Horoscop 1 mai 2023. Zodiile care dau lovitura in ultima luna de primavara. Nativii care primesc protectie divina

Horoscop 1 mai 2023. Vezi ce te asteapta in urmatoarea perioada pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete pentru aceasta perioada, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o perioada intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Esti curios sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Berbec

Esti invitat la un eveniment important in familie. Din pacate insa, atmosfera este destul de tensionata. Cu toate acestea, nu lasi nimic sa te distraga de la starea ta de spirit si te distrezi pe cinste.

Taur

Aveai multe planuri de dus la capat, insa oboseala te-a dat peste cap. Ai nevoie sa mai stai si acasa si sa te bucuri de weekend asa cum se cuvine.

Gemeni

Este o zi plina de voie buna si de distractie. Insa, cineva din anturajul tau de prieteni, iti da o veste care iti schimba viata. Vei avea de luat o decizie importanta.

Rac

Te chinui sa manageriezi un proiect important, dar simti ca lipseste sprijinul colegilor. Te decizi sa pui piciorul in prag, asa ca aveti o discutie cat se poate de serioasa.

Leu

Iti era dor sa te ocupi de gospodarie, asa ca esti pus pe treaba. Spre sfarsitul zilei vine o veste foarte buna pe plan financiar, care iti aduce o mare bucurie.

Fecioara

Este o perioada plina de incertitudini pe plan sentimental. Cel mai bine ar fi sa te distantezi o perioada si sa decizi ce iti doresti tu cu adevarat de la viata.

Nativii care primesc protectie divina

Balanta

Reusesti cumva sa scapi basma curata dupa ce nu rezolvi tot ce aveai de facut la locul de munca. Trebuie insa sa ai mai multa grija pe viitor, atunci cand iti asumi prea multe responsabilitati.

Scorpion

Este o perioada propice pentru tine pe plan profesional, pentru ca ai foarte multe idei. Daca o vei alege in final pe cea corecta, viata ta se va schimba anul acesta.

Sagetator

Te decizi sa le faci o surpriza frumoasa celor dragi si nu te uiti la bani. Zambetul si fericirea lor sunt nepretuite pentru tine.

Capricorn

Incepi sa iti constientizezi adevarata ta valoare si sa le ceri celor din jurul tau respectul pe care il meriti cu adevarat. Aceasta schimbare iti va aduce si niste oportunitati financiare pretioase.

Varsator

Apare un conflict major in familie, din cauza unei decizii luate fara sa fii consultat. Trebuie sa inveti sa mai lasi si tu de la tine pentru ca totul sa revina la normal.

Pesti

Primesti o veste importanta cand te asteptai mai putin. Fie vine o mostenire, cineva iti face un cadou scump sau primesti o suma de bani.

