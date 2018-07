HOROSCOP – Duminica, 08 iulie 2018

HOROSCOP Taurii au noroc la bani duminica. Pe langa sursa de venit pe care se pot baza, s-ar putea sa mai apara una. Pestii primesc si ei o veste buna.

HOROSCOP BERBEC

Iei taurul de coarne si spui foarte ferm: gata! Desi suna transant si te intrebi si tu daca ai facut bine, vei vedea ca cei din jur te sustin si aplauda curajul de care ai dat dovada, ceea ce iti inspira mai multa incredere ca ai facut ceea ce trebuia. Era nevoie de un astfel de moment in care sa pui punct odata pentru totdeauna unei situatii care nu-si mai avea rostul, iar de acum lucrurile vor reveni, incet-incet, la normal. Ca e o mutare dintr-un loc in care nu te simteai bine, ca e o despartire de o persoana care te facea sa suferi, dup acest gest orizonturile incep deja sa se limpezeasca pentru tine, semn ca ai facut ce era mai bine pentru tine!

HOROSCOP TAUR

Ai noroc la bani astazi, pentru ca, pe langa sursa ta principala de venit pe care te poti baza, s-ar putea sa mai apara una exact cand aveai mai mare nevoie de o infuzie de capital. Dar banii, desi au de unde sa vina, se si duc, pentru ca aceeasi bani ii ai deja programati pe caprarii pentru a face fata unei liste lungi de cheltuieli. Dar altceva e sa platesti facturile cand ai suficienti bani la dispozitie decat sa tragi de fiecare leut. Sentimentul de prosperitate care te cuprinde azi e benefic pentru a-ti decide corect toate afacerile, fara a dezechilibra deloc balanta. Banii vin, banii se duc, important e ca echilibrul se mentine.

HOROSCOP GEMENI

Ai pus punct unei actiuni, dar te indoiesti asupra deciziei luate. Gata, nu o mai poti schimba, nu mai are rost sa analizezi retroactiv totul, ci sa-ti asumi decizia luata. E un final de drum care te face acum sa regandesti totul, sa privesti inapoi, sa regreti alegerile facute, dar, pentru ca decizia e deja luata si nu mai poate fi schimbata, ar fi bine sa o accepti ca atare si sa accepti drumul ales. Ai mereu senzatia ca ar mai fi existat si alte solutii, ca se putea face si altfel, dar e prea tarziu sa mai schimbi ceva, deci mergi mai departe in sensul ales de tine, fara a mai privi inapoi!

HOROSCOP RAC

Ai starea si timpul potrivit pentru a analiza un pic ce ai de facut in perioada urmatoare. Desi rezultatul te cam sperie, inainte de a deveni nervos si a-ti sari tandara, analizeaza un pic si gravitatea acestor aspecte, nu doar numarul lor. Daca le asezi pe toate pe o lista, da, par multe, dar daca le-ai lua la bani marunti, ti-ai da seama ca sunt chestiuni minore. Multe si marunte, la urma urmei, incat ar fi de ajuns un efort suplimentar de vointa si ai sterge dintr-o data cateva puncte de pe lista ta. Nu te ingrijora ca s-au acumulat atatea, ci ia-le pe rand, una cate una, pentru ca sunt usoare si scapi repede de ele.

HOROSCOP LEU

Iti dedici energia relatiei de iubire, care inseamna totul pentru tine in acest moment. Nimic nu ti se pare mai frumos decat sa fii alaturi de cel drag clipa de clipa, sa faceti totul impreuna, sa discutati permanent despre tot ce va inconjoara, punand mai mult accent pe dialog. Va completati perfect unul pe altul si il iubesti parca si mai mult cand vezi cat de mult se implica in viata ta, cat de mult il preocupa soarta ta. Acelasi lucru faci si tu pentru jumatatea ta, pentru ca o consideri perfecta pentru tine, asa cum e. Schimbul de vorbe dulci, de angajamente, de declaratii de iubire te face fericit!

HOROSCOP FECIOARA

Ai nevoie de liniste, ca atare iesi din mediul galagios in care te afli si refugiaza-te intr-un spatiu unde poti fi doar tu cu tine insuti. Ca iti cauti linistea in cele sfinte sau spirituale, ca te retragi in lumea ta pentru a te odihni sau a citi ceva, ca doar iti permiti cateva clipe de relaxare in care sa nu mai auzi de nimeni si nimic, toate acesta au un efect excelent asupra organismului tau. Iti recapeti, incet, echilibrul interior, constient ca, daca ramai captiv intr-o zona negativa, agresiva si stresanta, vei deveni si tu la fel, deci cauta-ti undeva tihna personala!

HOROSCOP BALANTA

Cel mai pretios lucru pe care il descoperi azi cu alti ochi e prietenia, pentru ca vei vedea cati oameni tin cu adevarat la tine. Vei fi uimit sa descoperi semne de prietenie si la persoane carora nici nu le acordai prea multa atentie inainte, ceea ce ar trebui sa-ti schimbe atitudinea fata de ei. Uneori, cei mai buni prieteni nu sunt cei pe care ii numeai tu asa, ci oameni care au stat in banca lor si au asteptat ca tu sa-i descoperi. Ceea ce au unii de oferit azi pentru tine e un semn clar de prietenie sincera si adevarata, ca atare ar fi bine sa-i privesti altfel de acum inainte. S-ar putea naste o relatie reciproca foarte frumoasa si armonioasa daca va apropiati mai mult, caci prietenia voastra se bazeaza pe gestul de a darui si de a primi absolut dezinteresat si sincer.

HOROSCOP SCORPION

Fii pregatit pentru o noua aventura! Dar ca sa poti incepe ceva nou, in primul rand trebuie sa te asiguri ca ai lasat locul complet curat in urma. opreste-te un pic si priveste inapoi, la etapele care se apropie de final, ca sa te asiguri ca nu ai lasat nimic nerezolvat. La un final de capitol, trebuie sa te eliberezi de resentimente, de regrete, de amintiri neplacute, pentru ca dupa ce iti eliberezi sufletul de emotii negative, vei fi pregatit pentru o renastere. Lasa tot ce te-a deranjat in urma, inchide acel capitol pentru totdeauna, acceptand faptul ca din toate acestea ai mai invatat ceva util pentru tine.

HOROSCOP SAGETATOR

Nu mai tine in tine la nesfarsit frustrari si nemultumiri acumulate in timp, pentru ca devii un fel de oala sub presiune care la un moment dat s-ar putea sa explodeze. Incepe de pe acum sa dai drumul, putin cate putin, la supara, ca sa te eliberezi de starea de nervozitate si stres care devine periculoasa pentru unul ca tine. Tu tolerezi multe de obicei, dar acum simti ca nu mai rezisti mult si vei rabufni. Cauta o cale de a elibera aceste emotii negative, dar nu in directia care te irita, ci in cu totul alt sens. Daca esti nervos la serviciu sau daca lucrurile merg prost acasa, elibereaza-te in alta parte, ca pe un sac de box, dar intr-o directie care nu deranjeaza pe altii. Nici nu-ti reprima emotiile negative, dar nici nu le elibera pe cine nu merita acest tratament.

HOROSCOP CAPRICORN

Nu te supara pe lucrurile care merg greoi in viata ta acum, pentru ca ele nu anunta deloc o problema. Dimpotriva, ceea ce pare acum mai dificil sau mai trist pentru tine, s-ar putea sa fie avanpremiera unor evenimente fericite. Totul e exact invers decat pare, ca atare asculta ce-ti transmite eul interior, pentru ca el iti transmite cum sa tratezi situatia de fata. Daca tu sari in sus de bucurie si intuitia iti spune s-o lasi mai moale, ca nu e chiar motiv de fericire, tine cont de avertismentele ei. Dar si viceversa: daca tu te temi si de umbra ta si spui la tot pasul ca n-o sa iasa nimic, desi ceva din interior iti zice ca va fi bine, si asta trebuie sa asculti, pentru ca lucrurile sunt altfel decat se vad. Sunt asa cum le simti!

HOROSCOP VARSATOR

Nu te simti prea bine acasa, ceva nu este in regula pentru a avea un week-end desavarsit, dar daca ai fi atent, ti-ai da seama ca nu decorul e de vina, nici compania celor dragi, ci chiar tu! Tu esti mai obosit, mai apatic, mai lipsit de vlaga si atitudinea ta se reflecta in atmosfera pe care o creezi in jurul tau. Incearca sa lasi deoparte toate grijile si nemultumirile de peste saptamana si sa descoperi in jurul tau un element oricat de mic care sa merite un zambet. De la o scanteie minora se poate genera apoi o intreaga serie de momente placute care vor risipi atmosfera sumbra si apasatoare din casa ta. Bucura-te de orele petrecute acasa!

HOROSCOP PESTI

Vestile care vin au efecte excelente asupra ta, pentru ca te stimuleaza sa pornesti o directie noua ce poate avea urmari profitabile. Ca e vorba de o discutie despre afaceri, de o intrevedere cu scopul unei tranzactii viitoare sau citesti o carte ce-ti deschide noi sensuri in activitatile care te preocupa, daca vei pune in aplicare ceea ce afli acum, vei merge mult mai repede spre un scop cat se poate de promitator. Ai curajul sa investesti resursele de care dispui din belsug, fara sa te temi de efecte, iar resursele tale cele mai pretioase acum sunt: timpul personal, mintea si mainile tale. Pune-le la treaba si vei avea numai de castigat!

