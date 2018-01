Ele sunt cele mai razbunatoare zodii la femei

In 2018 exista trei zodii feminine cu care ar fi mai bine sa nu te pui. Nu suporta sa fie pacalite, chiar daca minti pentru a le fi lor mai bine. Din punct de vedere astrologic, ele vor domina anul.

Iata care sunt zodiile feminine cu care nu ar trebui sa te pui

Scorpion

In acest an, femeile nascute in zodia Scorpion vor trece printr-o serie de situatii complicate, mai ales din punct de vedere profesional.

Nativele din aceasta zodie nu vor mai ierta nimic, tocmai din pricina faptului ca in ultimii ani au lasat capul in jos atunci cand au avut parte de diverse rautati.

Femeile implicate intr-o relatie va fi cocosul in casa, partenerul ar face bine sa nu iasa din cuvantul ei.

Leu

Anul 2018 va fi anul Leoaicelor, din toate punctele de vedere. Acestea sunt patimase in relatiile amoroase, iar la inceputul anului, inca din primele saptamani, au un farmec irezistibil si se vor folosi de el pentru a obtine tot ce vor.

Capricorn

Femeile nascute sub acest semn zodiacal sunt inabordabile in general, iar in 2018 nu vor face exceptie. Femeile din Carpricorn vor fi mai dure ca niciodata.

Acestea nu accepta sa stea la discutii cu oricine, mai ales ca are principii de viata bine definite. Cand vine vorba de cariera, femeile nascute in Capricorn s-ar putea sa recurga totusi la anumite compromisuri.

Pentru aceasta nativa, surprizele vor aparea inca din luna martie. Femeia Capricorn este foarte razbunatoare, tace si le face, ar fi bine sa te feresti de ea pe cat poti.