Horoscop de weekend 3-4 septembrie 2022. Zodia Berbec pleaca la drum lung, iar zodia Gemeni primeste o lectie karmica

Horoscop de weekend 3-4 septembrie 2022. Vezi ce te asteapta la final de saptamana pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete pentru aceste zile, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o perioada intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Vrei sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Horoscop de weekend 3-4 septembrie 2022. Zodia Berbec pleaca la drum lung

Berbec

Urmeaza doua zile in care petreci majoritatea timpului pe drumuri. Apar discutii importante legate de niste bani, o mostenire sau o casa. Trebuie sa rezolvi niste probleme mai vechi din familie.

Taur

Ai parte de o intalnire extrem de importanta, care ti-ar putea schimba viata. Trebuie sa pui in aplicare cele mai bune tehnici de convingere pentru ca rezultatul sa fie unul in favoarea ta.

Gemeni

Nu ai procedat corect intr-o situatie de la locul de munca in trecut, iar acum gestul de atunci se poate intoarce impotriva ta. Astrele iti dau o lectie karmica extrem de utila.

Rac

Horoscop de weekend 3-4 septembrie 2022. Ai ramas in urma cu niste responsabilitati legate de locul de munca, dar reusesti sa recuperezi cu succes zilele acestea.

Leu

Este un final de saptamana plin de distractie si de voie buna. Apare la un moment dat un eveniment mai putin placut, dar treci peste el rapid, cu zambetul pe buze.

Fecioara

Incerci sa termini niste planuri legate de un proiect personal. Fie o afacere, fie o investitie semnificativa. Ai nevoie totusi de ajutorul cuiva priceput ca sa o scoti la capat.

Citeste si: Horoscop septembrie 2022. Trei zodii vor avea parte de succes pe plan profesional. Schimbari majore pentru acesti nativi

Zodia Gemeni primeste o lectie karmica

Balanta

Iti iei o pauza de la tot si petreci mai mult timp cu tine si cu gandurile tale. Esti la o rascruce de drumuri, atat in cariera, cat si in viata de familie.

Scorpion

Horoscop de weekend 3-4 septembrie 2022. Te cauta o persoana din trecut, dar care nu a stiut sa te aprecieze la adevarata ta valoare la acel moment.

Sagetator

Treburile casei iti cam ocupa tot timpul zilele acestea. Dar simti si ca te ajuta, pentru ca haosul din jur parca iti incalceste si gandurile. Ordinea si disciplina te ajuta sa te concentrezi mai bine.

Capricorn

Un prieten pe care il credeai foarte bun te tradeaza. Insa, apare in viata ta un ajutor nesperat de la o alta persoana, pe care nu ai fi vazut-o vreodata capabila sa iti ofere sprijinul moral.

Varsator

Faci niste schimbari prin locuinta, cumperi electrocasnice sau poate faci o sedinta prelungita de cumparaturi. Te bucuri de experienta, chiar daca este obositoare.

Pesti

Horoscop de weekend 3-4 septembrie 2022. Ti-ai mai reincarcat cat de cat bateriile zilele trecute, dar nu pica in extrema cealalta acum. Incearca sa te odihnesti si sa nu tragi prea tare de tine cand nu mai poti.