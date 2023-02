Horoscop 22 februarie 2023. Zi plina de realizari pentru trei zodii. Ce nativi sunt favorizati astazi

Horoscop 22 februarie 2023. Vezi ce te asteapta in aceasta zi pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o zi intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Esti curioasa sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Citeste si: Zodiile care au noroc de bani in luna mai

Horoscop 22 februarie 2023. Zi plina de realizari pentru trei zodii

Berbec

Cineva iti doreste raul, dar te bucuri de protectia divina. Astrele sunt de partea ta in aceasta zi, asa ca niciun necaz nu te va putea atinge.

Taur

Incerci sa renunti la un obicei prost si toxic, care ti-a adus multe probleme in ultima perioada, inclusiv cu partenerul de viata sau cu cei dragi din familie.

Gemeni

Rac

Incepi sa te cam saturi de pretentiile celor din jur. Ti-ar placea sa primesti mai mult ajutor din partea lor, asa ca pui piciorul in prag.

Leu

Din pacate, primesti niste vesti proaste din partea cuiva drag, in legatura cu o suma de bani. Nu te asteptai ca planurile tale sa pice tocmai acum.

Fecioara

Ai la munca de facut prin gospodarie de nu-ti vezi capul! Ai amanat prea multa vreme niste lucruri, iar acum faci ordine generala.

Citeste si: Ei sunt ghinionistii horoscopului in amor! Zodiile care nu-si vor gasi marea dragoste in aceasta vara

Ce nativi sunt favorizati astazi

Balanta

Te bucuri de succes pe plan sentimental. Ai parte de o zi presarata din plin cu romantism si gesturi pasionale, care iti fura mintile in intimitate.

Scorpion

Cineva apropiat, partenerul de viata sau o persoana din familie, te zapaceste cu intrebarile. Iti este dor sa ai putin timp liber doar pentru tine.

Sagetator

Incerci sa cazi la pace cu persoanele din familie cu care ai avut conflicte din cauza banilor, dar realizezi ca sunt incapabile sa inteleaga si punctul tau de vedere.

Capricorn

Apare un eveniment mai putin placut in familie, dar ai alaturi prietenii care te fac sa te simti mult mai bine. Spre seara, iti revine zambetul pe buze.

Varsator

Te asteptai sa primesti o suma mai mare de bani, iar astrele sunt de partea ta in aceasta zi pe plan financiar. Sunt sanse sa incasezi chiar mai mult decat credeai.

Pesti

Iti infrunti temerile cu succes. Pornesti la un drum mai lung, in care iti depasesti limitele, fie ele fizice sau psihice. Era foarte important pentru tine sa reusesti asta.

Citeste si: Horoscopul tiganesc! Afla ce semn te reprezinta si cum iti va fi viata!