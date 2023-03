Horoscop 27 martie. Gemenii scapa de stres, iar Taurii au noroc la bani. Ce rezerva astrele fiecarui nativ

Horoscop 27 martie. Ziua aceasta vine cu liniste si calm pentru majoritatea nativilor zodiacului. Este posibil ca unii dintre ei sa aiba surprize in dragoste si sa se bucure totodata de vesti bune la locul de munca.

Horoscop 27 martie. Ce rezerva astrele fiecarui nativ

BERBEC

Berbecii se bucura de aprecierea persoanei iubite care ii va surprinde cu o propunere neasteptata. Poate fi vorba de o cerere in casatorie sau de propunerea de a va muta impreuna. Orice ar fi, visati la acest lucru de ceva vreme.

TAUR

Taurii au dat recent de bani si isi doresc cat se poate de mult sa iasa din rutina. Asa ca nu vor mai sta pe ganduri, isi vor lua concediu si vor pleca alaturi de jumatatea lor pentru cateva zile intr-o scurta vacanta care le va prii de minune.

GEMENI

Gemenii simt in sfarsit ca au scapat de presiunea locului de munca si ca se pot relaxa. Au timp mai mult sa doarma si sa aiba grija de ei. Se relaxeaza mergand la sala si in compania persoanei iubite. Mai mult decat atat, acum incepe perioada in care vor face din ce in ce mai multi bani.

RAC

Racii pot rasufla usurati in sfarsit in urma problemelor de sanatate pe care le-au avut recent. Se simt plini de energie iar acest lucru nu va trece nevazut la locul de munca. De aceea se prevede o prima salariala.

LEU

Leii au de gand sa le faca o surpriza placuta persoanei iubite si au mari bataio de cap cu pregatirile. Insa, pana la urma, vor constata ca tot efortul a meritat si ca aprecierea jumataii lor va fi imensa.

FECIOARA

Fecioarele sunt pline de energie si debordeaza de buna-voie. Ii vor molipsi si pe cei din jur cu felul in care se simt si acest lucru va duce eventual la o mare petrecere. Este posibil sa va cunoasteti jumatatea in urmatoarele zile.

BALANTA

Balantele nu au o zi tocmai buna din cauza presiunii de la locul de munca. Insa, fiind foarte calculate, vor face eventual ca totul sa mearga ca pe roate. Iar acest lucru va atrage aprecierea sefilor materializata financiar ulterior.

SCORPION

Scorpionii au parte de castiguri financiare neasteptate si totodata traiesc clipe pline de pasiune . Daca sunt intr-o relatie, atunci persoana iubita le va face una dintre cele mai mari surprize. Daca sunt singuri, atunci este posibil sa cunoasca pe cineva cu adevarat interesant.

SAGETATOR

Sagetatorii au spor foarte mare la bani azi. Nici macar nu se asteapta ca norocul sa fie adat de mult de partea lor. Ar fi indicat sa va incercati sanele la jocurile loto, avand in vedere ca astrele va sunt favorabile.

CAPRICORN

Capricornii se bucura de roadele muncii depuse in ultimele luni. In sfarsit se pot relaxa si se pot bucura de profitul pe care investitiile pe care le-au facut il aduc. Asa ca avand mai mult timp liber, se vor orienta catre propria persoana.

VARSATOR

Varsatorii se simt din nou indragostiti! Primavara isi spune cuvnatul iar romantismul lor caracteristic capata putere. De aceea vor avea o zi perfecta in care vor uita total de toate nbevoile si grijile si se vor bucura de dragoste.

PESTI

Pestii reusesc sa obtina in sfarsit promovarea dorita iar acest lucru le deschide noi orizionturi. Se gandesc serios sa isi reinceapa viata in alt loc si sa incerce sa se relaxeze mai mult. Nu de alta, dar deja se resimte presiunea ultimilor ani.

