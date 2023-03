Horoscop 8 martie 2023. Surprize placute pentru trei zodii. Nativul care are parte de momente fierbinti

Horoscop 8 martie 2023. Vezi ce te asteapta in aceasta zi pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o zi intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Esti curioasa sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Citeste si: Trei zodii care vor fi singure in luna martie. Ce nativ se afla sub protectie divina

Horoscop 8 martie 2023. Surprize placute pentru trei zodii

Berbec – Este o zi excelenta pentru tine. Relatiile personale vor atinge un nou punct important in viata ta si ar fi bine sa continui pentru ca s-ar putea sa mearga exceptional de bine. Faptul ca esti sensibila si atenta cu cei din jurul tau, va fi recunoscut in sfarsit astazi. Asteapta-te la o zi cat mai frumoasa!

Taur – O atitudine egoista din partea ta nu va fi tolerata astazi, indiferent de circumstante. Nu te detasa de ceea ce vezi in jurul tau si de ceea ce simti pentru ca s-ar putea sa fii de mare ajutor pentru cineva care trece acum prin clipe grele. Nu cauta sa rezolvi toate problemele cuiva, ci mai degraba fii acolo pentru a-l sprijini ascultandu-l/o.

Horoscop 8 martie 2023. Gemeni – Astazi iti vei da seama ca cel mai mare adversar pe care il ai in viata esti tu si doar tu. Vei porni un proces de introspectie si vei afla multe lucruri utile pentru tine si pentru calea pe care vrei s-o iei. S-ar putea sa-ti aduci aminte si de toti oamenii importanti din viata ta si carora le datorezi ceva pentru cine esti azi, insa mai concentreaza-te si pe tine. Nu te neglija.

Rac – Nu-ti lasa energia pe care o ai astazi sa se disipe in aer. Profita de creativitatea crescuta si rezolva cateva probleme la munca pe care le aveti de foarte mult timp. Simtul tau de amuzament este extraordinar astazi, asa ca vei putea destinde tot biroul si iti vei face si prieteni noi prin atitudinea deschisa pe care o abordezi.

Leu – Al saselea simt isi face aparitia astazi la tine si este mai evident ca niciodata. Bazeaza-te pe instinctele tale si vei vedea ca va fi foarte usor sa te conectezi cu oricine pentru a ajunge la ceea ce-ti doresti. Nu incerca insa sa te indepartezi de plaja ta de valori si moralitati, intrucat s-ar putea sa intri pe un teren minat.

Horoscop 8 martie 2023. Fecioara – Ai nevoie de o pauza de la rutina si astazi este ziua in care trebuie sa faci treaba asta. Vei vedea cat de usor va fi sa iti pui gandurile si prioritatile in ordine, dupa ce scapi un pic de nebunia cotidianului. Ai nevoie si de odihna, asa ca incearca sa te relaxezi printr-o baie calda si un somn lung sau, de ce nu, un scurt concediu pentru un city break.

Citeste si: Zodii care au noroc in luna mai! Intorc banii cu lopata si se bucura ca au lumea la picioare!

Nativul care are parte de momente fierbinti

Balanta – Astazi este foarte important sa te feresti de drama si de barfele ocazionale. Este foarte important sa nu mai apleci urechea la toate susotelile si sa fii mai concentrata pe tine insuti. Vei vedea cat de bine iti va fi si cum te vei transforma intr-o persoana mai buna, daca vei scapa de stresul pe care ti-l creezi singura pentru ca te intereseaza ce crede lumea.

Scorpion – Nu incerca sa te mai vinzi ca fiind foarte puternica si capabila de orice pentru ca lumea va tinde sa vina de fiecare data la tine pentru ajutor si tot greul va cadea pe tine de fiecare data. Tu esti mai sensibila decat pari si-ti vei face doar mai mult rau, daca vei incerca sa rezolvi tu tot. Fii mai sincera si vei vedea ca nimic rau nu se va intampla.

Horoscop 8 martie 2023. Sagetator – Lucrurile vor merge de la sine astazi, cu foarte putin efort adaugat din partea ta. Chiar daca s-ar putea sa ai mici confruntari cu un coleg, nu te agasa prea mult pentru ca nu esti vinovata. S-a intamplat sa pici tu la mijloc. Incearca sa vezi ce poti face pentru a ajuta si pentru a scapa de aceasta situatie. Emotiile sunt la ele acasa si va trebui sa le faci fata.

Capricorn – Ziua de astazi ar trebui sa fie relaxata, linistita si plina de vesti bune. Nu ar trebui sa incerci sa fortezi nota si nici sa te strofoci prea tare pentru altii. Fa ceea ce ai de facut, apoi pune-ti castile si iesi la o plimbare. Profita de vremea frumoasa pentru a-ti face si cateva cumparaturi pentru acasa.

Varsator – Astazi iti doresti mai mult ca oricand sa fii in compania persoanei iubite si sa nu parasiti deloc casa si patul. Lasa-te purtata de val si nu-ti ascunde emotiile. Vei vedea cat de bine e sa fii deschisa si sincera cu partenerul tau. Viata e ca o poezie pentru tine astazi, asa ca profita de ea la maximum.

Horoscop 8 martie 2023. Pesti – Incearca sa te exprimi si prin alte cai. Cuvintele s-ar putea sa fie de prisos astazi. Daca iti pasa de cineva, ofera-i cu multa dragoste o imbratisare. S-ar putea sa-i prinda foarte bine. E un simtamant frumos, atunci cand poti comunica fara a vorbi. Gesturile pot deveni astazi aliatul tau in a incheia noi prietenii, care-ti vor fi de folos pe viitor.

Citeste si: Luna mai nu se anunta buna pentru ele! Zodii care se vor desparti in aceasta perioada