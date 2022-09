Horoscop 1 septembrie 2022. Zodia Leu ofera bani, in timp ce zodia Fecioara scapa de problemele de sanatate

Horoscop 1 septembrie 2022. Vezi ce te asteapta in aceasta zi pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o zi intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Vrei sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Berbec

Ai parte de un program extrem de aglomerat la locul de munca, dar astepti sa te bucuri de zilele libere. Cu toate acestea, asta inseamna si niste bani in plus.

Taur

Realizezi ca esti pe punctul sa ratezi niste lucruri foarte importante din viata ta si ca ai ranit niste persoane. Asa ca incerci sa repari greselile comise in ultima perioada.

Gemeni

Apare in viata ta o persoana noua care iti atrage imediat atentia si te intriga. Incerci sa deslusesti misterul si sa afli mai multe informatii.

Rac

Horoscop 1 septembrie 2022. Ai o zi in care trebuie sa analizezi foarte bine o situatie sensibila pe plan sentimental. Pune in balanta toate criteriile inainte sa alegi o cale.

Leu

Oferi o suma mai mare de bani cuiva drag tie, care are mare nevoie de asta. Ii schimbi viata in bine cu un gest care pentru tine pare unul obisnuit.

Fecioara

Scapi de niste probleme de sanatate care te sacaiau de ceva vreme, dupa ce te-a sfatuit un prieten bun. Petreceti ore in sir de vorba, fara sa va plictisiti.

Balanta

Iti era dor sa ai o persoana pe umarul careia sa plangi si sa iti spui ofurile. Din fericire, au ramas in jurul tau si niste oameni care te inteleg si te sprijina cu adevarat.

Scorpion

Horoscop 1 septembrie 2022. Ascunzi o suferinta mare in suflet, cauzata de cineva drag. Cu toate acestea, trebuie sa accepti situatia si sa mergi mai departe cu capul sus.

Sagetator

Incerci sa inchei o afacere, dar lucrurile nu merg din prima asa cum ti-ai dorit. Cu toate acestea, spre seara primesti vesti bune si bati palma cu partenerii tai.

Capricorn

Ai multe cheltuieli de facut in perioada urmatoare, dar asta te motiveaza sa si muncesti mai mult, ca sa ai bani in plus, pe care sa ii folosesti la nevoie.

Varsator

Ai de rezolvat niste probleme legate de acte, de contracte sau de niste bani. Stai mai mult pe drumuri decat acasa, dar duci totul la bun sfarsit cu succes.

Pesti

Horoscop 1 septembrie 2022. Iti este dor sa mai iesi din casa, asa ca iti propui sa vezi un loc nou. Cu toate ca resimti seara oboseala fizica, ai o stare de bine si multa energie in suflet.