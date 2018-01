Ei sunt barbatii din zodiac predispusi la infidelitate in 2018

In anul 2018, trei barbati din zodiac vor avea parte de experiente noi din punct de vedere amoros. Nu vor fi statornici in acest an, din contra, vor sa experimenteze si sa-si dea seama ce femeie ii atrage cu adevarat.

Capricorn

Capricornul este cunoscut pentru poftele sale sexuale si in 2018 va fi foarte activ din punctul asta de vedere. Nu isi doreste ceva serios in noul an si se va feri de stabilitate pentru a nu suferi.

Nici in 2017 nu a fost mai cuminte, a avut cateva episoade amoroase din care nu a invatat nimic.

Scorpion

Scorpionii sunt prin definitie niste cuceritori, iar femeile nu trebuie sa se increada in totalitate in farmecele lor. Scorpionul nu suporta sa fie dominat intr-o relatie, nu-i place sa fie sub papucul femeii de langa el.

Nativul nascut sub acest semn este foarte complicat si din acest motiv ii va lua mult sa se stabileasca intr-o relatie. In 2018 il va astepta un an plin, va avea mai multe relatii amoroase, insa spre finalul anului se va linisti putin.

Taur

Taurii sunt foarte fideli de fel, insa, in 2018, din prea multe dezamagiri in dragoste, vor simti nevoia sa se razbune si sa calce si ei stramb. Nativul din Taur este bun la casa omului pana il provoci. Atunci ar trebui sa te feresti de el.