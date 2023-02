Horoscop 1 martie. Astrele au surprize pentru fiecare zodie la inceput de primavara

Horoscop 1 martie 2023. Vezi ce te asteapta in aceasta zi pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o zi intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Esti curioasa sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Horoscop 1 martie

Berbec – S-ar putea sa te gandesti la o schimbare majora astazi. Fie ca vorbim de job sau de o noua locuinta, gandul asta nu-ti da pace. Ai muncit foarte mult in ultimul timp si simti ca nu esti apreciata la adevarata ta valoare, iar locul in care esti acum nu te mai incanta. Incearca sa faci un pic de research, dar nu lua decizii pripite.

Taur – Astazi romantismul apare din nou in viata ta. Relatia pe care o ai acum cu cineva va capata noi proportii si este foarte posibil sa va indreptati catre lucruri mai serioase. Dar daca nu esti totusi intr-o relatie, atunci sunt sanse foarte mari ca pana la sfarsitul acestei zile sa intri in una. S-ar putea sa intalnesti pe cineva de care iti va placea foarte mult.

Gemeni – S-ar putea sa observi astazi ca te-ai schimbat foarte mult involuntar in ultimul timp. Nu te speria si nu incerca sa revii la cine ai fost in trecut pentru ca acum esti mult mai hotarata si curajoasa ca inainte. Probabil ca ai lasat bagajul din trecut si te-ai decis ca viata merge inainte fara sa te mai impiedici de alte greseli. Mai degraba iesi la un pic de shopping!

Rac – Astazi nu iti merge foarte bine la munca si nu esti foarte productiva, insa vei avea parte de o dupa-amiaza mai putin obisnuita pentru tine. O discutie simpla cu partenerul tau poate duce foarte usor la ceva la care nu asteptai. S-ar putea ca astazi sa va conectati mai mult ca de obicei. Nu ezita sa participi cu tot sufletul la ce se intampla intre voi doi.

Leu – Ziua iti va fi ocupata de proiectele noi de la munca si de responsabilitatile pe care le ai in calitatea ta de lider. Concentreaza-te pe taskurile tale si nu ezita sa faci mai mult research decat e necesar. S-ar putea sa pui punctul pe i acolo unde este cea mai mare nevoie. Dupa ce termini ar trebui sa te relaxezi. O cina usoara si un pahar de vin iti vor complementa ziua si te vor ajuta sa dormi bine.

Fecioara – Potentialul acestei zile este urias pentru tine, intrucat s-ar putea sa dezvolti noi sentimente pentru cineva care ti-a fost aproape mult timp. Nu te lasa prada inimii din prima, ci incearca sa cantaresti putin situatia pentru a vedea daca efortul emotional se merita a fi de pus. E posibil ca ce ai tu in cap sa nu se infiripe din prima.

Balanta – Iti regasesti spiritul de coordonator si te vei arunca in lupta pentru preluarea unui proiect astazi. Da tot ce ai mai bun din tine pentru ca urmaresti de mult timp acea promovare sau o nota finala buna la facultate. Nu ezita sa iti ajuti colegii sa inteleaga misiunea pe care o aveti de indeplinit impreuna. Vei fi mult mai apreciata de cei care te inconjoara.

Scorpion – S-ar putea sa fii invitata la un eveniment astazi, unde te vei intalni cu un vechi prieten cu care nu ai mai vorbit de foarte mult timp. Primul lucru pe care-l observati amandoi e cat de mult v-ati schimbat si ati evoluat. S-ar putea sa se starneasca o incarcatura emotionala intre voi si sa vreti sa interactionati fizic. Nu ai de unde sa stii ce poate iesi, asa ca daca nu esti implicata cu cineva de ce sa nu incerci?

Sagetator – Pasiunea ta pentru tehnologie va da roade astazi la munca. Vei fi nevoita sa imbini cele mai noi tehnologii cu munca pe care o depui si asta iti va insenina ziua. Ba chiar s-ar putea sa primesti noi responsabilitati ce vor duce catre o promovare in viitor, daca-ti vei duce treaba la capat cu brio. Pastreaza o atitudine prietenoasa si ajuta-i pe cei care-ti cer ajutorul.

Capricorn – E posibil sa te trezesti ca vei calatori in curand cu noul coleg de serviciu. Incearca sa ignori momentele in care va simtiti foarte apropiati pentru ca asta s-ar putea sa te distraga de la scopul calatoriei. E momentul sa fii o profesionista adevarata si sa nu cedezi pasiunii.

Varsator – S-ar putea ca astazi sa primesti niste bani pe care nu ii mai asteptai. Ar fi o idee buna sa investesti acesti bani si sa nu ii cheltui pentru ca nu ai nevoie de ei. E cea mai buna varianta pentru viitorul tau. Indiferent de locul pe care-l alegi pentru investitiile tale, asteapta-te doar la vesti bune!

Pesti – Debordezi de energie astazi si asta se reflecta in toate aspectele vietii tale. Cel mai bine ar fi iti indrepti atentia catre munca si apoi catre distractie. Nu esti chiar intr-o lumina favorabila acum, iar cateva impresii bune te vor ajuta sa ajungi din nou in relatii bune cu sefii tai. Totul tine de atitudinea ta!

