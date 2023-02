Horoscop de weekend 18-19 februarie 2023. Zodia Rac se odihneste, iar zodia Fecioara primeste bani

Horoscop de weekend 18-19 februarie 2023. Vezi ce te asteapta in aceste zile pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o zi intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Esti curios sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Berbec

Vei avea parte de un week-end destul de agitat. Te pregatesti sa pleci intr-o calatorie ivita in ultimul moment si nu ai nimic pregatit. Vei avea ceva de alergat zilele astea, dar va merita tot efortul.

Taur

Cineva iti face o surpriza si vine, neanuntat, in vizita. Parca nu era cel mai bun moment… Aveai deja un program destul de incarcat, insa musafirul se va dovedi extrem de flexibil si adaptabil, asa ca nu ai de ce sa iti faci probleme.

Gemeni

Ai ocazia sa cunosti niste persoane de care ai auzit, dar nu ai reusit, pana acum, sa le intalnesti. Chiar daca nu te asteptai, vei constata ca aveti foarte multe in comun, asa ca subiectele de conversatie nu vor fi o problema.

Rac

In sfarsit doua zile libere pentru tine. Ai muncit incontiuu toata saptamana pentru a termina un proiect important si astazi poti rasufla usurat. Mai mult, prima obtinuta te ajuta sa-ti platesti cateva zile de vacanta.

Leu

Fii gata sa primesti invitati, caci vei avea casa plina de rude si prieteni. Desi, la final, vei fi epuizat, orele petrecute cu cei dragi au meritat din plin. Urmeaza o disputa in familie: cine pune casa in ordine dupa musafiri. Vezi cum negociezi…

Fecioara

Ti se ofera sansa sa mergi intr-o excursie cu prietenii, dar nu dispui de suma necesara. Te ajuta cineva din familie cu un „imprumut nerambursabil” pentru care, insa, vei avea cateva sarcini casnice de indeplinit. Nu sta pe ganduri, accepta imediat!

Balanta

Ai niste nemultumiri in relatia amoroasa, mici certuri intre indragostiti. Astfel de situatii se pot rezolva usor, cu conditia ca unul sa cedeze. Gandeste-te bine ce iti doresti, sa ai dreptate cu orice pret sau sa calmezi lucrurile. Mai bine, renunta la orgolii!

Scorpion

Incepi week-end -ul lejer, cu cafea si povesti prelungite pana spre pranz. Dupa amiaza, cand iti amintesti ca ai uitat sa faci ceva important, se precipita lucrurile. Daca te grabesti, vei avea timp sa rezolvi totul in ultimul moment, chiar daca seara vei cadea de oboseala.

Sagetator

Incapatanarea de care dai dovada ii agaseaza pe cei din jur. Nu lasi nimic de la tine cand vine vorba de programul pe care ti l-ai facut pentru week-end, orice ti s-ar propune. Risti sa strici planurile tuturor pentru un moft.

Capricorn

S-ar putea sa pleci intr-o calatorie destul de lunga, dar nu uita ca trebuie sa te si odihnesti pentru saptamana care urmeaza. Duminica seara e posibil sa ai o discutie in contradictoriu cu o ruda apropiata, dar te vei calma repede dupa ce vei vorbi cu o persoana mai in varsta, experimentata.

Varsator

Debordezi de energie, asa ca nu ar strica sa mergi la sala sau sa alergi putin prin parc. Duminica vei avea de facut un drum in afara orasului si te vei intoarce doar seara, tarziu. Ai grija la condus.

Pesti

E week-end dar nu ai timp de odihna si te gandesti mereu cum sa dai drumul proiectului la care visezi. Ai grija si la partenerul de viata, caci considera ca il neglijezi si are dreptate. Incearca sa te relaxezi macar cateva ore.

