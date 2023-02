Horoscop 28 februarie 2023. Zodia Taur face cumparaturi, iar zodia Sagetator isi recapata pofta de viata

Horoscop 28 februarie 2023. Vezi ce te asteapta in aceasta zi pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o zi intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Esti curioasa sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Citeste si: Zodii care au noroc in luna mai! Intorc banii cu lopata si se bucura ca au lumea la picioare!

Horoscop 28 februarie 2023. Zodia Taur face cumparaturi

Berbec

Numai de tine depinde cum repari o problema care te-a stresat prea mult in ultima perioada. Esti pe calea cea buna spre rezolvarea ei, dar inca nu poti depasi nervozitatea si irascibilitatea care s-au acumulat. Ai mare grija la energia pe care o canalizezi azi spre scopul propus, pentru ca nu reusesti sa-ti pastrezi calmul si poti spune sau face ceva impulsiv intr-un moment nepotrivit incat sa strici tot ce ai cladit pana acum. Calmeaza-te inainte de a face un pas mai departe!

Taur

Esti foarte preocupat de aspectul tau fizic, pentru ca nu ai o parere tocmai buna despre tine. Trebuie sa lucrezi mai mult la exterior, de aceea esti pregatit sa investesti timp si bani in ameliorarea lookului tau. Un prim pas ar fi sa umbli prin magazine si sa-ti innoiesti garderoba, dar te gandesti in acelasi timp si la o cura de slabire, la un abonament la sala, la o serie de tratamente cosmetice, pentru ca esti convins ca si imaginea conteaza in succesul tau deplin. Eforturile iti vor fi rasplatite cu un efect wow in ochii celor care vor vedea rezultatele, deci hai, da-i bataie!

Gemeni

Nu te gandi la ce va spune lumea daca tu te exprimi intr-o maniera diferita decat restul! Ai tot dreptul sa fii original, sa fii altfel, unic in felul tau! Ceea ce te diferentiaza astazi clar de restul lumii e propria ta spiritualitate. Din respect pentru ceilalti, nu ai nimic impotriva modului in care ei isi urmeaza credinta si principiile spirituale dupa care se ghideaza, nici a modului lor de a se apleca spre cele sfinte, dar nu vei tolera criticile lor, daca se iau cumva de crezul tau! Ai stilul tau de a te ruga, de a te raporta la divinitate, deci nu accepta sa ti se tina predici despre cum se cade, cum trebuie, cum e bine… De unde stiu ei cum e mai bine pentru tine, deci urmeaza-ti calea ta!

Rac

Stresul te face sa vezi in jur doar inamici si belele, dar problema nu e la tine, ci la cei pe care ai ghinionul sa-i atragi alaturi de tine. Cineva cu reputatie indoielnica, cu un caracter dubios, cu intentii nu tocmai bune se apropie de tine si urmareste sa se foloseasca de tine, dar trebuie sa-ti sune repede clopotelul, inca de la primele semne ca ar avea ceva de ascuns. Stai departe de el, ia-ti masuri de precautie, nu-i impartasi, vise, dorinte si mai ales secrete intime, pentru ca nu sa va da in laturi sa se foloseasca si de ele. Fii deci atent la persoanele suspecte din preajma ta!

Leu

Se presupune ca ai invatat destul de la viata ca sa stii acum ce ai de facut. Esti in fata unui nou inceput fata de care, acum ceva vreme, aveai unele rezerve sau temeri, dar intre timp ai mai acumulat ceva experienta si informatii utile ca sa stii mult mai bine incotro sa mergi. Porneste acum cu incredere si entuziasm, pentru ca pasii urmatori vor veni pe parcurs. Nu trebuie sa ai toata planificarea in fata ochilor de la start pana la finish, ci totul ti se va revela pas cu pas, etapa cu etapa, pana la tinta finala.

Fecioara

Nu accepta modul autoritar al unora de a se impune in fata tuturor, pentru ca aceasta atitudine nu-ti da voie sa te exprimi liber. Iti reprimi ideile, sentimentele, gandurile, ceea ce nu te reprezinta! Tu esti o fire puternica, ce spune lucrurilor pe nume, ca atare persoanele care se afla azi in fata ta au un efect negativ asupra ta. Pacat sa taci cand ai avea ceva de spus sau sa stai in banca ta lasand pe altul, doar cu ceva mai mult tupeu, sa iasa in fata. Vorbeste liber si deschis! Daca esti convins ca dreptatea e la tine, lupta pentru adevarul tau, dar nu te impune cu aceleasi mijloace ca ale celui din fata ta, deci nu-i reduce pe altii la tacere cu forta.

Citeste si: Ascendentii zodiacali pentru Berbeci si ce sa faca pentru un viitor luminos

Zodia Sagetator isi recapata pofta de viata

Balanta

E o zi foarte contradictorie, pentru ca ai parte si de soare si de nori pe parcursul aceleiasi zile. Sunt momente cand te bucuri din tot sufletul ca lucrurile merg bine, esti vesel si optimist, ca mai apoi, brusc, sa intalnesti o persoana care trece prin momente dificile si, din cauza sa, aluneci pe panta pesimismului. Fa un efort sa te mentii sus, in zona optimista, caci, daca reusesti sa-ti pastrezi acest tonus pozitiv, vei trage si pe altii la lumina, cumva. Zambeste, razi, spune o gluma, spera, si trage-l si pe cel de langa tine in sus, dupa tine!

Scorpion

Daca pleci la drum, e posibil sa nu-ti mearga toate conform planificarii de acasa, dar fii sigur ca vei gasi de fiecare data alternative astfel incat sa-ti atingi scopurile. Ceva se schimba pe parcurs: mijloacele de transport, compania, orele de plecare, destinatia chiar, oferindu-ti-se altceva in loc. Nu e chiar ceea ce ai dorit la plecare, dar tot e ceva si te vei adapta situatiei din mers. Poate nici nu e o calatorie de placere, nici una dorita de tine in acest moment, pentru ca ai fi avut alte treburi in acelasi timp, dar totusi pleci la drum, pentru ca e o deplasare obligatorie.

Sagetator

Esti in compania unei persoane care te copleseste cu entuziasmul sau, cu stilul sau hiperdinamic, ce nu prea se potriveste cu al tau, dar te va molipsi si pe tine foarte repede. Nu stagna, nu astepta, nu sta blocat intr-o stare de lucruri care nu mai evolueaza, ci accepta invitatia companionului tau de a face ceva, de a lua taurul de coarne, de a trece la fapte. Poate propune niste initiative care nu prea sunt pe stilul tau, caci el e un rebel, dar vei vedea ca are si asupra ta o influenta benefica, dandu-ti iar chef de munca, de viata, de actiune. Urmeaza-l!

Capricorn

Cineva intervine brutal in spatiul tau personal si strica toata armonia care se instalase peste unele planuri, e un musafir nepoftit, o veste bomba, o surpriza neplacuta, dar nu trebuie sa te lasi coplesit de furtuna care intra in casa ta. Valul va trece, deci nu trebuie sa te enervezi o data in plus. Ai rabdare, foloseste-te de toate instrumentele tale pozitive de rabdare, toleranta, diplomatie, pentru a reveni la o atmosfera pasnica, asa cum iti place. Nu-i lasa pe ceilalti sa-ti strice ziua cu nervii lor si nici nu fi ca ei. Ramai calm orice ar fi!

Varsator

Te apuci serios de o activitate care necesita un efort sustinut, dar nu ajunge doar sa te concentrezi la ce ai de facut, ci sa fii atent si la instructiuni, la sfaturi, la indrumarile benefice care vin de pe margine. Da, forta de lucru esti tu, efortul e al tau, dar totusi informatiile pe care te bazezi pot veni acum de la altii intr-o forma foarte buna! In timp ce lucrezi, stai cu urechile palnie la ceea ce se aude in jur: ca e o conversatie prinsa din zbor, o stire de la radio sau o indrumare directionata chiar spre tine, se va dovedi a fi informatia esentiala pentru a-ti duce sarcina la capat cu brio.

Pesti

Nu te speria de micile hopuri care se mai ivesc in afacerile tale! Nu poti merge continuu pe un trend ascendent, ci mai apar si perioade in care nimic nu se mai misca, ba chiar bati si un pic in retragere. Ai rabdare, oricum esti pe drumul cel bun care duce la prosperitate, dar in acest moment e unul din acele hopuri care te fac sa-ti pierzi increderea in succes. Nu incepe sa spui despre tine ca n-ai noroc, ca nu ai ba una, ba alta. Ba le ai pe toate, dar nu le vezi chiar in fiecare zi. Hopul de azi are si el un rol: acela de a te face sa apreciezi mai mult ceea ce ai, nu sa tot scoti in evidenta ce nu ai!

Citeste si: Luna mai nu se anunta buna pentru ele! Zodii care se vor desparti in aceasta perioada