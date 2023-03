Horoscop 9 martie 2023. Capricornii incep sa se pregateasca de nunta, iar Leii primesc oferte de joburi

Horoscop 9 martie 2023. Vezi ce te asteapta in aceasta zi pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o zi intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Esti curioasa sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Horoscop 9 martie 2023. Capricornii incep sa se pregateasca de nunta

BERBEC

E bine sa nu lasati sanatatea pe planul doi ca sa aveti putere de munca si sa va si distrati, dac-aveti ocazia, zilele astea. O sa-ncepeti lucruri noi care sa va stimuleze nevoia de afirmare, sa luptati pentru o functie sau o postura care sa atraga atentia unor oameni de valoare.

TAUR

Poate organizati o iesire cu prietenii pentru maine, poimaine intr-o zona de agrement, poate faceti un pic de sport, va vedeti si cu niste prieteni. Va puteti uni fortele ca sa aveti succes la un proiect de anvergura cu cele ale unor colaboratori care ofera succes garantat acolo unde se implica.

GEMENI

Se poate sa largiti cercul de prieteni si sa intrati intr-un alt grup cu care sa va duceti mai des pe la mondenitati. E posibil sa luati niste bani si sa faceti o tratatie dupa amiaza, iesiti cu ai vostri si cu prietenii sa va bucurati de ziua sfintilor mucenici.

RAC

Poate aflati o veste buna de la cineva care va cheama in alta localitate, in strainatate chiar si o sa va faceti timp sa va duceti. Poate vi se rasplateste, in sfarsit, o munca si o sa puteti cere si voi niste avantaje, sa va permiteti si alte lucruri, la care n-aveati acces, din cauza statutului.

LEU

Va puteti trezi cu o oferta de lucru si care sa v-aduca banii de care-aveti nevoie pentru un concediu reusit sau cateva iesiri la sfarsit de saptamana pe undeva. O sa faceti un bilant financiar sa vedeti daca v-ajung banii pentru o escapada turistica la sfarsit de saptamana si o sa-i intrebati si pe ai vostri ce-si doresc, sa alegeti impreuna.

FECIOARA

O veste buna legata de un drum, poate fi de interes profesional, ca sa va asociati cu niste oameni care pot sustine un proiect. Va reusesc initiativele care tin de sfera profesionala, si o sa avansati cu proiectele, sa va faceti cunoscuta maiestria, si sa fiti apreciati.

Leii primesc oferte de joburi

BALANTA

Va pregatiti de un eveniment festiv si o sa puneti in relatie foarte multi oameni ca sa iasa cu stralucire. O s-aveti parte de castiguri la serviciu, vi se mareste salariul, vi se incredinteaza un proiect de mare amploare si o sa va dati interesul sa iasa totul perfect.

SCORPION

Se poate sa faceti o achizitie pe bani multi si sa fie un adevarat cadou de Paste – poate fi o masina. Se pare c-o sa primiti o oferta de lucru si daca dati sfoara-n tara o sa nimeriti un sponsor cu dare de mana sa va duceti la capat demersurile de afaceri.

SAGETATOR

Poate vi se face un discount la cumparaturi si o sa va mai luati si alte lucruri de care-aveati nevoie voi si ai vostri. Poate o sa alegeti o activitate deconectanta care sa va decupleze de la stres si sa va faca mult mai creativi si exuberanti asa cum sunteti voi de obicei.

CAPRICORN

Va dati intalnire cu prietenii, la o cafea, poate organizati si o iesire la sfarsit de saptamana si o sa faceti strategii de week-end. Puneti la cale o nunta, un eveniment de proportii la care ati vrea sa va mai ajute si prietenii, rudele cu cate ceva si o sa vi se acorde suportul necesar.

VARSATOR

Va cauta cineva care vrea fie sa intrati intr-o relatie fie sa faceti mai mult, sa va implicati, ca s-o pastrati. Se poate s-alegeti o varianta inedita de relaxare, sa plecati pe undeva in afara tarii, sa practicati un sport neobisnuit si sa va bucurati de prezenta celor dragi.

PESTI

Poate aveti de gand sa faceti niste investitii si sa reamenajati interiorul locuintei ori o sa schimbati chiar si casa. O stare de efervescenta la voi, va bucurati de sosirea cuiva, primiti si vesti bune si o sa intrati intr-o combinatie parteneriala de afaceri.

