa ce vei extrage concluzia cea mai potrivita pentru cel invatate, sa pui in practica tot ce ai acumulat.

Ai rabdare, azi nu se mai intampla nimic palpitant, asa cum iti place, dar poti sta linistit, cu convingerea ca si acest ragaz face parte din procesul de schimbare inceput candva. Nu poti alerga tot timpul: mai ai nevoie si de respiro!



HOROSCOP SAGETATOR

Familia te inconjoara cu multa caldura si incredere, pentru ca asteapta de la tine un anumit gest. Trebuie sa-ti iei inima in dinti si sa dai startul unei actiuni de care vor beneficia toti ai casei, la urma urmei, dar greul deciziei cade pe umerii tai.

Totusi, bucuria cu care te privesc ceilalti si stimulentele sincere care vin din partea lor sunt exact sursa de energie pozitiva de care ai nevoie pentru a analiza situatia limpede si corect si, apoi, pentru a lua decizia cea buna, ce va lucra in avantajul tuturor celor dragi. Daca ai vedea din partea lor rezerve, nu ai mai avea acelasi curaj.



HOROSCOP CAPRICORN

Atitudinea ostila cu care te trateaza unii te deranjeaza profund, ba chiar te jigneste, pentru ca nu meriti tu asemenea comportament nepoliticos. Chiar daca cei din anturaj nu sunt in apele lor, nu trebuie sa otraveasca atmosfera cu raceala, critici sau taceri enervante.

Cand nu ai cu cine coopera, e si normal sa te simti in plus pe langa astfel de oameni, incat vei prefera sa te retragi in carapacea ta decat sa mai faci eforturi sa-i inviti pe ceilalti la dialog. Daca vezi ca ti se raspunde de fiecare data monosilabic si rautacios, ignora astfel de oameni, altfel iti vor strica si tie tot cheful.



HOROSCOP VARSATOR

Ideile care se nasc acum in mintea ta te vor duce foarte repede la niste rezultate demne de toata lauda, ca atare scoate-le la lumina si pune-le in aplicare imediat. Cu cat pornesti mai entuziast si mai optimist, cu atat roadele se vor arata mai repede.

Imagineaza-ti ca afacerea pe care vrei s-o pornesti acum e abia la faza de samanta, dar numai de tine depinde cum o sadesti, o ingrijesti si o dezvolti ca sa ajunga la revolta bogata in cel mai scurt timp. Totul e sa pornesti cu incredere si siguranta in succesul final, fara sa te gandesti la piedici. Fii sigur ca cele mai bune idei si solutii vin chiar din inima ta!

HOROSCOP PESTI

Tristetea s-a infiltrat in sufletul tau din cauza unor animozitati aparute in cuplu. Persoana iubita nu e pe aceeasi lungime de unda, ci priveste la relatia voastra cu oarecare raceala, neincredere, pesimism. Treceti, se pare, printr-un moment mai sensibil pentru iubirea voastra, tocmai de aceea trebuie sa dai dovada de imensa toleranta.

Lasa deoparte reprosurile, nu pune la index fiecare gest sau fiecare vorba care nu-ti place, si incearca sa-i accepti toanele trecatoare. Si tu le ai pe ale tale, deci trebuie sa gestionezi situatia cu tact si enorma intelegere! Va trece, dar momentan doare.



Acest horoscop este oferit de acvaria.com