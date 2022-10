Eclipsa de Soare in Scorpion 2022. Cum sunt influentate zodiile, incepand cu 25 octombrie

Eclipsa de Soare in Scorpion 2022. Vezi ce te asteapta in urmatoarele zile pe toate planurile. Astrele iti dezvaluie acum previziunile complete pentru perioada aceasta, in functie de zodie.

Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o perioada intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale. Vrei sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Eclipsa de Soare in Scorpion 2022

Berbec

Lasi jos o parte din zidul cu care te-ai inconjurat in ultimii ani. Ai evitat sa iti arati vulnerabilitatile o perioada buna de timp, dar acum simti ca a venit momentul sa iti dezvalui adevaratele sentimente fata de cei dragi din jurul tau.

Taur

Se intaresc niste legaturi cu persoane foarte apropiate, fie partenerul de viata, fie cineva din familie. Cu toate ca apar obstacole in calea voastra, reusiti sa treceti cu succes peste ele, iar relatia voastra devine chiar mai puternica decat pana acum.

Gemeni

Ai parte de haos in perioada urmatoare. Ti se pare ca toata viata ta se da peste cap, dar asta se intampla doar pentru ca apoi sa se aseze lucrurile intr-o ordine fireasca. Nu trebuie sa te impotrivesti acestui proces, altfel isi va fi mult mai greu sa te adaptezi.

Rac

Eclipsa de Soare in Scorpion 2022. Ai parte de niste revelatii importante despre cariera ta si viata ta profesionala, in general. Cu toate ca nu iti place ceea ce descoperi, stii adanc in sufletul tau ca tot ce realizezi acum este adevarat.

Leu

Ies la iveala rani vechi din familie, conflicte puternice risca sa se reaprinda, iar durerea din sufletul tau te nauceste initial. Insa, apoi se produce o schimbare majora, prinzi curaj, ai de partea ta chiar si aliati, asa ca reusesti sa tii piept cu succes celor care te ataca.

Fecioara

Nu suporti singuratatea si tot cauti sa te agati de ceva sau cineva ca sa nu ramai doar tu cu gandurile tale. A venit clipa in care sa iti confrunti temerile. Doar daca le intelegi cu adevarat cauza si daca incerci sa accepti ca fac parte din tine, ai sanse sa te vindeci.

Citeste si: Horoscopul toamnei 2022. Trei zodii isi vor schimba viata. Ce nativi gasesc iubirea in urmatoarele luni

Cum sunt influentate zodiile, incepand cu 25 octombrie

Balanta

Urmeaza o perioada in care incerci sa iti regasesti echilibrul, mai ales cel interior. Ca sa faci asta, trebuie sa iei niste decizii importante pe care le-ai tot amanat o perioada lunga, pentru ca iti era teama de consecintele actiunilor tale.

Scorpion

Eclipsa de Soare in Scorpion 2022. Esti cea mai influentata zodie in zilele ce urmeaza. Ai parte de pace, simti ca te conectezi cu Universul si ajung la tine niste informatii care iti vor schimba total viata. Un flux de energie interioara te ajuta sa inchei un ciclu dureros.

Sagetator

Nu ai cea mai buna stare in perioada urmatoare. Simti ca te cuprinde pesimismul, iar speranta te paraseste. Nu trebuie sa te lasi prada tristetii, incearca sa vezi ca ai si foarte multe lucruri frumoase in viata ta, de care sa te bucuri.

Capricorn

Privesti adanc in sufletul tau si descoperi anumite parti din tine despre care uitasei in ultima vreme, Te conectezi cu esenta fiintei tale si realizezi ce iti tu doresti cu adevarat sa se intample in viata ta. Lasa deoparte influenta celor din jur si alege cu inima.

Varsator

Trebuie sa inveti sa iti asumi responsabilitatea pentru actiunile, deciziile si vorbele tale. Nu te mai poti ascunde la nesfarsit aruncand vina pe cei din jurul tau sau pe circumstante. O persoana asumata este mult mai apreciata si de catre cei din jurul ei.

Pesti

Eclipsa de Soare in Scorpion 2022. Apar in viata ta niste persoane misterioase sau se petrec niste evenimente care te fac sa te gandesti ca nu este intamplator. Momentan te afli intr-o ceata, dar trebuie sa iti regasesti claritatea ca sa te aperi de pericolele din umbra.

Citeste si: Marte in Gemeni, 20 august 2022 – 25 martie 2023. Trei zodii au parte de un nou inceput. Ce nativi trebuie sa fie mai responsabili