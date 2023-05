Horoscop 2 mai 2023. Berbecii au noroc pe plan profesional, in timp ce Scorpionii primesc vesti bune pe plan financiar

Ziua de 2 mai este destul de buna pentru majoritatea nativilor zodiacului, avand in vedere ca este incarcata de energie pozitiva. Se prevad surprize financiare si amoroase pentru majoritatea celor din horoscop.

Citeste si: Pluto in Varsator, dupa 250 de ani. Cum vor fi influentate zodiile in perioada 23 martie – 3 mai 2023

Horoscop 2 mai 2023. Berbecii au noroc pe plan profesional

BERBEC

Berbecii vor avea o zi minunata, atata pe plan profesional cat si pe plan amoros. Cu toate ca vor simti ca sunt apreciati de sefi, nu vor avea parte de mariri salariale insa. Dar vor fi din ce in ce mai apreciati de catre superiori pentru felul in care-si desfasoara activitatea. Pe plan amoros, se vor bucura de sustinerea totala a persoanei iubite care le va pregati si o surpriza de proportii.

TAUR

Taurii nu vor avea randament prea mare la locul de munca, insa vor scapa nepedepsiti. Pe plan financiar au parte numai de surprize placute, insa pe plan amoros vor incepe sa-si puna intrebari in privinta persoanei iubite.

GEMENI

Gemenii au parte de o zi in care in sfarsit li se implinesc mai toate planurile. Fie ca este vorba de cel profesional, unde de mult timp asteapta o schimbare pozitiva, fie ca este cel amoros unde armonia in cuplu este la maxim, fie ca este vorba de planul financiar care, parca deodata, devine mult mai bun.

RAC

Racii au si ei parte de o zi foarte buna. Numai ca pentru ei ziua aceasta va insemna, in mare parte, relaxare. Dupa o perioada in care au avut de muncit destul de mult, acum vor putea in sfarsit sa se ocupe numai de ei si sa isi implineasca micile placeri.

LEU

Leii au parte de o zi de vineri destul de agitata spre dimineata, mai ales din punct de vedere profesional. Spre a doua jumatate a zilei este nevoie sa incerce sa-si pastreze calmul din cauza ca oboseala isi va spune cuvantul. Seara va fi insa calma si tot ceea ce isi vor fi propus sa faca pe parcursul zilei va fi deja realizat.

FECIOARA

Fecioarele au parte de o zi parca scoasa din povesti. Nu vor avea niciun fel de surpriza neplacuta pe plan profesional, totul fiind cat se poate de calm. Pe plan amoros insa, vor avea parte numai de surprize placute din partea persoanei iubite. Se pare ca aceasta persoana a decis sa acorde mai mult timp relatiei voastre, asa ca ar trebui sa va bucurati de acest lucru.

Citeste si: Zile norocoase la bani si in dragoste, in iunie, in functie de zodie

Scorpionii primesc vesti bune pe plan financiar

BALANTA

Balantele au o zi destul de tensionata. Ar trebui sa nu se ia la harta deloc cu sefii, ca sa nu aiba de suferit pe viitor. Si in relatie trebuie multa atentie, avand in vedere ca persoana iubita se simte deja presata de atatea cerinte din partea voastra. Este indicat sa va acordati timpul necesar odihnei pentru a nu avea regrete.

SCORPION

Scorpionii au parte de surprize bune pe plan financiar. Totodata, vor gasi noi oportunitati de munca si propunerile de colaborari in afaceri vor curge. Este important insa sa faceti o selectie pentru a nu va trezi ca sunteti coplesiti de situatie.

SAGETATOR

Sagetatorii au parte de o zi destul de agitata, avand in vedere ca incearca sa controleze tot ce li se intampla. Vor avea surpriza sa descopere ca nu este datoria lor sa rezolve problemele tuturor si ca ar trebui sa se concentreze mai mult pe propria persoana. Este important sa faceti acest lucru pentru a putea fi, in continuare, un pilon pentru cei iubiti.

CAPRICORN

Capricornii nu au o zi tocmai buna. Vor avea de suferit pe plan financiar si in dragoste. Se prevad dispute si certuri atat cu persoana iubita cat si la locul de munca iar multe dintre ele sunt ineviutabile. Nu disperati insa, avand in vedere ca celelalte zile ale lunii se prevad a fi insorite pentru voi.

VARSATOR

Varsatorii au parte, in sfarsit, de o zi de odihna. Se vor bucura foarte mult sa petreaca putin timp doar cu ei insisi, ceea ce ii va ajuta foarte mult sa-si gaseasca echilibrul. Pentru ei se prevede o zi plina de lucruri benefice.

PESTI

Pestii pe de alta parte, vor avea o zi destul de incarcata. Problemele de sanatate pe care un membru al familiei le are ii vor afecta si mai mult, insa vor incepe sa gaseasca solutii pentru a le rezolva. Aveti nevoie sa va autoimpuneti sa fiti optimisti, pentru a nu atrage energia negativa.

Citeste si: Zodii care au noroc in luna mai! Intorc banii cu lopata si se bucura ca au lumea la picioare!