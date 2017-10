Ele sunt cele mai orgolioase zodii

Fiecare zodie in parte este definita de anumite trasaturi. Pestii de exemplu sunt foarte romantici, Racii de lasa coplesiti de emotii, in timp ce Fecioarele sunt foarte bune la organizare.

Ei bine, exista 5 zodii care se fac remarcate pentru orgoliul lor fara margini.

Leu

Nativii nascuti sub acest semn zodiacal sunt cu siguranta cei mai orgoliosi nativi ai zodiacului. Mandria lor este mai presus de orice si nu vor trece peste ea nici in numele dragostei. In general sunt oameni placuti, insa au tendinta sa devina aroganti. Cand vor sa obtina ceva o vor face fara jena prin tertipuri.

Nu incerca sa-i calci vreodata orgoliul in picioare, va fi o lectie mult prea dureroasa pentru tine.

Berbec

Berbecii sunt si ei foarte orgoliosi, in special cei nascuti dupa 10 aprilie. Cu toate ca nu sunt firi sociabile, isi fac foarte usor prieteni. Nu accepta sa le fie incalcat orgoliul si sunt foarte razbunatori. Esecurile nu le iau in mod personal si invata din greseli. Nativii nascuti sub acest semn zodiacal sunt firi temperamentale si nimic nu le sta in cale.

Scorpion

Nativii din Scorpion au ca arma preferata falsa modestie. Incearca mereu sa mimeze o stangacie atunci cand primesc complimente, insa, de fapt, este doar o vanatoare de laude.

Daca ii gadili in orgoliu vei obtine de la ei tot ce vrei. Invata sa-i faci sa se simta buricul pamantului si iti vor pune lumea pe tava.

Insa, daca se simt jigniti, sa te pregatesti pentru un razboi in toata regula si sa fii sigur ca Scorpionii vor iesi invingatori. Nu pregatesc razbunari, din contra, au tendinta sa o serveasca pe loc.