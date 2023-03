Horoscop 29 martie 2023. Gemenii isi calca pe orgoliu, in timp ce Racii isi pun gandurile in ordine

Horoscop 29 martie 2023. Vezi ce te asteapta in aceasta zi pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o zi intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Esti curioasa sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Horoscop 29 martie 2023. Gemenii isi calca pe orgoliu

Berbec – Ai fost extrem de ocupata in ultima vreme si ai depus un extra-efort la locul de munca, ca mai apoi sa iesi si cu prietenii in oras ca sa nu pierzi legatura cu ei. Somnul nu ti-a fost cel mai bun prieten, asa ca ar trebui sa te mai si relaxezi. Nu incerca sa te suprasoliciti pentru ca nu vei ajunge nicaieri in stilul asta.

Taur – Vei fi un pic mai sensibila astazi, iar asta se va reflecta in atentia pe care o vei acorda celor mai putin norocosi dintre noi. Nu-ti poti scoate din minte acea persoana pe care ai vazut-o cerand bani pe strada. Vrei sa ajuti, dar stii ca trebuie sa te concentrezi asupra a ceea ce ai de facut pentru tine. Te gasesti intr-un conflict cum n-ai mai trait in ultima vreme.

Gemeni – Vei fi nevoita sa-ti calci pe orgoliu astazi si lasi pe ceilalti sa faca ce vor ei astazi. Va fi un pic mai complicat pentru tine insa nu trebuie sa te chinui foarte mult pe aceasta tema. Las-o sa treaca de la sine si fii un jucator de echipa. Adu-ti cel mai bun aport si vei vedea ce usor va fi data viitoare sa fii tu pusa la carma echipei.

Rac – Astazi este o zi potrivita pentru a-ti pune gandurile in ordine. Nu ar trebui sa te gandesti la munca, ci sa actionezi suficient cat sa-ti faci treaba. Vrei sa te ingrijesti mai mult de tine si de bunastarea ta, iar asta nu poate insemna decat ca trebuie sa te izolezi un pic de nebunia cotidianului. Cuvantul de ordine pentru ziua de astazi este linistea.

Leu – Vei sustine o intalnire la tine acasa, dupa o zi aglomerata. Asta nu te va face decat sa fii pusa in priza si pentru dupa-amiaza pe care o voiai doar pentru tine. Chiar daca iti faceai griji ca ai facut o greseala in aceasta privinta, ar fi bine sa stii ca vei avea parte de o seara frumoasa alaturi de invitatii tai. Tot ce trebuie sa faci e sa nu exagerezi cu statul pana tarziu, altfel te vei simti obosita maine.

Fecioara – In ultima vreme ai cam citit povesti romantice si ai vazut mai multe filme in care protagonistii traiesc povesti de dragoste intense. Ei bine, asta s-ar putea datora faptului ca esti un pic indragostita. Daca esti intr-o relatie, atunci ar fi bine sa-i arati partenerului tau ca iti pasa foarte mult de ce aveti voi impreuna, iar daca nu esti atunci ar fi bine sa-ti gasesti pe cineva cu care ai face o echipa buna.

Racii isi pun gandurile in ordine

Balanta – Banii castigati din investitiile pe care le-ai facut in arta sau in alte domenii cu iz artistic, isi vor croi calea catre tine astazi, asa ca fii fericita. Ar fi bine sa stii, totusi, ca nu e indicat sa-i cheltuiesti. Cel mai bine ar fi sa-i reinvestesti si sa iti pastrezi echilibrul financiar din ceea ce faci la munca.

Scorpion – Ai avut un parcurs nu foarte fericit cu iubirea pana acum, insa asta e pe cale sa se schimbe. Totul tine de capacitatea ta de a lasa trecutul in urma si de a privi cu curaj in viitor. Un nou partener se arata la orizont si ceea ce se infiripa intre voi arata destul de promitator. Fii tu insuti si profita de experienta pe care ai acumulat-o pentru a nu mai face aceleasi greseli.

Sagetator – Nu este cea mai buna zi pentru tine din punct de vedere profesional, insa vei avea partea de tot ceea ce-ti doresti pe plan sentimental. Esti vioaie si fericita, chiar daca nu te afli intr-o relatie. Asta se poate datora si faptului ca ai muncit mult in ultima vreme si nu trebuie sa-ti faci griji pentru locul de munca. Bucura-te de viata si lasa-ti dorinta pentru nebunie sa te tina pe un norisor al fericirii.

Capricorn – Esti inconjurata de povesti de dragoste, de ciocolata si de flori. Tu stii ca aceste lucruri nu vor dura foarte mult, insa. Nu trebuie sa le strici fanteziile prietenelor tale. Lasa-le sa se bucure de momentele acestea si tu vezi-ti de lucrurile care au importanta pentru tine. Arata ca esti acolo pentru cei care conteaza, insa nu da sfaturi de viata necerute.

Varsator – Ti se pare ca ai ajuns intr-un punct in cariera ta unde esti foarte fericita. Intr-acelasi timp esti si foarte surprinsa, intrucat nu te asteptai sa ajungi la acest moment atat de repede. Tot ce ai ti se datoreaza tie, asa ca ar fi bine sa te relaxezi si sa te cinstesti pe tine insuti cu o dupa-amiaza fara griji si fara agende.

Pesti – Te vei concentra foarte mult pe partenerul tau si nevoile lui. Este normal sa faci acest lucru, intrucat ai vazut ca si el a fost alaturi de tine atunci cand ai avut nevoie. Chiar daca nu esti obisnuita sa acorzi atat de multa atentie, vei vedea ca te vei simti excelent cand ajutorul va fi apreciat. Mai mult, vei fi foarte fericita sa observi ca ati devenit deja o echipa greu de separat.

