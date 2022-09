Horoscop 2 septembrie 2022. Zodia Sagetator se indragosteste, in timp ce zodia Balanta isi pune semne de intrebare

Horoscop 2 septembrie 2022. Vezi ce te asteapta in aceasta zi pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o zi intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Vrei sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Horoscop 2 septembrie 2022. Zodia Sagetator se indragosteste

Berbec

Te intalnesti cu o persoana importanta, pe care o admirai de multa vreme. Ai niste lectii importante de invatat, cu aceasta ocazie, asa ca profiti de fiecare clipa.

Taur

Iti iei distanta si la propriu si la figurat fata de cei din jurul tau. Ai nevoie sa te regasesti si sa iti pui gandurile in ordine, dupa o perioada foarte agitata.

Gemeni

Nu poti sa alegi intre doua persoane pe care le doresti in viata ta. Trebuie sa ai grija totusi, caci s-ar putea sa aiba niste intentii ascunse.

Rac

Horoscop 2 septembrie 2022. Ai foarte mult de munca, asa ca ar trebui sa ai mai mare grija la starea ta de sanatate. Te culci prea mult pe o ureche si organismul tau s-ar putea sa aiba probleme.

Leu

Tot astepti niste bani pe care cineva ti datoreaza de multa vreme. Ai tot sperat ca acea persoana va avea bunul simt sa iti returneze suma respectiva.

Fecioara

Descoperi niste lucruri interesante, care iti starnesc interesul in legatura cu un domeniu nou. Cu ocazia asta, te gandesti la o schimbare pe plan profesional.

Zodia Balanta isi pune semne de intrebare

Balanta

Iti pui niste semne de intrebare in legatura cu o persoana pe care o cunosti de mai multa vreme. Va leaga o prietenie veche, dar pare ca a inceput sa te duca cu zaharelul.

Scorpion

Horoscop 2 septembrie 2022. Cineva apropiat iti face brusc niste crize de gelozie, din senin. Nu stiai ca are sentimente puternice pentru tine, tocmai de aceea te ia total prin surprindere.

Sagetator

Simti din nou fluturi in stomac si simti ca te indragostesti. Iti era dor de senzatiile acestea si profiti de fiecare clipa din aceasta perioada frumoasa.

Capricorn

Cineva incearca sa isi bage coada in viata ta, te manipuleaza si iti sopteste informatii mincinoase la ureche. Nu trebuie sa pici in aceasta plasa.

Varsator

Incerci sa comunici cu cineva apropiat si sa spui cuiva tot ce ai pe suflet, dar nu reusesti sa dai de nimeni. Constientizezi ca multi oameni iti sunt alaturi doar la bine.

Pesti

Horoscop 2 septembrie 2022. Iti este dor sa petreci mai mult timp alaturi de familie si de prieteni. Iti lipsesc mult persoanele dragi, pe care nu le-ai mai vazut de ceva vreme.