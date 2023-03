Horoscop 10 martie 2023. Zi plina de surprize placute pentru trei zodii. Ce nativ isi ia o zi libera

Horoscop 10 martie 2023. Vezi ce te asteapta in aceasta zi pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o zi intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Vrei sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Berbec – Te trezesti plina de curaj si revigorata dupa un somn bun, asa ca astazi vei avea parte de toata determinarea necesara pentru a duce la capat orice proiect sau responsabilitate ai in fata ta astazi. Chiar daca mintea nu-ti va sta neparat la munca, tu incearca sa te concentrezi in a-ti termina totul mai repede pentru a avea dupa-amiaza libera.

Taur – Esti romantica astazi. Iti vor sari mult mai usor in ochi barbatii chipesi astazi si s-ar putea sa rapesti cateva priviri fulgeratoare si tu. Nu-ti sta gandul deloc la munca, ci mai degraba la un film bun sau o carte cu o linie tragica de dragoste. Scapa de responsabilitati si iesi la un pic de shopping, iar pe seara relaxeaza-te la un pahar de vin pentru o zi implinita!

Gemeni – Iti faci planuri pentru o seara perfecta cu partenerul tau si esti dornica de interactiune fizica cu el, asa ca scoti toti asii din maneca pentru a-l seduce asa cum stii tu mai bine. Chiar daca de-abia astepti sa ajungi acasa, nu uita ca mai lucruri de facut si la birou, asa ca nu-ti ignora munca. Nu iti doresti probleme care pot fi evitate cu usurinta.

Rac – Intalnesti cateva probleme de comunicare cu cineva apropiat si nu vrei s-o lasi balta. Vei primi o suma de bani si probabil vei profita de acest aspect pentru a scoate persoana respectiva la o gura de aer in oras sau la un suc la o terasa, avand in vedere ca vremea tine cu tine si cu planurile tale. Vrei sa afli ceva de la acea persoana si nu te lasi pana nu reusesti.

Leu – Esti o nativa pasionata, dar astazi s-ar putea sa te surprinzi pe tine insuti cand vine vorba despre dorinte romantice, care pot implica si un sex cu scantei. Nu-ti doresti nimic altceva decat sa petreci timp cu iubitul tau, asa ca peste zi nu te mira daca atragi priviri. Barbatii pot vedea cum stralucesti!

Fecioara – Comunicarea in familie nu ar trebui sa fie impiedicata miniciuni sau adevaruri nespuse, dar astazi vei avea parte de cateva ciocniri cu un membru al familiei. Nu te tatona prea mult pe acest subiect. Incearca sa vezi cum se prezinta lucrurile si ai grija sa nu ranesti involuntar pe cineva. S-ar putea sa regreti. Cu rabdare le vei rezolva pe toate.

Ce nativ isi ia o zi libera

Balanta – Un telefon de la persoana speciala din viata ta iti va imbunatati ziua si te va face sa fii un pic mai visatoare, dar ai resposabilitati importante de dus la capat astazi, asa ca nu uita sa-ti faci treaba bine! Pregateste-te bine pentru diseara ca s-ar putea sa ai o noapte lunga-n dormitor!

Scorpion – Esti obisnuita sa fii analitica si precauta, insa inima te va scapa de orice urma de ratiune si te va plonja direct in lumea disperarilor romantice. Nu te speria si nu incerca sa inhibi acest sentiment, incat o distragere de la cotidian iti va face foarte bine. Este in regula sa mai visezi din cand in cand.

Sagetator – Esti o romantica innascuta, insa astazi ceva te face sa fii concentrata mult mai mult pe interactiune fizica decat pe discutii, mangaieri si preludii indelungate. Iti doresti sa arati excelent, asa ca vei petrece un pic mai mult timp in fata oglinzii fata de alte dati. Orice ar fi, lasa-ti inima sa zburde.

Capricorn – Chiar daca nu esti implicata din punct de vedere romantic cu cineva, astazi iti doresti sa ai pe cineva aproape cu care sa iti imparti greutatile si, mai important, cu care sa imparti patul. Poate ar trebui sa nu mai fii atat de pretentioasa si sa-ti alegi un barbat pe care sa il transformi in ceea ce vrei tu sa fie. Presupune un pic de efort, dar asta nu inseamna ca nu merita.

Varsator – Nu vrei sa auzi de munca astazi sau de trezit la ora fixa, asa ca e posbili sa-ti iei o zi libera si sa o petreci linistita acasa la un film bun sau citind o carte pe care ai lasat-o de prea mult timp in biblioteca. Seara o iesite cu prietenele tale iti poate da buna dispozitie de care ai nevoie pentru urmatoarea zi.

Pesti – Spre deosebire de altii, astazi tu nu mai visezi la aventuri romatice si pierderi de vreme. Iti doresti ceva serios, pe care sa cladesti ceva de viitor. Asta s-ar putea sa-ti cauzeze cateva probleme, daca esti intr-o relatie cu cineva sau s-ar putea sa-ti scoata in cale un pretendent cu mult potential pentru a fi ceea ce-ti doresti. Orice ar fi, nu uita ca mai ai si treaba astazi de facut!

