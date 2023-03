Horoscop de weekend 11-12 martie 2023. Berbecii au succes in negocieri, iar Racii au noroc in dragoste

Horoscop de weekend 11-12 martie 2023. Vezi ce te asteapta la final de saptamana pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete pentru aceste zile, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o perioada intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Vrei sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Horoscop de weekend 11-12 martie 2023. Berbecii au succes in negocieri

Berbec – Nativii zodiei berbec vor avea partea de succes in negocieri. Puterea de influenta va va ajuta sa ii convingeti pe ceilalti sa inteleaga punctul dumneavoastra de vedere si sa va urmeze.

Taur – E momentul pentru sinceritate in relatia dumneavoastra, daca va doriti ca aceasta sa urmeze cursul firesc. Aveti de indreptat cateva greseli fata de partenerul dumneavoastra. Bazati-va pe instinctul dumneavoastra, dar nu va lasati orbit de iubire!

Gemeni – Partenerul tau are ganduri serioase cu tine. Astazi vei gasi din nou drumul catre stabilitate in viata ta emotionala. Ziua de astazi va poate aduce mult succes in domeniul negocierilor si puteti avea succes, daca va implicati mai mult si iesiti din zona de confort!

Rac – Daca esuezi in prima provocare, mai incearca. Sefii tai vor aprecia determinarea ta! Nu ezita nici sa abordezi persoana de care iti place. Astrele iti surad la capitolul dragoste. Totul depinde doar de tine.

Leu – Desi la munca lucrurile nu sunt roz, gasiti curajul de a trece peste barierele cotidiene si gasiti curajul de a continua. Nu va lasati intimidat, fiti meticulos si superiorii dumneavoastra va vor aprecia la adevarata dumneavoastra valoare.

Fecioara – Astazi reusesti sa descalcesti o situatie care creeaza de prea mult timp tensiune in viata ta. Desi problemele nu se lasa asteptate, gasesti tot timpul solutia pentru a impaca pe toata lumea si fara a pierde persoane dragi tie. Totul tine de a-ti pastra elanul.

Balanta – Esti determinat sa promovezi la locul de munca. Colegii iti pun piedica, insa tu reusesti sa treci peste fiecare obstacol. Nu te intrista daca nu reusesti imediat! Perseverenta este principalul tau atu!

Scorpion – Devii mai precaut cu finantele tale. Vei pune bani deoparte pentru planuri de viitor. Iti doresti foarte mult un obiect si daca faci pasii potriviti ti-l vei putea cumpara. Iei decizii care te vor ajuta sa faci investitii potrivite. Vei reusi sa cresti o afacere, daca mentii disciplina.

Sagetator – Te vezi nevoit sa anulezi intalnirile cu prietenii. Te-ai saturat de vorbe goale. Iti doresti ceva serios, real. Nu neaparat o relatie amoroasa, ci mai mult o prietenie adevara. Ai nevoie de timp pentru tine si de aceea astazi nu vei petrece prea mult timp in compania altora.

Capricorn – Preferi sa petreci timpul cu persoana iubita, decat sa iesi in oras la o cafea cu altcineva. Realizezi cine este langa tine cu adevarat si incepi sa inveti cum sa apreciezi acest lucru la adevarata sa valoare. Persoana de langa tine iti va fi recunoscatore pentru schimbarile pe care le vei face.

Varsator – Astazi vei trece peste o mare provocare. Curajul de care dai dovada astazi te va ajuta sa treci peste acea bariera pe care ai privit-o cu frica pana acum. Tine doar de tine si de spiritul tau de luptator sa reusesti.

Pesti – Astazi cotidianul nu reprezinta interes pentru tine. Preferi sa citesti un roman bun, sa bei un ceai cald si sa uiti de agitatia de afara. Nu vei fi productiv la birou, insa vei reusi sa intaresti relatiile cu colegii de munca. Vei avea parte de o zi linistita, fara incidente.

