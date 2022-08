Horoscop 26 august 2022. Zodia Leu are parte de o zi de foc, iar zodia Balanta pleaca intr-o calatorie in interes de serviciu

Horoscop 26 august 2022. Vezi ce te asteapta in aceasta zi pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o zi intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Esti curioasa sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Horoscop 26 august 2022. Zodia Leu are parte de o zi de foc

Berbec

Apare un conflict neasteptat cu o persoana care astepta de multa vreme, in secret, sa se intample asta. Nu trebuie sa pici in aceasta capcana, trebuie sa iti vezi mai departe de treaba ta.

Taur

Un plan pe care il credeai bine pus la punct esueaza lamentabil, iar asta te scoate din sarite. Spre seara, te relaxezi alaturi de partenerul de viata sau de prieteni.

Gemeni

Faci o alegere majora pe plan sentimental. Acest moment important ti-ar putea schimba intreaga traiectorie in viata in perioada urmatoare.

Rac

Horoscop 26 august 2022. Muncesti foarte mult si ti se pare ca cei din jurul tau nu apreciaza acest lucru. Pe la pranz, ai o discutie placuta cu cineva foarte apropiat.

Leu

Ai parte de o adevarata zi de foc, in care ai multe lucruri de rezolvat. Simti ca te copleseste acest haos, dar te reorganizezi rapid si duci totul la bun sfarsit.

Fecioara

Esti martor intr-un conflict si ti se cere sa iei partea cuiva. Calea cea mai buna este cea a diplomatiei. Nu te baga unde nu iti fierbe oala, altfel vei regreta asta mai tarziu.

Zodia Balanta pleaca intr-o calatorie in interes de serviciu

Balanta

Pleci intr-o calatorie mai lunga, in interes de serviciu. Spre surprinderea ta, descoperi ca persoana care te insoteste nu este chiar atat de nesuferita cum parea la prima vedere.

Scorpion

Horoscop 26 august 2022. Te ocupi in aceasta zi de treburile gospodaresti. Casa este vraiste, asa ca te pui pe munca serioasa, dar rezultatul te va multumi pe deplin.

Sagetator

Primesti niste bani si se dovedeste ca sunt chiar mai multi decat te asteptai initial. Ai planuri mari cu aceasta suma, asa ca incepi imediat sa o si folosesti.

Capricorn

Ii faci o surpriza placuta unei persoane dragi, partenerului de viata sau cuiva din familie. Se va bucura nespus atunci cand ii vei da vestile cele bune.

Varsator

Pui la cale un plan de afaceri, dar ai nevoie ca totul sa fie intai in ordine, ca sa te gandesti apoi la tot ceea ce iti trebuie ca sa castigi bani frumosi in perioada urmatoare.

Pesti

Horoscop 26 august 2022. Apar niste oferte bune pe plan profesional sau niste propuneri tentante legate de niste colaborari. Pica tocmai bine caci aveai nevoie acum de mai multi bani.