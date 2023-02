Horoscop 24 februarie 2023. Zodia Berbec ia o decizie importanta, in timp ce zodia Leu se simte de neoprit

Horoscop 24 februarie 2023. Vezi ce te asteapta in aceasta zi pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o zi intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Esti curioasa sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Horoscop 24 februarie 2023. Zodia Berbec ia o decizie importanta

BERBEC

Berbecii ar putea intampina probleme de concentrare pe parcursul zilei, fiind usor de distras de diversi factori. Insa natura practica a berbecului o sa vina in ajutorul nativului acestei zodii atunci cand va fi pus intr-o situatie in care nu va avea incotro decat sa ia o decizie importanta, mai ales pe plan profesional.

TAUR

Nativii din taur ar putea sa se simta suprasolicitati, mai ales daca si-au asumat unele sarcini care fie le depasesc competentele, fie sunt imposibil de realizat intr-o perioada scurta de timp. In mod firesc, taurii vor face tot posibilul sa nu dezamageasca, chiar daca asta inseamna sa-si tureze fortele la maximum. Eforturile lor se vor solda cu succes datorita hotararii si perseverentei specifice taurilor.

GEMENI

Prietenii sau colegii de serviciu ar putea sa vina cu vesti bune nativilor din gemeni, care vor fi peste masura de entuziasmati de oportunitatile ivite. Chiar si asa, gemenii ar trebui sa dea dovada de mare precautie, chiar si in situatiile in care au, pur si simplu, impresia ca tot norocul si toti factorii reali sunt in favoarea lor. O atitudine precauta, obiectiva si prevazatoare ar trebui sa aiba gemenii.

RAC

Un sentiment de dezamagire ar putea sa cuprinda nativii din rac pe masura ce observa ca atitudinea lor pozitiva se diminueaza, iar eforturile lor nu au rezultat dorit. Racii ar trebuie sa fie constienti si sa-si insufle incredere in fortele proprii, caci cu o atitudine increzatoare poti obtine mult mai multe decat cu indoiala de sine.

LEU

Leii se vor simti de neoprit, avand o increderea in sine aproape exagerata. Desi isi cunosc bine abilitatile si stiu de ce sunt in stare, leii ar trebui sa constientizeze ca pentru atingerea unui obiectiv stabilit nu este suficienta apelarea la cunostintele proprii, cu atat mai mult cu cat procesul pentru atingerea telului implica si alte persoane. Leii ar trebui sa se mentina increzatori si sa nu-si asume greselile altora care risca sa duca la un esec ca fiind ale lor.

FECIOARA

Ziua va fi una incantatoare pentru fecioare, care vor avea in jurul lor prieteni si colegi care o sa le creasca buna dispozitie. Insa, veselia care va marca mare parte a zilei ar putea sa distraga fecioarele de la responsabilitatile zilnice, mai ales de la cele profesionale. Pentru a nu tensiona relatiile profesionale, fecioarele ar trebui, la un moment dat, sa lase distractia si sa se puna pe treaba.

Zodia Leu se simte de neoprit

BALANTA

Balantele ar putea fi tentate sa sacrifice calitatea in favoarea cantitatii. Ar trebui, totusi, sa fie constiente ca mai mult din ceva nu inseamna neaparat mai bine. In acest sens ar putea avea probleme la locul de munca. Doar pentru ca vin inainte de program si pleaca dupa nu inseamna ca sunt neaparat eficienti, iar acest lucru ar putea sa le atraga unele avertismente din partea superiorilor, care vor rezultate, fara sa le pese cat timp stau angajatii la serviciu.

SCORPION

Pentru nativii acestei zodii, va fi peste masura de important sa-si poate satisface nevoile de baza, aspiratiile intrinseci si esentiale. In felul acesta, vor putea sa-si desfasoare activitatea in mod eficient si chiar sa aiba o inspiratie exceptionala de moment care ar putea fi baza unui proiect viitor pentru care vor fi peste masura de apreciati.

SAGETATOR

Plini de entuziasm, sagetatorii vor avea impresia ca pot cuceri lumea. Nativii acestei zodii vor fi tentati sa se angajeze in activitati noi, in domenii necunoscute lor pana in prezent. Dar sagetatorii ar trebui sa fie prevazatori si sa constientizeze ca entuziasmul nu inlocuieste know-how-ul. Asadar, doar daca exploreaza noul domeniu, daca se pun pe invatat practic o sa poate duce la capat cu bine noile lor angajamente. Daca nu sunt dispusi sa-si sacrifice din timp pentru asta, mai bine se rezuma la responsabilitatile lor deja existente.

CAPRICORN

Capricornii vor fi foarte tentati sa puna cartile pe masa, sa-si impartaseasca gandurile, aspiratiile, dar si nemultumirile, abordand o atitudine impaciutoare si toleranta. Insa nu toate persoanele apropiate lor le vor oferi un feedback pozitiv. Motiv pentru care ar trebui sa se gandeasca bine daca este sau nu cazul sa spuna lucrurilor pe nume in anumite situatii problematice.

VARSATOR

Desi in jurul varsatorului se va forma o atmostera optimista, in care probleme vechi par a-si gasi, intr-un final, solutiile, nativii acestei zodii se vor arata sceptici noului curent, mizand pe preconceptia ca „totul e prea frumos ca sa fie adevarat”. Mai mult, varsatorii ar putea avea impresia ca le lipseste o piesa importanta din puzzle, motiv pentru care nu pot vedea cum trebuie, intelege pe deplin o situatie de fapt. In astfel de momente, ar trebui sa se bazeze pe instinctele proprii, pe ei insisi.

PESTI

Pestii vor avea chef sa se rasfete, sa fie mai generosi cu ei insisi, inclusiv din punct de vedere financiar. Insa n-ar trebui sa se inhame la cheltuieli majore, indiferent daca au primit salariu/onorariul sau nu, caci in viitorul apropiat ar putea sa apara situatii care vor necesita o investitie mai mare de bani.

